ఝార్ఖండ్‌లో అడవి ఏనుగు బీభత్సం- 11 రోజుల్లో 22మంది మృతి- 30కి పైగా గ్రామాల్లో హై అలర్ట్

భయాందోళనలో చుట్టూ పక్కల ప్రాంతాలు - ఝార్ఖండ్​, ఒడిశా అటవీ బృందాలు సంయుక్తంగా గాలింపు చర్యలు - 30 గ్రామాలకు హై అలర్ట్​ ప్రకటించిన అటవీ శాఖ

Elephant Kills Human In Jharkhand
Elephant Kills Human In Jharkhand (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 13, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Elephant Kills Human In Jharkhand : ఝార్ఖండ్‌లోని పశ్చిమ సింహ్‌భూమ్‌ జిల్లాలో ఒక అడవి ఏనుగు బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఏనుగు దాడిలో 11 రోజుల్లో 22మంది మరణించారు. దాని కోసం ఝార్ఖండ్, ఒడిశా రాష్ట్రాల అటవీ బృందాలు సంయుక్తంగా గాలింపు ఆ ఏనుగు కోసం ఝార్ఖండ్​, ఒడిశా రాష్ట్రాల అటవీ బృందాలు సంయుక్తంగా గాలిస్తున్నాయి. డ్రోన్లు, కెమెరాలను అమర్చి వెతుకుతున్నా దాని ఆచూకి లభించలేదు. మరోవైపు ఏనుగు ఎటు నుంచి వచ్చి దాడి చేస్తుందా అని స్థానిక ప్రజలు భయాందోళనలతో బతుకున్నారు.

అయితే ఈ అడవి ఏనుగు శుక్రవారం(జనవరి 9) మఝ్​గావ్ బ్లాక్​లోని బెనీసాగర్​లో దాదాపు 12 గంటలు పాటు ఒకే ప్రాంతంలో ఉన్నట్లు తెలిసిందని అటవీశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఆ సమయంలో దానికి మత్తు మందు ఇచ్చి, పట్టుకోడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు చెప్పారు. కానీ అది దట్టమైన అడవి కావడంతో సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఈ ఆపరేషన్​ విజయవంతం కాలేకపోయిందని పేర్కొన్నారు. ఆ సమయంలోనే ఒడిశా సరిహద్దులో ఉన్న జీడిపప్పు తోటల్లోకి ఆ ఏనుగు వెళ్లినట్లు తెలిసిందని అన్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి దాని ఆచూకీ తెలియలేదని అన్నారు.

Elephant Killed 22 People At Jharkhand
రాత్రి వేళల్లో కాపలాగా గ్రామస్థులు (ETV Bharat)

నోవాముండిలో క్యాంప్​- ఏనుగు కదలికలపై నిఘా
అడవి ఏనుగును పట్టుకునేందుకు నిపుణుల బృందం ప్రస్తుతం నోవాముండి ప్రాంతంలో క్యాంప్​ను ఏర్పాటు చేసింది. డ్రోన్ల సాయంతో అటవీ, సరిహద్దు ప్రాంతాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇంకా ఆ ఏనుగు ఆచూకీ దొరకలేదు. అయితే, ఏనుగు అడవి లోపల దాక్కుందని, అవకాశం దొరికిన వెంటనే జనావాసాల వైపు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉందని అటవీ శాఖ ఆందోళన చెందుతోంది.

గ్రామాల్లో భయాందోళన
అడవి ఏనుగు వరుస దాడుల వల్ల బేనీసాగర్, ఖడ్పోస్ చుట్టూ పక్కల గ్రామాల్లో భయాందోళన వాతవరణం నెలకొంది. ప్రజలు ఒంటరిగా నిద్రపోవడానికి భయపడుతున్నారు. చాలా గ్రామాల్లో15 నుంచి 20 మంది ఒకే ఇంట్లో పడుకుంటున్నారు. మహిళలు, పిల్లలు సురక్షిత ప్రదేశాల్లో ఉంచుతున్నారు. పురుషులు మాత్రం రాత్రుళ్లు టార్చ్​లైట్లతో అనుక్షణం కాపలగా ఉంటున్నారు. గత మూడు రోజుల్లో ఈ ప్రాంతాల్లో ఏనుగు దాడి వల్ల ముగ్గురు చనిపోవడంతో గ్రామస్థుల్లో భయం మరింత పెరిగింది.

Elephant Killed 22 People At Jharkhand
గ్రామస్థులతో మాట్లాడుతున్న అధికారులు (ETV Bharat)

30కి పైగా గ్రామాల్లో హై అలర్ట్
బేనీసాగర్, ఖడ్పోస్ ప్రాంతాల్లోఅటవీ శాఖకు చెందిన మూడు బృందాలు, ఎస్​ఓఎస్ నిపుణులు బృందాన్ని మెహరించినట్లు చాయిబాసా డీఎఫ్​ఓ ఆదిత్య నారాయణ్ తెలిపారు. అయితే, ఏనుగు నివసించే ప్రాంతం ఆచూకీ లభించకపోవటంతో గాలింపు చర్యల్లో నిరంతరం సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయన్నారు. వేర్వేరు ప్రాంతాల నుంచి ఏనుగు కనిపించిందన్న సమాచారం వస్తున్నా,తదుపరి విచారణలో అవి పుకార్లుగా తేలుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఒడిశా సరిహద్దుకు దగ్గర్లో ఉన్న దాదాపు 30 గ్రామాలను హై అలర్ట్‌లో ఉంచామని తెలిపారు. అయితే ఇప్పటివరకు అటవీ శాఖ కొన్ని ప్రాంతాలను సున్నితమైన ప్రాంతాలుగా గుర్తించింది. బెనీసాగర్ (మజ్‌గావ్ బ్లాక్), ఖడ్‌పోస్ గ్రామం, నోవాముండి సరిహద్దు ప్రాంతం, ఒడిశా సరిహద్దులోని జీడిమామిడి తోటల ప్రాంతం. వీటిని ప్రస్తుతం అటవీశాఖ బృందాలు నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నాయి.

గ్రామస్థులకు అటవీ శాఖ విజ్ఞప్తి
ఈ క్రమంలో రాత్రిపూట ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లొద్దని గ్రామస్థులకు అటవీ శాఖ అధికారులు సూచించారు. అడవి వైపు వెళ్లడం మానుకోవాలని, ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే వెంటనే కంట్రోల్ రూమ్‌కు లేదా సమీపంలోని అటవీ కార్యాలయానికి తెలియజేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే, ఏనుగుకు దగ్గరగా వెళ్లడం, వీడియోలు తీయడం లేదా సెల్ఫీలు తీసుకోవడం వంటివి చేయకూడదని చెప్పారు. అలా చేయడం ప్రాణానికి హానికరమని అన్నారు. ఏనుగు గురించి కచ్చితమైన ఆచూకీ లభించిన వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని అటవీ శాఖ పేర్కొంది.

