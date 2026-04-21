ETV Bharat / bharat

తమిళనాడు, బంగాల్​లో ఎన్నికల ప్రచారానికి తెర- పోలింగ్​కు ఈసీ ఏర్పాట్లు

ఏప్రిల్ 23న ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభంకానున్న పోలింగ్- మే 4న జరగునున్న ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ- తమిళనాడులో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్న 5.67 కోట్ల మంది ప్రజలు

GPS-tagged vehicles deployed for election duty are lined up at Medinipur College Ground ahead of the West Bengal Assembly elections, in Paschim Medinipur district on Tuesday, April 21, 2026 ((IANS))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 21, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Elections 2026 Campaigning Ends : తమిళనాడు, బంగాల్​లో తొలి విడత అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార గడువు ముగిసింది. రాజకీయ నేతల ప్రసంగాలు, భారీ బహిరంగ సభలు, రోడ్ షోలతో మారుమోగిన మైకులు ఈ సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత మూగబోయాయి. చివరి రోజు అన్ని పార్టీలు ముమ్మర ప్రచారం నిర్వహించాయి. తమిళనాడులోని మొత్తం 234 స్థానాలకు, బంగాల్‌లో తొలి విడతలో 152 సీట్లకు ఈ నెల 23న పోలింగ్‌ జరగనుంది. ఇందుకోసం ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

తమిళనాడులో ముగిసిన ఎన్నికల ప్రచారం
తమిళనాడులోని 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలకు జరుగుతున్న ఎన్నికల ప్రచార కోలాహలం ఈ సాయంత్రం ముగిసింది. ఏప్రిల్ 23న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. తమిళనాడులో సుమారు 5.67 కోట్ల మంది ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. వయోవృద్ధులు, వికలాంగుల సౌకర్యార్థం ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే సదుపాయాన్ని కల్పించింది. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు, వేలాది పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.

బంగాల్​ తొలి విడత పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధం
బంగాల్‌ శాసనసభ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. మొత్తం 152 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో హోరాహోరీగా సాగిన ఎన్నికల ప్రచారం ఈ సాయంత్రం ముగిసింది. ఈ నెల 23న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉదయం 7 గంటలకు పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. మొత్తం 1,478 మంది అభ్యర్థులు తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. 16 జిల్లాల్లో పోలింగ్‌ జరగనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 6.82 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా మొదటి విడత ఎన్నికల్లో సుమారు 3.5 కోట్ల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 40 వేలకుపైగా పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసింది. దాదాపు 10 వేల 361 పోలింగ్ కేంద్రాలను పూర్తిగా మహిళా సిబ్బందితోనే నిర్వహించనున్నారు. వృద్ధులు, వికలాంగుల కోసం వీల్ చైర్లు, ప్రత్యేక క్యూ లైన్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా తాగునీరు, నీడ వంటి వసతులను కల్పించారు. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు వేలాది పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. 142 అసెంబ్లీ స్థానాలకు రెండో విడత పోలింగ్‌ ఈ నెల 29న జరగనుంది. మే 4న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTIONS 2026
TAMIL NADU ELECTIONS 2026
WEST BENGAL ELECTION 2026
BENGAL ASSEMBLY 1ST PHASE ELECTION
ASSEMBLY ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.