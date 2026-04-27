బంగాల్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెర- పోలింగ్​కు ఈసీ ఏర్పాట్లు

ఈనెల 29న రెండో విడతలో భాగంగా 142 స్థానాలకు పోలింగ్

Published : April 27, 2026 at 6:13 PM IST

West Bengal Election 2026 : బంగాల్‌లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెరపడింది. ఫలితంగా మైకులు మూగబోయాయి. చివరి వరకు ప్రధాన పార్టీలు ప్రచార సభలతో హోరెత్తించాయి. ఎన్నికల హామీలతో ఓటర్లను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశాయి. ఈనెల 29న రెండో విడతలో భాగంగా 142 స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది. మెుత్తం 1448 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తుండగా 3కోట్ల 21లక్షల 73వేల మంది ఓటర్లు వారి భవితవ్యాన్ని తేల్చనున్నారు. ఇందుకోసం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం 41వేల పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. అన్ని కేంద్రాల్లోనూ వెబ్‌క్యాస్టింగ్ సౌకర్యాన్ని కల్పించింది. పోలింగ్‌ను ప్రశాంతంగా నిర్వహించేందుకు 2వేల 321 కంపెనీల కేంద్ర బలగాలను మోహరించింది. అత్యధికంగా కోల్‌కతాలో 273 కంపెనీల బలగాలను మోహరించింది.

సీఎం మమత బెనర్జీ పోటీ చేస్తున్న భవానీపూర్‌ నియోజకవర్గానికి ఈ దఫాలోనే పోలింగ్ జరగనుంది. ప్రతిపక్ష నేత, బీజేపీ నాయకుడు సువేందు అధికారి అదే స్థానం నుంచి పోటీ చేస్తుండటంతో పోరు హోరాహోరీగా జరిగే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడు మాజీ ఎంపీ అధిర్‌ రంజన్‌ చౌధరి 25 ఏళ్ల తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తున్నారు. బహరంపూర్ నుంచి ఆయన బరిలోకి దిగారు. ఈ ఎన్నికల్లో అధికార తృణమూల్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ మధ్యే ప్రధాన పోటీ నెలకొంది. ఈ నెల 23న 152 స్థానాలకు జరిగిన తొలి విడత ఎన్నికల్లో రికార్డు స్థాయిలో 93.19 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. వచ్చేనెల 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.

