హైటెక్ కరెంట్ చోరీ- స్మార్ట్​ మీటర్​కు చిప్- ఆయిల్, పిండి మిల్లులు ఉన్నా రీడింగ్ జీరో

నలందలో హైటెక్ విద్యుత్ దొంగతనం- మీటర్ ఆన్‌లో ఉంటుంది, కానీ రీడింగ్ మాత్రం జీరో చూపిస్తుంది- రిమో‌ట్‌తో అంతా కంట్రోల్

Electricity Theft By Remote Control
Electricity Theft By Remote Control (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 3:13 PM IST

3 Min Read
Electricity Theft By Remote Control : విద్యుత్ చౌర్యానికి ఓ వ్యక్తి సాంకేతికతను వాడుకున్నాడు. కరెంట్ స్మార్ట్‌ మీటర్‌కు చిప్‌ను అమర్చి రీడింగ్ రాకుండా చేసి విద్యుత్ చౌర్యానికి పాల్పడ్డాడు. ఇది చూసిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు షాక్ అయ్యారు. ఆ వ్యక్తి చేసిన పనికి కంగుతిన్నారు. ఈ క్రమంలో స్మార్ట్ ‌మీటర్‌లో చిప్ అమర్చడం ద్వారా ఆ వ్యక్తి ఎలా విద్యుత్ చౌర్యానికి పాల్పడ్డాడు? ఆఖరికి అధికారులకు ఎలా దొరికిపోయాడు? తెలుసుకుందాం.

బిహార్ నలంద జిల్లాలోని కాశ్మీరీచక్, మందచ్ గ్రామాల్లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఉపేంద్ర ప్రసాద్ అనే వ్యక్తి కాశ్మీరీచక్‌లో పిండి మిల్లు, ఆయిల్ మిల్లును నడుపుతున్నాడు. అయితే అనుమానం వచ్చిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు ఉపేంద్ర మిల్లుల్లో తనిఖీలు చేశారు. అక్కడ వారికి విస్తుపోయే నిజాలు బయటపడ్డాయి.

స్మార్ట్ మీటర్‌లో చిప్
ఉపేంద్ర మిల్లులో ఏర్పాటు చేసిన స్మార్ట్ మీటర్ రేట్ చేసిన లోడ్ కంటే గణనీయంగా తక్కువ లేదా జీరో వినియోగాన్ని చూపిస్తూ వస్తోంది. నిశితంగా పరిశీలించినప్పుడు మీటర్ సీల్ తారుమారు చేసినట్లు తేలింది. ఈ క్రమంలో విద్యుత్ శాఖ అధికారులు షాక్ అయ్యారు. స్మార్ట్​ మీటర్​లో చిప్ అమర్చి రిమోట్​తో ఆపరేట్ చేస్తూ విద్యుత్ చౌర్యానికి పాల్పడినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే స్మార్ట్ మీటర్‌, చిప్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

"నలందలోని నూర్సరాయ్ బ్లాక్‌లోని కాశ్మీరీచక్, మందచ్ గ్రామాలపై మా బృందం దాడి చేసినప్పుడు ఈ సంఘటన బయటపడింది. ఈ రెండు ప్రదేశాల్లో ఏర్పాటు చేసిన మీటర్లు ఒకే వినియోగదారుడివి. అక్కడ ఉన్న స్మార్ట్ మీటర్, మీటర్ చిప్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. విద్యుత్ వినియోగం ఆధారంగా మీటర్ రీడింగ్‌లు యాక్టివేట్ అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ రిమోట్ ఆన్ చేసినప్పుడు మీటర్ రీడింగ్ సున్నాకి పడిపోయింది. రిమోట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు లోడ్ ఆధారంగా రీడింగ్‌లు తిరిగి ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది మీటర్ ట్యాంపరింగ్ అని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. " అని విద్యుత్ శాఖ SDO అశ్విని కుమార్ తెలిపారు.

Electricity Theft By Remote Control
రిమోట్ ఇదే (ETV Bharat)

రిమోట్‌తో మీటర్ కంట్రోల్
అయితే తన విద్యుత్ స్మార్ట్ మీటర్‌ను అధికారులు జప్తు చేయడంపై ఉపేంద్ర ప్రసాద్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు. అధికారులు ఎదుట నిరసన తెలిపాడు. ఈ క్రమంలో బిహార్‌షరీఫ్ రూరల్ డివిజన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ రూపక్ కుమార్ పోలీసులతో కలిసి ఘటనాస్థలికి వచ్చారు. స్మార్ట్ మీటర్‌లో చిప్ పెట్టడం ద్వారా మీటర్‌ను రిమోట్‌‌తో కంట్రోల్ చేస్తున్నట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. మీటర్ సున్నా వినియోగాన్ని చూపించింది. వెంటనే అధికారులు ఉపేంద్ర ప్రసాద్‌కు రూ. 7,80,762 జరిమానా విధించారు. స్మార్ట్ మీటర్, రిమోట్‌ను జప్తు చేశారు. ఈ ఏడాది జనవరి 9న మందాచ్ గ్రామంలోని ఓంప్రకాశ్ శర్మ పారిశ్రామిక కనెక్షన్‌లో ఇలాంటి దొంగతనం జరిగింది. స్మార్ట్ మీటర్‌లో పెట్టిన చిప్‌ను గుర్తించారు. రిమోట్‌ను కూడా జప్తు చేశారు. ఈ కేసులో ఓం ప్రకాశ్ శర్మకు రూ.27,25,651 జరిమానా విధించారు.

"ఈ రెండు కేసుల్లో కలిపి ఇద్దరికి రూ.35 లక్షలకు పైగా జరిమానా విధించాం. సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్లలో వారిపై ఎఫ్ఐఆర్‌లు నమోదు అయ్యాయి. లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదులు కూడా చేశాం. ఈ చిప్ తయారీ ముఠా కోసం పోలీసు శాఖ ఇప్పటికే వెతకడం ప్రారంభించింది"
--అశ్విని కుమార్, విద్యుత్ శాఖ SDO

విద్యుత్ శాఖ అధికారుల ప్రకారం, నలందా జిల్లాలో 40-50 మంది విద్యుత్ చౌర్యానికి పాల్పడుతున్నట్లు అనుమానం ఉంది. మీటర్లలో చిప్‌లను అమర్చడం ద్వారా విద్యుత్తును ఆదా చేస్తామని కొందరు మోసగాళ్లు వినియోగదారులకు హామీ ఇచ్చి ఆకర్షిస్తున్నారు. మీటర్లలో చిప్‌లను పెడుతున్నవారిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

ఫ్రాడ్ ఎలా జరుగుతుంది?
విద్యుత్ చౌర్యానికి పాల్పడే ముఠా స్మార్ట్ మీటర్ సీల్‌ను తెరుస్తుంది. లోపల సర్క్యూట్రీని దాటవేస్తూ ఒక ప్రత్యేక చిప్ అమరుస్తున్నారు. ఈ చిప్ మీటర్ సెన్సార్‌ను నియంత్రిస్తుంది. మీటర్‌ను రిమోట్‌తో కంట్రోల్‌ చేయవచ్చు. ఇది రీడింగ్‌లను తగ్గిస్తుంది.

