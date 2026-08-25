ఇంటి పైకప్పు మీద విద్యుత్ స్తంభం- హై టెన్షన్ తీగలతో ఆందోళనలో గ్రామస్థులు
అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ పట్టించుకోవడం లేదని గ్రామస్థుల ఆరోపణ- సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించి చర్యలు తీసుకుంటామన్న విద్యుత్ అధికారులు
Published : August 25, 2026 at 3:19 PM IST
Electricity Pole On Home Rooftop : సాధారణంగా విద్యుత్ స్తంభాలు ఇళ్ల బయటో లేదా, వీది చివర్లో ఉండటం మనం చూస్తుంటాం. కానీ, ఇంటి పైకప్పు మీద విద్యుత్ స్తంభం ఉండటం మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా? అసలు అలాంటి సందర్భాన్ని మీరు ఇంతవరకు ఎక్కడైనా గమనించారా? అధికారుల నిర్లక్ష్యమో, లేక మరే ఇతర పరిస్థితుల కారణమో తెలీదు కానీ, ఓ ఇంటిపై విద్యుత్ స్తంభం ఏర్పాటు చేసి దానిక హైటెన్షన్ తీగలను ఉంచారు. దీంతో తమ సొంత ఇళ్లలోనే ఉంటూ నిత్యం భయపడుతూ జీవించాల్సి వస్తుందంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆ గ్రామ ప్రజలు. ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్లో వెలుగుచూసింది.
ఇంటిపైనే హైటెన్షన్ తీగలు
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, షాహ్డోల్ జిల్లా పాపౌంధ్ ప్రాంతంలోని సకందీ అనే గ్రామం ఉంది. అక్కడ ఓ ఇంటిపై 11,000 వోల్టులు విద్యుత్ తీగతో ఉన్న స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేశారు విద్యుత్ అధికారులు. అది అలా ఇలా కాదు, ఏకంగా ఇంటి కాంక్రీట్ పైకప్పునకు సరిగ్గా మధ్యలో ఆ స్తంభాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. దానికి అమర్చి ఉన్న హై ఓల్టేజీ తీగలు ఇళ్లకు చాలా దగ్గరగా ఉన్నాయని గ్రామస్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఇంటిపైకి వెళ్లిన వెంటనే షాక్ భయం మొదలవుతోందని అంటున్నారు. హై వోల్టేజీ తీగల వల్ల విద్యుత్ ప్రమాదం ఏర్పడి గతంలో చాలా మంది చనిపోయారని తెలిపారు.
అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ
ఈ విషయంపై సంబంధిత విద్యుత్ అధికారులకు పలు మార్లు ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని గ్రామస్థులు ఆరోపించారు. ఇందుకు సంబంధించి ఇప్పటి వరకూ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని అన్నారు. ఇంటిపై ఉన్న స్తంభం నుంచి హై టెన్షన్ లైన్ను తొలగించాలని, వాటిని సురక్షిత ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయాలని స్థానిక నివాసితులు జిల్లా యంత్రాంగానికి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇది కేవలం విద్యుత్ సమస్య మాత్రమే కాదని, చుట్టు పక్కల నివసిస్తున్న ఎంతో మంది నివాసితుల ఆవేదనకు సంబంధించిన విషయమని అన్నారు. సకాలంలో చర్యలు తీసుకోకపోతే ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకుంటాం!
ఇదిలా ఉండగా, ఈ విషయంపై విద్యుత్ అధికారి డీకే గుప్తా స్పందించారు. ఈ ఘటన గురించి తమకు తెలియదని, ఇలాంటి నిర్లక్ష్యపు చర్య జరిగి ఉండకూడదని అన్నారు. ఈ విషయంపై సమగ్ర దర్యాప్తు నిర్వహించి చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.
ఇంటి మధ్యలో విద్యుత్ స్తంభం (మరో ఘటన)
అంతకుముందు మధ్యప్రదేశ్లోని ఛింద్వాడాలో పాలాఖేడ్ పంచాయితీలో ఇలాంటి ఘటన జరిగింది. ఒక వ్యక్తి ఇంటి పునాది ఉన్న ప్రాంతంలోనే కరెంట్ స్తంభాన్ని పాతిపెట్టారు విద్యుత్ అధికారులు. అయితే, ఆ సమయంలో వేరే ఊర్లో ఉన్న బాధితుడు విషయం తెలుసుకుని, ఇదేంటని సంబంధిత అధికారులను ప్రశ్నించగా, అది తాత్కాలికంగా పెట్టారని, తొలగిస్తామని వారు హామీ ఇచ్చారు. వారి మాటలు నమ్మి అతడు ఇంటి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశాడు బాధితుడు. కానీ ఆ స్తంభాన్ని మాత్రం తొలగించలేదు. దీంతో బాధితుడు అధికారుల ముందు తన ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. విద్యుత్ స్తంభాన్ని తొలగించాలని ఎన్నోసార్లు విద్యుత్, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులకు దరఖాస్తులు ఇచ్చినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆరోపించాడు.
ఆ స్తంభాన్ని మరోచోటికి మార్చాలంటే దాదాపు రూ.45 వేల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారని బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తనకు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం సహాయం చేసిందని, అయితే, ప్రభుత్వం నుంచి రూ.24 వేలు మాత్రమే సాయం పొందానని, స్తంభం మార్చేందుకు అడుగుతున్న మొత్తం ఇంటి నిర్మాణానికి వచ్చిన ఖర్చు కంటే ఎక్కువగా ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. రోజువారీ కూలీ పనులతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న తనకు అంత డబ్బు చెల్లించే స్థోమత లేదని అన్నాడు. ఈ విషయంపై స్పందించిన అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.
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