తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో SIR జాబితా - 1.70కోట్ల మంది ఓటర్ల తొలగింపు
తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో SIR- జాబితాను ప్రకటించిన ఎన్నికల సంఘం
Published : February 22, 2026 at 9:04 AM IST
SIR in 9 states, UTs: ఎన్నికల సంఘం తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా తగ్గింది. ఈ తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధంచిన ఓటర్ల జాబితాను కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం తాజాగా ప్రచురించగా అందులో ఏకంగా 1.70కోట్ల మందిని ఈసీ తొలగించింది. గుజరాత్, పుదుచ్చేరి, లక్షద్వీప్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, అండమాన్, నికోబార్ దీవులు, గోవా, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్కు సంబందించిన జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఈ ప్రాంతాల్లో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 21.45 కోట్లు (21,45,62,215) కాగా, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ తర్వాత ఆ సంఖ్య 19.75 కోట్లకు (19,75,33,701) చేరుకుంది. అంటే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈసీ 1,70,28,514 ఓటర్లను తొలగించింది.