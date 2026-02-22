తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో SIR జాబితా - 1.70కోట్ల మంది ఓటర్ల తొలగింపు

ETV Bharat / bharat

Published : February 22, 2026 at 9:04 AM IST

SIR in 9 states, UTs: ఎన్నికల సంఘం తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నిర్వహించిన స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (ఎస్ఐఆర్) ప్రక్రియలో ఓటర్ల సంఖ్య భారీగా తగ్గింది. ఈ తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు సంబంధంచిన ఓటర్ల జాబితాను కేంద్రం ఎన్నికల సంఘం తాజాగా ప్రచురించగా అందులో ఏకంగా 1.70కోట్ల మందిని ఈసీ తొలగించింది. గుజరాత్, పుదుచ్చేరి, లక్షద్వీప్, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్‌గఢ్, అండమాన్​, నికోబార్ దీవులు, గోవా, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్​కు సంబందించిన జాబితాను ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. ఈ ప్రాంతాల్లో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 21.45 కోట్లు (21,45,62,215) కాగా, ఎస్​ఐఆర్ ప్రక్రియ తర్వాత ఆ సంఖ్య 19.75 కోట్లకు (19,75,33,701) చేరుకుంది. అంటే ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈసీ 1,70,28,514 ఓటర్లను తొలగించింది.

