90 ఏళ్ల వయసులో ఎన్నికల్లో పోటీ- ఏజ్ దేనికీ అడ్డంకి కాదని వెల్లడి!
స్థానిక ఎన్నికల్లో 90 ఏళ్ల వృద్ధ వ్యక్తి పోటీ- ఇంటిటికి వెళ్లి ఓటర్లను అభ్యర్థిస్తున్న వైనం
Published : November 29, 2025 at 4:49 PM IST
Old Man Participate Local Elections : పదవీ విరమణ చేసిన తర్వాత చాలా మంది ఇంట్లోనే విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో ఆడుకుంటారు. లేదంటే సొంత వ్యాపారాలో, వ్యవహారాలు చూసుకుంటారు. కానీ ఇందుకు భిన్నంగా ఓ వ్యక్తి ఏకంగా 90 ఏళ్ల వయసులో ఎన్నికల్లో పోటీ పడుతున్నారు. తెల్ల చొక్కా, ధోతీ ధరించి, వణుకుతున్న గొంతుతో ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్లు వేయండని అభ్యర్థిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరాయన? ఈ లేటు వయస్సులో పోటీ ఎందుకు చేస్తున్నారో తెలుసా?
కేరళ, ఎర్నాకులం జిల్లాలోని పెరుంబవూర్ పట్టణంలో నారాయణ్ నాయర్ అనే ఓ 90 ఏళ్ల వృద్ధుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసి పదవీ విరమణ పొందారు. ఇప్పుడు అశమన్నూర్ గ్రామ పంచాయతీ రెండో వార్డు నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నారు. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థులు, వారి కార్యకర్తలు, మద్దతుదారులతో ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. పోస్టర్లు, బోర్డులతో ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కానీ నారాయణ్ మాత్రం అందుకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వయసుతో వచ్చే బలహీనతలు ఆయనలో ఉన్నప్పటికీ, వాటిన్నింటినీ పక్కనపెట్టి ఎన్నికలను చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. తానే ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ఒంటరిగా ప్రజల ఇంటింటికి వెళ్లి వాళ్లతో నేరుగా మాట్లాడి, సమస్యలు తెలుసుకుని, ఓట్లు వేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నారు.
సంకల్పం ఉండాలే కానీ వయసు దేనికీ అడ్డుకాదు!
అయితే 90 ఏళ్ల వయసులో ఎన్నికల్లో పోటీకీ దిగడంపై ఓ విలేకరి అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన ఈ విధంగా బదులిచ్చారు. వార్డు అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నానని, అందుకే ఎన్నికల్లో పోటీచేస్తున్నట్లు నారాయణ్ పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ప్రచారానికి వయసు అడ్డుకాదని ఈ సందర్భంగా ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. ఏదైనా చేయాలన్నా, సాధించాలన్నా కావాల్సింది మంచి మనసు, దూర దృష్టి, జీవితానుభవం అని నారాయణ్ చెప్పారు. ఈ ఎన్నికల్లో ప్రజలు తనను గెలిపిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. తనను గెలిపిస్తే ప్రజలందరికీ ఉచిత బీమా కవరేజీని కల్పిస్తానని వాగ్దానం చేశారు. అదే విధంగా ప్రజాభిప్రాయం సేకరించకుండా తాను ఏ పనిచేయనని నారాయణ్ పేర్కొన్నారు. పిల్లలు ఉచితంగా చదువుకోవడానికి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పారు. ఆయన ఈ ఎన్నికల్లో నారాయణ్ 'కెటిల్' గుర్తుతో పోటీపడుతున్నారు.
చాలా సంవత్సరాల క్రితం అతని భార్య సరోజిని లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. అందులో విజయం సాధించి పంచాయతీ అధ్యక్షురాలయ్యారు. ఆ తర్వాత సీపీఎం అభ్యర్థిగా పోటీ చేసినప్పటికీ ఆ సమయంలో నారాయణ్ సీపీఐ కార్యకర్తగా ఉన్నారు. పార్టీ అభ్యర్థిగా గెలిస్తే పరిమితులు ఉంటాయని, అప్పుడు పార్టీ చెప్పేది మాత్రమే చేయాలని అన్నారు. అందుకే తాను స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా మారానని నారాయణన్ తెలిపారు. అయితే నారాణయ్ పోటీ గురించి స్థానికంగా భిన్నాభిప్రాయాలు వెలువడుతున్నాయి. కాగా, కేరళలో రెండు దశల్లో స్థానిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. డిసెంబర్ 9, 11 తేదీల్లో పోలింగ్ జరగనుండగా, అదే నెల 13న ఫలితాలు వెలువడనున్నాయి.
నేషనల్ పార్క్లో హాఫించ్ పక్షి సందడి- బర్డ్ లవర్స్ అంతా ఫిదా!
70ఏళ్ల వయసులో 35ఏళ్ల మహిళతో పెళ్లి- చప్పట్లు కొడుతూ అభినందించిన స్థానికులు!