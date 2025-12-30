2026 బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు భారత్కు ఎందుకు అత్యంత కీలకం?
బంగ్లాదేశ్లో వచ్చే ఏడాది జరగనున్న పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు- అవి ఆ దేశ అంతర్గత మార్పులే కాకుండా, భారత్కు ఒక అతిపెద్ద వ్యూహాత్మక సవాళ్లను విసురుతున్నాయి! ఇంతకీ సవాళ్లు ఏంటి?
Published : December 30, 2025 at 4:49 PM IST
Why Bangla Election Is Important For India: అల్లర్లు, హత్యలు, ఆందోళనలతో అట్టుడుకున్న బంగ్లాదేశ్లో 2026 ఫిబ్రవరిలో పార్లమెంటరీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అయితే ఈ ఎన్నికలు దక్షిణాసియాకే కాకుండా సరిహద్దు దేశం భారత్కు వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకం. యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వంలో భారత వ్యతిరేక శక్తులు పెట్రేగిపోతున్న వేళ ఆ దేశంలో జరగనున్న ఎన్నికలు ఇరు దేశాల మధ్య బంధాన్ని మళ్లీ పునరావృతం చేస్తాయా? బీఎన్పీ అగ్రనేత తారిక్ రెహమాన్ రాక భారత్కు ప్రయోజనమా? లేక తారిక్ తల్లి ప్రధానిగా ఉన్నప్పటి వైరం పునరావృతం అవుతుందా? ఇన్నాళ్లు సరిహద్దులో వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా ఉన్న బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికల తర్వాత పక్కలో బళ్లెంలా తయారవడానికి అవకాశాలు ఏ మేరకు ఉన్నాయి? ఈ ఎన్నికలు ఎలా జరగాలని భారత్ కోరుకుంటోంది? ప్రజాభిష్ఠానికి వ్యతిరేకంగా ఎన్నికలు జరిగితే తర్వాత పరిణామాలు ఏంటి? భారత్కు జరిగే నష్టమేంటి?
గత 15 ఏళ్లపాటు అధికారంలో ఉన్న షేక్ హసీనా ప్రభుత్వం కూలిపోవడం, ఆమె పార్టీ అవామీ లీగ్ను ఎన్నికలకు దూరం చేయడం, ఇదే సమయంలో, 17 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ప్రవాసం తర్వాత బీఎన్పీ అగ్రనేత తారిక్ రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్కు రావడం, మరోవైపు ఆ దేశంలో హిందువులు సహా మైనారిటీల భద్రతపై ఆందోళనలు వ్యక్తం కావడం, ఢాకాలో భారత వ్యతిరేక శక్తులు రెచ్చిపోతుండటం, ఇదే సమయంలో ఇండియాపై అవాకుచవాకులు పేలడం, ఇన్ని పరిణామాల నేపథ్యంలో మరో రెండు నెలల్లో జరగనున్న బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలు భారత్ కోణంలో ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి.
భారత్ భయం ఇదే
2026 ఎన్నికల్లో బంగ్లాదేశ్లో ఎవరు గెలుస్తారన్న దానికంటే, ఎలా విజయం సాధిస్తారనే అంశాన్ని భారత్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది. ఒకవేళ ప్రజల మద్దతు ఉన్న పార్టీని పక్కన పెట్టి, వివాదాస్పదంగా ఎన్నికలు జరిగితే, కొత్త ప్రభుత్వానికి ప్రజల్లో పూర్తిస్థాయి మద్దతు ఉండదు. అటువంటి బలహీనమైన ప్రభుత్వం ప్రజా నిరసనలకు, మిలిటరీ జోక్యానికి లేదా చైనా వంటి ఇతర దేశాల ఒత్తిడికి తలొగ్గే అవకాశం ఉంటుందని భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. రాజకీయ అస్థిరతను ఆసరాగా చేసుకుని ఇస్లామిక్ అతివాద శక్తులు బలపడే ప్రమాదం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ఇదే జరిగితే సరిహద్దు భద్రతపై దీని ప్రభావం తప్పకుండా ఉంటుంది. ఈ అంశాలు మన దేశ భద్రతా ప్రయోజనాలకు నేరుగా ముప్పుగా మారే అవకాశముందని భారత్ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది.
ప్రశాంత ఎన్నికలే భారత్ ఆకాంక్ష
బంగ్లాదేశ్లో జరుగుతున్న తాజా పరిణామాలపై భారత్ ఇప్పటికే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తారిక్ రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్కు తిరిగి రావడంపై భారత్ నిర్దిష్టమైన వైఖరిని కలిగి ఉంది. బంగ్లాదేశ్లో స్వేచ్ఛాయుత ఎన్నికలకు తమ మద్దతు ఉంటుందని ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఆ దేశంలో ఎన్నికల పరిణామాలను తాము ఇదే దృక్పథంతో చూస్తామని భారత విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. బంగ్లాదేశ్లో హిందువులు, క్రైస్తవులు, బౌద్ధులు వంటి మైనారిటీలపై అతివాద శక్తులు దాడి చేయడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. యూనస్ తాత్కాలిక ప్రభుత్వంలో మైనారిటీలపై 2,900కు పైగా దాడులు, హత్యలు, భూముల ఆక్రమణలు వంటి దుశ్చర్యలు జరిగాయని పేర్కొంది. ఇలాంటి ఘటనలను మీడియా అతిశయోక్తులుగా గానీ, సాధారణ రాజకీయ హింసగా గానీ కొట్టిపారేయలేమని అభిప్రాయపడింది.
"బంగ్లాదేశ్ ప్రజలతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడమే భారత్ లక్ష్యం. అక్కడ శాంతి, స్థిరత్వం కొనసాగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ప్రశాంత వాతావరణంలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ఎన్నికలు జరగాలి"
- భారత విదేశాంగ శాఖ
హసీనా పతనంతో మారిన రాజకీయం
షేక్ హసీనా బంగ్లాదేశ్కు దాదాపు 15ఏళ్ల పాటు ప్రధానిగా పనిచేశారు. షేక్ హసీనా హయాంలో భారత్- బంగ్లాదేశ్ మధ్య ఉన్న వ్యూహాత్మక సహకారం దక్షిణాసియాలోనే అత్యంత బలమైన ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇది కేవలం దౌత్య సంబంధాలకు పరిమితం కాకుండా భద్రత, ఉగ్రవాద నిరోధం, సరిహద్దులు, ఆర్థిక అనుసంధానం వంటి అనేక కీలక రంగాల్లో విస్తరించింది. గత 15 ఏళ్లుగా భారత్–బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు షేక్ హసీనా కేంద్రంగా కొనసాగాయి. ఆమె పాలనలో బంగ్లాదేశ్లోని భారత వ్యతిరేక ఉగ్రవాద, తిరుగుబాటు గ్రూపులపై కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. తద్వారా ఇండియాతో ఆ దేశ భద్రతా సహకారం మరింత బలోపేతమైంది.
బంగ్లాదేశ్ లౌకిక రాజకీయ దృక్పథం అనేది భారత్కు వ్యూహాత్మక భరోసాని ఇచ్చాయి. ఈ 15ఏళ్ల కాలంలో బంగ్లాదేశ్ భారత్కు అత్యంత విశ్వసనీయ పొరుగుదేశంగా నిలిచింది. చైనాతో బంగ్లాదేశ్ వాణిజ్య సంబంధాలను పెట్టుకున్నా, భారత వ్యూహాత్మక ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా వెళ్లకుండా హసీనా జాగ్రత్త పడ్డారు. అన్నీటికంటే ముఖ్యంగా ఈశాన్య భారత్ భద్రతను బలోపేతం చేయడంలో హసీనా సర్కారు చూపిన చొరవ చాలా కీలకం. 2024లో హసీనా సర్కారు పతనంతో సీన్ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. భారత్కు ఇన్నాళ్లు అందిన వ్యూహాత్మక సహకారం లేకుండా పోయింది. హసీనా సర్కారు పతనంతో ఆ దేశంలో రాజకీయ శూన్యత ఏర్పడింది. తాత్కాలికంగా ఏర్పడిన యూనస్ ప్రభుత్వం భారత వ్యతిరేక శక్తులను ప్రోత్సహిస్తోంది. హింస పెరిగిపోయింది. అల్లరి మూకలు పేట్రేగిపోతున్నాయి. మైనార్టీలపై దాడులు పెచ్చరిల్లుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో 2026 ఎన్నికల్లో అవామీ లీగ్ను పోటీ చేయకుండా నిషేధించడం రాబోయే ఎన్నికల విశ్వసనీయతపై అనుమానాలు రేకేత్తుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది.
తారిక్ రెహమాన్: అనుమానాలు- అవకాశాలు
17 ఏళ్ల ప్రవాస జీవితం అనంతరం బీఎన్పీ అగ్రనేత తారిక్ రెహమాన్ తిరిగి బంగ్లాదేశ్కు రావడం ఆ దేశ ఎన్నికల రాజకీయ వాతావరణాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికే ఆయన బంగ్లాదేశ్ వచ్చారనేది బహిరంగ రహస్యమే. ఈ క్రమంలో బీఎన్పీ విజయం సాధిస్తే తదుపరి ప్రధాని అయ్యే అవకాశాలు రెహమాన్కు ఎక్కువగా ఉన్నాయని రాజకీయ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఆయన ప్రధాని అయితే భారత్తో ఎలా ఉంటారనేది ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది. 2001–2006 మధ్య తారిక్ తల్లి ఖలేదా జియా ప్రధాని అయినప్పుడు భారత వ్యతిరేక ఉగ్రవాద గ్రూపులు బంగ్లాదేశ్ నుంచి కార్యకలాపాలు నిర్వహించాయి. దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. తారిక్ రెహమాన్ హయాంలోనే అలాంటి సంఘటనలే మళ్లీ పునరావృతమవుతాయా? అంటే నిపుణులు కాదని అంటున్నారు.
ఇటీవలి కాలంలో తారిక్ రెహమాన్ మాటల్లో స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తోంది. లౌకికత, శాంతి, స్థిరత్వం, భారత్తో మెరుగైన సంబంధాలపై ఆయన సంకేతాలు ఇస్తున్నారు. తారిక్ తల్లి ఖలీదా జియా హయాంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవని, మారుతున్న ప్రపంచ పరిణామాలకు అనుగుణంగా ఆయన తన వైఖరిని మార్చుకున్నట్లు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవల ఆయన చేసిన కొన్ని కామెంట్స్ ఈ మాటలకు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తున్నాయి. 'మన దేశాన్ని అందరం కలిసి నిర్మించాలి. పర్వత, మైదాన ప్రాంతాలు, ముస్లింలు, హిందువులు, బౌద్ధులు, క్రైస్తవులు అందరికీ సురక్షితమైన బంగ్లాదేశ్ కావాలి' అని ఢాకాకు చేరుకున్న తర్వాత తారిక్ రెహమాన్ అనడం భారత్కు సానుకూలమైన అంశంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈటీవీ భారత్తో నిపుణులు ఏం అంటున్నారంటే!
తారిక్ రెహమాన్ ప్రభుత్వం ఏర్పడితే బంగ్లాదేశ్తో భారత్ సంబంధాలు యూనస్ సర్కారు కంటే మెరుగవుతాయని ఆ దేశ పరిశోధకుడు, జర్నలిస్ట్ షాహదత్ షాదిన్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ మేరకు ఆయన 'ఈటీవీ భారత్'తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
"ఒకవేళ తారిక్ రెహమాన్ అధికారంలోకి వస్తే, ప్రస్తుతం ముహమ్మద్ యూనస్ నేతృత్వంలోని తాత్కాలిక ప్రభుత్వం హయాంలో ఉన్న సంబంధాల కంటే, దిల్లీ, ఢాకా మధ్య సంబంధాలు మరింత మెరుగ్గా ఉండబోతున్నాయి. విదేశాంగ విధానంపై తారిక్ రెహమాన్ నాయకత్వంలోని బీఎన్పీ నిపుణుల బృందం పనిచేస్తోంది. భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయని నేను ఆశాభావంతో ఉన్నా. ఎందుకంటే తారిక్ రెహమాన్ విద్యావేత్తలను తనవైపు తిప్పుకుంటున్నారు. ఆయన దక్షిణాసియా నిపుణులతో వరుసగా సమావేశమవుతున్నారు. ఆయన చాలా ఆచరణాత్మకంగా వ్యవహరిస్తారని, వాస్తవిక రాజకీయాలను అనుసరిస్తారని నేను భావిస్తున్నాను"
- బంగ్లాదేశ్ పరిశోధకుడు షాదిన్
ఇదిలా ఉండగా, బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థపై అవగాహన ఉన్న ఒక భారతీయ నిపుణుడు కూడా ఈ విషయంపై స్పందించారు. షాదిన్ అభిప్రాయంతో ఆయన ఏకీభవించారు. "అవును, తారిక్ రెహమాన్ అధికారంలోకి వస్తే భారత్-బంగ్లాదేశ్ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి" అని పేరు వెల్లడించడానికి ఇష్టపడని ఆ నిపుణుడు ఈటీవీ భారత్తో చెప్పారు. రెహమాన్ బంగ్లాదేశ్లో శాంతి, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సును తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నారని, అయితే భారత్ మద్దతు లేకుండా అది సాధ్యం కాదన్నారు.
మొత్తానికి, 2026 ఫిబ్రవరి ఎన్నికలు అనేవి బంగ్లాదేశ్ను ఒక స్థిరమైన ప్రజాస్వామ్య దేశంగా నిలుపుతాయా? సుదీర్ఘ రాజకీయ అస్థిరతలోకి నెట్టివేస్తుందా? అందుకే, బంగ్లాదేశ్ ఎన్నికలకు వెళ్తున్న వేళ ఎవరు గెలుస్తారనే దానికంటే, ప్రజాస్వామ్యం ఎంతవరకు నిలబడుతుందనే అంశాన్నే భారత్ నిశితంగా పరిశీలిస్తోంది.