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'అర్థరహిత ఉచిత హామీలు ఇచ్చే పార్టీల గుర్తింపు రద్దు చేయాలి'- లిస్టింగ్​ చేయాలంటూ సుప్రీంను కోరిన పిటిషనర్

ఉచితాలపై దాఖలైన పిల్‌ను త్వరగా విచారించాలని సుప్రీంకోర్టుకు విజ్ఞప్తి- 2022లోనే కేంద్రం, ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసిన ధర్మాసనం-

Supreme Court On Freebies
Supreme Court On Freebies (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 17, 2026 at 4:07 PM IST

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Supreme Court On Freebies : ఎన్నికలకు ముందు ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు రాజకీయ పార్టీలు ప్రకటించే 'ఉచిత పథకాల' అంశం మరోసారి సుప్రీంకోర్టులో ప్రస్తావనకు వచ్చింది. ప్రజాధనంతో అర్థరహితంగా ఇచ్చే ఉచిత హామీలు లేదా పంపిణీ చేసే రాజకీయ పార్టీల గుర్తును స్వాధీనం చేసుకోవాలని, అవసరమైతే వాటి రిజిస్ట్రేషన్‌ను రద్దు చేయాలని కోరుతూ దాఖలైన ప్రజాప్రయోజన వ్యాజ్యాన్ని (పిల్) త్వరగా విచారణకు తీసుకోవాలని సుప్రీంకోర్టును కోరారు. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమాల్య బాగ్చీ, జస్టిస్ వి. మోహన్‌లతో కూడిన ధర్మాసనం ముందు ఈ అంశాన్ని న్యాయవాది, పిటిషనర్ అశ్విని ఉపాధ్యాయ్ ప్రస్తావించారు. ఈ పిటిషన్‌పై ఇప్పటికే 2022లో కేంద్ర ప్రభుత్వం, భారత ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. గతంలో ఫిబ్రవరి 5న కూడా అత్యవసర విచారణ కోసం ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించామని, మార్చిలో విచారణకు అంగీకరించినప్పటికీ ఇంకా జాబితాలోకి రాలేదని ధర్మాసనం దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.

అయితే దీనిపై స్పందించిన ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్, ప్రస్తుతం కోర్టులో భారీ సంఖ్యలో కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని, ఈ అంశం కొంతకాలం వేచి ఉండాలని వ్యాఖ్యానించారు. దీంతో విచారణకు వెంటనే తేదీ ఖరారు కాలేదు. దీనికి స్పందించిన అశ్విని ఉపాధ్యాయ్, ఈ సమస్య దేశవ్యాప్తంగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకుందని, దీనిపై అధ్యయనం చేసేందుకు ఒక నిపుణుల కమిటీని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇరుపక్షాలు కూడా దీనికి అంగీకరించాయని ఆయన ధర్మాసనానికి వివరించారు. సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ కూడా ఈ పిటిషన్‌పై త్వరిత విచారణ జరగాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

2022లోనే నోటీసులు
ఇదే అంశంపై 2022 జనవరి 25న అప్పటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్.వి. రమణ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘానికి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఎన్నికల ముందు రాజకీయ పార్టీలు ప్రకటించే ఉచిత హామీలు దేశ ఆర్థిక, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతున్నాయో వివరించాలని కోరింది. ఆ సమయంలో ధర్మాసనం ఈ అంశాన్ని "తీవ్రమైన సమస్య"గా అభివర్ణించింది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉచిత పథకాల కోసం కేటాయిస్తున్న నిధులు సాధారణ బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువగా మారుతున్నాయని కూడా వ్యాఖ్యానించింది.

పిటిషన్‌లో ఏముంది?
ఎన్నికల సమయంలో ప్రజాధనంతో సంబంధం లేని ఉచిత వస్తువులు, సేవలను ప్రకటించడం ద్వారా రాజకీయ పార్టీలు ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇది స్వేచ్ఛాయుత, నిష్పక్షపాత ఎన్నికల స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని, ఎన్నికల ప్రక్రియ పవిత్రతను దెబ్బతీస్తుందని పిటిషనర్ వాదించారు. అందుకే ఎన్నికల ముందు ఇలాంటి ఉచితాలను ప్రకటించే లేదా పంపిణీ చేసే పార్టీల ఎన్నికల గుర్తును రద్దు చేయాలని, అవసరమైతే పార్టీ రిజిస్ట్రేషన్‌ను కూడా రద్దు చేసేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టును కోరారు.

ప్రత్యామ్నాయంగా, ఈ అంశంపై స్పష్టమైన చట్టాన్ని తీసుకురావాలని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని కూడా పిటిషన్‌లో విజ్ఞప్తి చేశారు. 1968లో రూపొందించిన 'ఎన్నికల చిహ్నాల (రిజర్వేషన్ అండ్ అలాట్‌మెంట్) ఆర్డర్'లో సవరణలు చేయాలని కూడా పిటిషన్​లో పేర్కొన్నారు. ఎన్నికల ముందు ప్రజాధనంతో ఉచితాలు ప్రకటించకూడదనే నిబంధనను రాజకీయ పార్టీల గుర్తింపుకు సంబంధించిన అర్హతల్లో చేర్చాలని ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించాలని పిటిషనర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.

రాజ్యాంగ విరుద్ధమని వాదన
ప్రజా ప్రయోజనాలకు సంబంధం లేని వస్తువులు లేదా సేవలను ప్రజాధనంతో వాగ్దానం చేయడం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 14 (సమానత్వ హక్కు)తో పాటు ఆర్టికల్స్ 162, 266(3), 282లను కూడా ఉల్లంఘిస్తోందని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. ప్రజాధనాన్ని ఎన్నికల లబ్ధి కోసం వినియోగించడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు విరుద్ధమని వాదించారు. అధికారంలో కొనసాగాలనే ఉద్దేశంతో ప్రజాధనాన్ని వినియోగించి ఉచితాల హామీలు ఇవ్వడం, ఓటర్లకు లంచం ఇచ్చినట్లేనని పిటిషనర్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రజాస్వామ్యానికి మూలస్తంభమని, అలాంటి ప్రక్రియను డబ్బు, ఉచిత హామీలతో ప్రభావితం చేయడం అత్యంత ప్రమాదకర ధోరణి అని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు.

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