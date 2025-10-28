ETV Bharat / bharat

'SIR' నిర్వహణ ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు: కేరళ సీఎం విజయన్​ కీలక వ్యాఖ్యలు

కేరళలో ఎస్​ఐఆర్ నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతున్న ఈసీ- ప్రజాస్వామ్యానికే అతి పెద్ద సవాలుగా మారుతోందని వ్యాఖ్య

Kerala CM Vijayan On SIR
Kerala CM Vijayan On SIR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 28, 2025 at 2:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Kerala CM Vijayan On SIR: రెండో దశ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ( SIR)ను చేపట్టనున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేసిన ప్రకటనపై కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఎస్ఐఆర్​ను ఆయన తప్పుబట్టారు. ఎస్ఐఆర్ అనేది ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు అని వ్యాఖ్యానించారు.

ఈ చర్య ఎన్నికల కమిషన్ ఉద్దేశాలపై సందేహాన్ని కలిగిస్తుందని, అంతేకాకుండా ఎన్నికల వ్యవస్థపై ప్రజలకున్న విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుందని విజయన్ అన్నారు. ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాకు బదులుగా 2002 నుంచి 2004 వరకు ఉన్న ఓటర్​ లిస్ట్​ను సవరించడానికి కమిషన్ సన్నాహాలు చేస్తోందని, ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం-1950తో పాటు ఓటర్ల నమోదు నియమాలను ఉల్లంఘించడమే అన్నారు.

ఆధార్ ఆధారంగా ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాను నవీకరించాలని ఈ చట్టాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి విజయన్​ అన్నారు. కేరళ స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఎస్​ఐఆర్​ నిర్వహించడం అసాధ్యమని, ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఎస్​ఐఆర్​ నిర్వహించడంపై పలు సందేహాలు లెవనెత్తుతున్నాయని విజయన్ అన్నారు. ఎన్నికల సంఘం సోమవారం 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్​ఐఆర్​ నిర్వహించాలని ప్రకటించింది.

TAGGED:

CM VIJAYAN ON SIR
EC SIR IN KERALA
KERALA CM VIJAYAN ON SIR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.