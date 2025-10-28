'SIR' నిర్వహణ ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు: కేరళ సీఎం విజయన్ కీలక వ్యాఖ్యలు
కేరళలో ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతున్న ఈసీ- ప్రజాస్వామ్యానికే అతి పెద్ద సవాలుగా మారుతోందని వ్యాఖ్య
Published : October 28, 2025 at 2:15 PM IST
Kerala CM Vijayan On SIR: రెండో దశ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ( SIR)ను చేపట్టనున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం చేసిన ప్రకటనపై కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ కీలక కామెంట్స్ చేశారు. ఎస్ఐఆర్ను ఆయన తప్పుబట్టారు. ఎస్ఐఆర్ అనేది ప్రజాస్వామ్యానికి ముప్పు అని వ్యాఖ్యానించారు.
ఈ చర్య ఎన్నికల కమిషన్ ఉద్దేశాలపై సందేహాన్ని కలిగిస్తుందని, అంతేకాకుండా ఎన్నికల వ్యవస్థపై ప్రజలకున్న విశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుందని విజయన్ అన్నారు. ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాకు బదులుగా 2002 నుంచి 2004 వరకు ఉన్న ఓటర్ లిస్ట్ను సవరించడానికి కమిషన్ సన్నాహాలు చేస్తోందని, ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం-1950తో పాటు ఓటర్ల నమోదు నియమాలను ఉల్లంఘించడమే అన్నారు.
ఆధార్ ఆధారంగా ప్రస్తుత ఓటర్ల జాబితాను నవీకరించాలని ఈ చట్టాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయని ముఖ్యమంత్రి విజయన్ అన్నారు. కేరళ స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించడం అసాధ్యమని, ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లామని తెలిపారు. అయినప్పటికీ ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించడంపై పలు సందేహాలు లెవనెత్తుతున్నాయని విజయన్ అన్నారు. ఎన్నికల సంఘం సోమవారం 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఎస్ఐఆర్ నిర్వహించాలని ప్రకటించింది.