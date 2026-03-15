ఆ రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- నేడే షెడ్యూల్​ విడుదల చేయనున్న ఈసీ

ఐదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల చేయనున్న భారత ఎన్నికల సంఘం
Assembly Election Schedule (ANI)
Published : March 15, 2026 at 11:09 AM IST
Assembly Election Schedule : దేశంలో మళ్లీ ఎన్నికల హడావుడి మొదలుకానుంది. నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలను భారత ఎన్నికల సంఘం ఆదివారం ప్రకటించనుంది. ఈ మేరకు సాయంత్రం 4 గంటలకు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. బంగాల్ , కేరళ, తమిళనాడు, అసోం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ గడువు మే, జూన్లో ముగియనుంది.