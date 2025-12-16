Telangana Panchayat Elections Results2025

బంగాల్​లో 58లక్షల ఓట్లు తొలగింపు- SIR ముసాయిదా జాబితాను విడుదల

ప్రత్యేక ఓటరు సర్వే తర్వాత ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను విడుదల చేసిన అధికారులు- బంగాల్​లో 58లక్షల మంది పేర్లను జాబితా నుంచి తొలగింపు

EC On Bengal Sir Draft
EC On Bengal Sir Draft (ANI File Photo)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 12:09 PM IST

EC On Bengal SIR Draft : వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న పశ్చిమ బంగాల్ ఎన్నికల సంఘం 58 లక్షల ఓట్లను తొలగించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం SIR ముసాయిదా జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇందులో పేర్లు తొలగించిన ఓటర్ల జాబితాతో పాటు తొలగించడానికి కారణాలను కూడా పేర్కొంది. జాబితాను ప్రస్తుతం ఎన్నికల కమిషన్ పోర్టల్ ceowestbengal.wb.gov.in లింకులో అందుబాటులో ఉంచింది. పేర్లు తొలగింపు విషయంలో అభ్యంతరాలు దాఖలు చేయడానికి ఎన్నికల కమిషన్ అవకాశం ఇచ్చింది.

పేర్లు తొలగించిన ఓటర్లలో 24 లక్షల మంది మరణించారని, మరో 20 లక్షల మంది ఇతర ప్రాంతాల్లో స్థిరపడ్డారని, 12 లక్షల మంది సంబంధిత చిరునామాల్లో లేరని ఈసీ తెలిపింది. లక్షా 38 వేల మంది నకిలీ ఓటర్లు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఇతర కారణాలతో మరో 57 వేల మంది పేర్లను తొలగించినట్లు ఈసీ అధికారులు వెల్లడించారు.

నవంబర్‌ 4 నుంచి పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణను ఈసీ చేపట్టింది. మంగళవారం నుంచి జనవరి 17 వరకు వీటిలో మార్పులు, చేర్పులు, అభ్యంతరాలు తెలపడానికి ఓటర్లకు అవకాశం ఇచ్చింది. తుది ఓటర్ల జాబితాను 2026 ఫిబ్రవరిలో ప్రచురిస్తారు. 294 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్న పశ్చిమ బెంగాల్‌లో వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

