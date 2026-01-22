ETV Bharat / bharat

దళపతి విజయ్‌, కమల్‌హాసన్‌ పార్టీలకు గుర్తులు కేటాయించిన ఈసీ

విజయ్‌, కమల్‌హాసన్‌ పార్టీలకు గుర్తులు కేటాయింపు- రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ గుర్తులతోనే బరిలోకి- ఏ పార్టీకి ఏ సింబల్ వచ్చిందంటే?

TVK NMN Symbol
TVK NMN Symbol (Source : ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 22, 2026 at 3:24 PM IST

TVK Party Election Symbol : తమిళ సూపర్ స్టార్ దళపతి విజయ్​కు చెందిన టీవీకే, మరో నటుడు కమల్‌హాసన్‌కు చెందిన ఎంఎన్‌ఎం పార్టీకి ఎన్నికల సంఘం గురువారం గుర్తులు కేటాయించింది. విజయ్‌ పార్టీకి విజిల్‌ గుర్తు కేటాయించిన ఎన్నికల సంఘం, ఎంఎన్‌ఎంకు బ్యాటరీ టార్చ్‌ సింబల్​ను ఇష్యూ చేసింది.

