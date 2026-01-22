దళపతి విజయ్, కమల్హాసన్ పార్టీలకు గుర్తులు కేటాయించిన ఈసీ
విజయ్, కమల్హాసన్ పార్టీలకు గుర్తులు కేటాయింపు- రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఈ గుర్తులతోనే బరిలోకి- ఏ పార్టీకి ఏ సింబల్ వచ్చిందంటే?
TVK NMN Symbol (Source : ANI)
Published : January 22, 2026 at 3:24 PM IST
TVK Party Election Symbol : తమిళ సూపర్ స్టార్ దళపతి విజయ్కు చెందిన టీవీకే, మరో నటుడు కమల్హాసన్కు చెందిన ఎంఎన్ఎం పార్టీకి ఎన్నికల సంఘం గురువారం గుర్తులు కేటాయించింది. విజయ్ పార్టీకి విజిల్ గుర్తు కేటాయించిన ఎన్నికల సంఘం, ఎంఎన్ఎంకు బ్యాటరీ టార్చ్ సింబల్ను ఇష్యూ చేసింది.
