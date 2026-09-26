ETV Bharat / bharat

సర్‌పై భిన్నాభిప్రాయాల వేళ సీఈసీ, ఎన్నికల కమిషనర్లు భేటీ- పలు అంశాలపై క్లారిటీ- ఏం చెప్పారంటే?

ఎన్నికల సంఘంలో అంతర్గత విభేదాలపై చర్చ జరుగుతున్న వేళ సీఈసీ, ఎన్నికల కమిషనర్ల భేటీ- సర్ ప్రక్రియ సహా పలు అంశాలపై క్లారిటీ- ప్రతిపక్షాల నుంచి కొనసాగుతున్న విమర్శలు

Gyanesh Kumar EC meeting
ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్​ కుమార్​తో(మధ్యలో) ఉన్న ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్‌బిర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషి (Source: Election Commission)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 6:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gyanesh Kumar EC meeting : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) విధానంలో అంతర్గత విభేదాలు ఉన్నాయన్న నివేదికలు దేశ రాజకీయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న వేళ, కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అత్యవసర సమావేశాన్ని నిర్వహించింది. శనివారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నిర్వాచన్ సదన్‌లో జరిగిన సమావేశంలో చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్, ఎన్నికల కమిషనర్లు డాక్టర్ సుఖ్‌బిర్ సింగ్ సంధు, డాక్టర్ వివేక్ జోషి పాల్గొన్నారు. ఈ భేటీ అనంతరం కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ECI) సర్ ప్రక్రియ, ఫారం- 6, ECINET సహా పలు అంశాలపై వివరణ ఇచ్చింది.

సర్​లో ఓటరు వివరాల్లో అన్‌మ్యాప్డ్ లేదా ఇతర వ్యత్యాసాలు ఉన్నాయని నోటీసులు అందుకున్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా తప్పనిసరిగా ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్ (ERO) వద్ద వ్యక్తిగత విచారణకు హాజరుకావాల్సిన అవసరం లేదని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్లు (BLO) స్వయంగా ఓటర్ల ఇళ్లకు వెళ్లి డాక్యుమెంట్స్ సేకరించి పోర్టల్‌లో అప్లోడ్ చేస్తారని, కేవలం అసాధారణ కేసుల్లో మాత్రమే ఆన్‌లైన్ లేదా తమ ప్రతినిధి ద్వారా విచారణ ఉంటుందని పేర్కొంది. ఫారం- 6 లో సవరించిన నిబంధనలను సుప్రీం కోర్టు ముందే సమర్థించిందని ఈసీఐ పేర్కొంది.


TAGGED:

ECINET REVIEW COMMITTEE
SIR HEARING RULES CLARIFICATION
ELECTION COMMISSION CLARIFICATION
CEC SIR CONTROVERSY
GYANESH KUMAR EC MEETING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.