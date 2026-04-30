ఓట్ల లెక్కింపు కేంద్రాల వద్ద హైటెక్ భద్రత- క్యూఆర్ కోడ్ ఉంటేనే లోపలికి ఎంట్రీ: ఈసీ
కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద క్యూ ఆర్ కోడ్ ఆధారిత గుర్తింపు వ్యవస్థ- కేంద్రాల వద్ద భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు చర్యలు- ఈసీ ప్రకటన
Published : April 30, 2026 at 6:35 PM IST
EC introduces QR code based ID system : కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద భద్రతను మరింత పటిష్ఠం చేసేందుకు భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లోకి అనధికార వ్యక్తులు ప్రవేశాన్ని నిరోధించడానికి క్యూ ఆర్ కోడ్ ఆధారిత గుర్తింపు వ్యవస్థను ప్రవేశపెట్టనుంది. మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ కొత్త వ్యవస్థను అమలు చేయనున్నట్లు ఈసీ పేర్కొంది. అదేవిధంగా, భవిష్యత్తులో జరిగే అన్ని లోక్సభ, రాష్ట్ర శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఈ విధానాన్ని ప్రవేశపెడతామని తెలిపింది.
