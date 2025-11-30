ETV Bharat / bharat

SIRను వారం పాటు పొడిగిస్తూ EC కీలక ప్రకటన

తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ- డిసెంబర్​ 11 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ఈసీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 30, 2025 at 2:29 PM IST

EC On SIR Extend : తొమ్మిది రాష్ట్రాలు, మూడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియను వారం పాటు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పొడిగించింది. ఈ మేరకు ఆదివారం ప్రకటన విడుదల చేసింది. తొలుత ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఎన్యుమరేషన్ పత్రాల పంపిణీ డిసెంబర్ 4తో పూర్తికావాల్సి ఉండగా డిసెంబర్​ 11 వరకు ఈసీ పొడిగించింది. అందుకు అనుగుణంగా ముసాయిదా ఓటరు జాబితా, తుది ఓటరు జాబితా విడుదల తేదీలను సవరించింది.

ముసాయిదా ఓటరు జాబితాను వచ్చే నెల 16న తుది ఓటరు జాబితాను వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 14న విడుదల చేస్తామని ఈసీ పేర్కొంది. తొలుత విడుదల చేసిన షెడ్యూల్‌ ప్రకారం వచ్చే నెల 9న ముసాయిదా ఓటరు జాబితా, 2026 ఫిబ్రవరి 7న తుది ఓటరు బాబితా విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఛత్తీస్‌గఢ్‌, గుజరాత్‌, గోవా, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్‌, రాజస్థాన్‌, తమిళనాడు, యూపీ, బంగాల్‌లో రెండో విడత ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

