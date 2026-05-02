బంగాల్​ ఓట్ల లెక్కింపు కోసం- అడిషనల్​ కౌంటింగ్​, పోలీస్​ అబ్జర్వర్ల నియామకం

బంగాల్​లో 77 మంది పోలీసు అబ్జర్వర్ల నియామకం- పారదర్శకంగా బంగాల్ ఓట్ల లెక్కింపు జరపడం కోసమే!

Security heightens outside the strongroom at the Netaji Indoor Stadium and Khudiram Anushilan Kendra premises ahead of the poll counting of the West Bengal Assembly elections 2026, in Kolkata on Saturday. (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 2, 2026 at 5:29 PM IST

Bengal Vote Counting : బంగాల్​లో మే 4న ఓట్ల లెక్కింపు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. బంగాల్​ వ్యాప్తంగా ఉన్న కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద భద్రతను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు, శాంతి భద్రతల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించేందుకు 165 మంది అదనపు కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్లను, 77 మంది పోలీసు అబ్జర్వర్లను నియమించినట్లు ఈసీ శనివారం తెలిపింది.

ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ పారదర్శకంగాజరిగేలా చూడడమే లక్ష్యంగా ఈ అదనపు అబ్జర్వర్లను నియమించినట్లు ఈసీ స్పష్టం చేసింది. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్​ 324, ప్రజాస్వామ్య ప్రాతినిధ్య చట్టం 1951లోని సెక్షన్​ 20బీ కింద తమకు సంక్రమించిన అధికారాలను ఉపయోగించి ఈ నియామకాలు చేపట్టినట్లు ఎన్నికల కమిషన్ పేర్కొంది. ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో అబ్జర్వర్లు డెప్యుటేషన్​ పద్ధతిలో తమ నియంత్రణ, పర్యవేక్షణలో పనిచేస్తారని ఈసీ పేర్కొంది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ కౌంటింగ్ హాళ్లు ఉన్న 165 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో కౌంటింగ్​ అబ్జర్వర్లకు సాయం చేసేందుకు ఈ అదనపు అధికారులను నియమించినట్లు పోల్ ప్యానల్​ వివరించింది.

"పోలీసు అబ్జర్వర్లు తమకు కేటాయించిన నియోజకవర్గాల కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద శాంతిభద్రతల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తారు. అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పోలీసు అబ్జర్వర్లు ఓట్ల లెక్కింపు రోజున కౌంటింగ్ హాల్​లోకి ప్రవేశించరు. వీరు కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్లతో, లెక్కింపు ప్రక్రియలో పాల్గొనే ఇతర ఎన్నికల యంత్రాంగంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పనిచేస్తారు" అని ఈసీ స్పష్టం చేసింది.

గుర్తింపు కార్డులు మస్ట్​
ఇక రిటర్నింగ్ అధికారులు (ఆర్​ఓ), కౌంటింగ్ సిబ్బంది, అభ్యర్థులు, వారి ఏజెంట్ల కోసం గుర్తింపు కార్డులను ECINet లోని ప్రత్యేక మాడ్యూల్ ద్వారా ఆర్​ఓ జారీ చేస్తారని ఎన్నికల కమిషన్​ పేర్కొంది. రిటర్నింగ్ అధికారులు జారీ చేసిన క్యూఆర్​ కోట్​ ఆధారిత ఫొటో ఐడీ ఉంటేనే కౌంటింగ్​ కేంద్రాల్లోకి అనుమతి ఇస్తారని, లేకుండా లోపలకు వెళ్లడం కుదరదని స్పష్టం చేసింది.

కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్​, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ మినహా మరెవరూ కౌంటింగ్​ హాల్​ లోపలికి మొబైల్ ఫోన్ తీసుకెళ్లడానికి అనుమతి లేదని ఈసీ తేల్చిచెప్పింది. "కంట్రోల్ యూనిట్లలో కౌంటింగ్ సూపర్​వైజర్​లు లెక్కింపు ఫలితాలు ఉండే ఫారమ్​ 17సీ-IIని సిద్ధం చేస్తారు. కౌంటింగ్​ ఏజెంట్లకు వాటిని చూపిస్తారు. కౌంటింగ్​ ఏజెంట్లు కోరుకుంటే ఈ ప్రక్రియను మళ్లీ పునరావృతం చేస్తారు. ప్రతి టేబుల్ వద్ద ఉండే మైక్రో-అబ్జర్వర్లు కూడా కంట్రోల్​ యూనిట్​ డిస్​ప్లేలో కనిపించే ఫలితాలను వేరుగా నోట్ చేసుకుంటారు. వారు క్రాస్ వెరిఫికేషన్​ కోసం ప్రతి రౌండ్​ చివరలో ఆ వివరాలను కౌంటింగ్ అబ్జర్వర్లకు అందజేస్తారు" అని ఈసీ పేర్కొంది.

టీఎంసీ బెదిరింపులు- ప్రజల నిరసనలు
బంగాల్​లో ఓట్ల లెక్కింపు తర్వాత తమకు రక్షణ కల్పించాలని డిమాండ్ చేస్తూ దక్షిణ 24 పరగణా జిల్లా ఫాల్టాలో శనివారం వందలాది మంది గ్రామస్థులు నిరసన చేపట్టారు. ఆ ప్రాంతంలో టీఎంసీ కార్యకర్తల నుంచి తమకు ప్రాణహాని ఉందని వారు ఆరోపించారు.

నిరసనకారులలో అధిక శాతం మహిళలు పాల్గొన్నారు. వారు బీజేపీ జెండాలను పట్టుకొని హసిమ్​నగర్​ గ్రామంలో రహదారిని దిగ్బంధించారు. ఎన్నికల ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత తమపై దాడులు చేస్తామని టీఎంసీ అభ్యర్థి జహంగీర్ ఖాన్ సన్నిహితుడు, స్థానిక పంచాయతీ ప్రధాన్ ఇస్రాఫిల్​ బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారని వారు ఆరోపించారు. దీనితో సీఆర్​పీఎఫ్ డిప్యూటీ కమాండెంట్​ భారీ బలగాలతో ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించి, ప్రజలకు తగు భద్రత కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

బీజేపీ మహిళా మోర్చాకు చెందిన ఫాతిమా బీబీ మాట్లాడుతూ, "ఇస్రాఫిల్​, అతని అనుచరులు ఏప్రిల్ 30 నుంచి మా ప్రాంతానికి వచ్చి, మే 5 నుంచి రక్తపాతం జరుగుతుందని మమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారు. అందుకే మా ప్రాంతంలో సీఆర్​పీఎఫ్​ బలగాలు కొనసాగాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం" అని అన్నారు.

అయితే తనపై వచ్చిన ఆరోపణలను జహంగీర్ ఖాన్ తోసిపుచ్చారు. కౌంటింగ్​కు ముందు టీఎంసీ మద్దతుదారుల మనోధైర్యాన్ని దెబ్బతీయడానికి, తమ పార్టీ కార్యకర్తలను అరెస్టు చేయించే కుట్రలో భాగంగా బీజేపీ ఈ మహిళలను నిరసనకు పంపిందని ఆయన విమర్శించారు. ఒక వేళ తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు నిరూపితమైనతే, చట్టపరమైన చర్యలకు బాధ్యత ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నారు.

