12 రాష్ట్రాల్లో SIR ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన ఈసీ- ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
ఎస్ఐఆర్ రెండోదశ ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన సీఈసీ జ్ఞానేష్ కుమార్
Published : October 27, 2025 at 5:07 PM IST
Election Commission on SIR : దేశంలో రెండో విడత సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ S.I.Rను మంగళవారం నుంచి చేపట్టనున్నట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. మొత్తం 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో రెండో విడత S.I.R. చేపడతామని కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ వెల్లడించారు. మంగళవారం నుంచి ఉత్తర్ప్రదేశ్, బంగాల్, రాజస్థాన్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఛత్తీస్గఢ్, గోవా, గుజరాత్, పుదుచ్చేరి, అండమాన్, లక్షద్వీప్లో S.I.R నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన వివరించారు. డిసెంబరు 9న ముసాయిదా S.I.R జాబితాను విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 7న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రకటిస్తామని వివరించారు. దేశంలో ఇప్పటివరకు 8సార్లు సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ జరిగిందన్న ఆయన, గత 20 ఎళ్ల నుంచి ఇప్పటివరకూ ఒక్కసారి కూడా జరగలేదని గుర్తుచేశారు. ఈ సందర్భంగా S.I.R ఆవశ్యకతను CEC వివరించారు.
ఎలక్టోరల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసర్కు కొందరు సహాయకులు ఉంటారు. జాబితా ప్రకటించాక ప్రతి ఒక్కరికీ అప్పీల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రతి ఓటరుకు ఇన్యుమరేషన్ ఫామ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రధానంగా 4 రకాల కారణాలతో ఓటర్ల తొలగింపు ఉంటుంది. అర్హులైన ఓటర్లే జాబితాలో ఉంటారు. అనర్హులను తొలగిస్తాం. 6 జాతీయ పార్టీలు, ప్రాంతీయ పార్టీ నేతలతో భేటీ ఏర్పాటు చేస్తాం. ఒక్కో అధికారి రోజుకు 50 ఇన్యుమరేషన్ ఫామ్లు పరిశీలిస్తారు. ఇన్యుమరేషన్ ఫామ్లు పరిశీలించాక ఓటరు జాబితా డ్రాఫ్ట్ ప్రకటిస్తాం. ఓట్లు తొలగించిన వారి పేర్లను స్థానిక కార్యాలయాల్లో ప్రదర్శిస్తాం.
--జ్ఞానేష్ కుమార్, కేంద్ర ఎన్నికల కమిషనర్