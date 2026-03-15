మోగిన ఎన్నికల నగారా- నాలుగు రాష్ట్రాల్లో పోలింగ్, కౌంటింగ్ ఎప్పుడంటే?

బంగాల్, కేరళ, తమిళనాడు, అసోం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలను ప్రకటించిన భారత ఎన్నికల సంఘం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 15, 2026 at 4:28 PM IST

Election Commission Press Conference Today: : దేశంలో మళ్లీ ఎన్నికల హడావుడి మొదలుకానుంది. బంగాల్, కేరళ, తమిళనాడు, అసోం, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికల తేదీలను భారత ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్‌ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌, కమిషనర్లు సుఖ్‌బీర్‌ సింగ్‌ సంధూ, వివేక్‌ జోషీలు ఆదివారం సాయంత్రం మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి షెడ్యూల్‌ అనౌన్స్ చేశారు. తమిళనాడు (234), పశ్చిమ బెంగాల్‌ (294), కేరళ (140), అస్సాం (126)తోపాటు పుదుచ్చేరి (30) రాష్ట్రాల్లో మొత్తంగా 824 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.

  • అసోం: ఏప్రిల్‌ 9న పోలింగ్‌, కౌంటింగ్‌ మే 4న ఉంటుంది.
  • కేరళ: పోలింగ్‌ ఏప్రిల్‌ 9, కౌంటింగ్‌ మే4న.
  • తమిళనాడు: పోలింగ్‌ ఏప్రిల్‌ 23, కౌంటింగ్‌ మే 4న.
  • బంగాల్​: పోలింగ్‌ ఏప్రిల్‌ 23, 29 తేదీల్లో ఉంటుంది. కౌంటింగ్‌ మే 4.
  • పుదుచ్చేరి: పోలింగ్‌ ఏప్రిల్‌ 9 , కౌంటింగ్‌ మే 4న.

పుదుచ్చేరితోపాటు నాలుగు రాష్ట్రాల శాసనసభల పదవీకాలం మే, జూన్‌లలో వేర్వేరు తేదీల్లో ముగియనుంది. ఈ రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియను పూర్తి చేసిన ఎన్నికల సంఘం. క్షేత్ర స్థాయి పరిస్థితులను పర్యవేక్షించేందుకు ఆయా రాష్ట్రాల్లోనూ ఇటీవల పర్యటించింది. "ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో పర్యటించాం. ఎన్నికల షెడ్యూల్‌కు ముందు పార్టీల నేతల సలహాలు స్వీకరించాం. జిల్లా ఎలక్టోరల్‌ అధికారులు, ఎస్పీలు, ఐజీలు, డీఐజీలతోనూ భేటీ జరిగింది. చీఫ్‌ ఎలక్టోరల్‌ అధికారులు, సీఎస్‌లు, డీజీపీలు, నోడల్‌ అధికారులతోనూ భేటీ జరిగింది. ఎస్‌ఐఆర్‌కు సంబంధించి బీఎల్‌వోలకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాం. పారదర్శక, నిష్పాక్షికంగా ఎన్నికల కోసమే ఎస్‌ఐఆర్‌ నిర్వహిస్తున్నాం. ఓటరు అవగాహన కార్యక్రమాల అధికారులు, యువ ఓటర్లతో మాట్లాడాం" అని జ్ఞానేశ్​ కుమార్​ తెలిపారు.

నాలుగు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో 17.4 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నాని జ్ఞానేశ్ కుమార్ తెలిపారు. పారదర్శక, నిష్పాక్షికంగా ఎన్నికలు జరిగేలా ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పారు. యువత ముందుకు వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని కోరారు. భారత్‌లో ఎన్నికల నిర్వహణ అంటే ప్రజాస్వామ్య పండుగ అంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

నాలుగు రాష్ట్రాలు, పుదుచ్చేరిలో ఇలా!

  • మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య - 17.4 కోట్లు
  • మొత్తం అసెంబ్లీ స్థానాలు 824
  • పోలింగ్‌ స్టేషన్లు - 2.19లక్షలు
  • ఎన్నికల అధికారులు - 25 లక్షలు

"ఐదు రాష్ట్రాల్లో మొత్తం 25 లక్షల మంది ఎన్నికల అధికారులు ఉన్నారు. 15 లక్షల మంది పోలింగ్‌ సిబ్బంది, 8.5 లక్షల మంది భద్రతా సిబ్బంది ఉన్నారు. మొత్తం 2.18 లక్షల పోలింగ్‌ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. పోలింగ్‌, ఈవీఎంలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం. అన్ని పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లో మౌలిక సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నాం. దివ్యాంగులు, వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. దివ్యాంగులు, వృద్ధులు ఇంటి వద్ద నుంచి ఓటు వేసేందుకు దరఖాస్తు చేయాలి. అభ్యర్థుల ఫొటోలు ఈవీఎంలపై ప్రదర్శించాలని సూచించాం. పోలింగ్‌ ఏజెంట్ల బూత్‌లు వంద మీటర్ల తర్వాత ఏర్పాటు చేయాలి. ఓటరు సేవల కోసం ఈసీఐనెట్‌ డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌ ఏర్పాటు చేశాం. అన్ని పోలింగ్‌ కేంద్రాల్లోనూ వందశాతం వెబ్‌కాస్టింగ్‌ ఉంటుంది" అని సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తెలిపారు.

బైపోల్స్
ఆరు రాష్ట్రాల్లో 8 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఉపఎన్నికలు జరగనున్నాయి. గోవా, గుజరాత్‌, నాగాలాండ్‌, త్రిపుర రాష్ట్రాల్లో ఒక్క నియోజకవర్గం చొప్పున ఉపఎన్నిక జరగనుంది. కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలో రెండు నియోజకవర్గాల చొప్పున ఉపఎన్నికలు జరుగుతాయి. కర్ణాటక(2), గోవా(1), నాగాలాండ్‌(1), త్రిపుర(1)లో ఏప్రిల్‌ 9న ఎన్నికల పోలింగ్‌ జరగనుంది. మహారాష్ట్ర(2), గుజరాత్‌(1)లో ఏప్రిల్‌ 23న ఎన్నికల పోలింగ్‌ జరుగుతుంది. మే 4న ఉపఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడతాయి.

