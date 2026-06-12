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నిద్రపోతుండగా గొంతులో ఇరుక్కున్న పళ్ల సెట్​- శ్వాస ఆడక వృద్ధుడి నరకయాతన- చివరికి ఏమైందంటే?

నిద్రపోతున్న సమయంలో శ్వాస మార్గంలో ఇరుక్కుపోయిన పళ్ల సెట్​- తీవ్ర అస్థవ్యస్థకు గురైన వృద్ధుడు- విజయవంతంగా తొలగించిన బుందేల్‌ఖండ్ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రి వైద్యులు

Denture Stuck In Throat
Denture Stuck In Throat (Getty Image)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 11:12 AM IST

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Denture Stuck In Throat : వయసు పైబడిన తర్వాత పళ్లు ఊడిపోవడం సహజం. దీంతో చాలా మంది వృద్ధులు ఆహారం నమలడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా పెట్టుడు పళ్లను ఆశ్రయిస్తారు. అయితే అవి సౌకర్యాన్ని కల్పించినప్పటికీ, కొన్నిసార్లు ఊహించని ప్రమాదాలకు కూడా కారణమవుతాయి. తాజాగా ఓ వ్యక్తి విషయంలో అదే జరిగింది. సాధారణంగా ఉపయోగించే పెట్టుడు పళ్లు ఆయన ప్రాణాలకే ముప్పుగా మారాయి. అసలు ఆ వ్యక్తికి ఏమైంది? పెట్టుడు పళ్లు ఎలా ప్రమాదానికి దారితీశాయి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని దమోహ్ జిల్లాకు చెందిన 56 ఏళ్ల రామ్‌దాస్‌ కృత్రిమ దంతాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. మూడు పళ్లతో కూడిన ప్రత్యేక డెంచర్ సెట్‌ను ఆయన నిత్యం వినియోగించేవారు. సాధారణంగా రాత్రి నిద్రపోయే ముందు వాటిని తొలగించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇటీవల ఆయన ఆ పళ్లను తొలగించడం మర్చిపోయి నిద్రపోయారు. అదే ఆయనకు ప్రాణాపాయ పరిస్థితిని తీసుకొచ్చింది.

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది
అర్ధరాత్రి తర్వాత అకస్మాత్తుగా రామ్‌దాస్‌కు శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయి. గొంతులో ఏదో అడ్డంగా ఇరుక్కుపోయినట్లు అనిపించడంతో పాటు ఊపిరి అందక తీవ్రంగా బాధపడ్డారు. పరిస్థితి క్షణక్షణానికి విషమిస్తుండటాన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే ఆయనను సాగర్‌లోని బుందేల్‌ఖండ్ మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఈఎన్‌టీ విభాగంలో అత్యవసర చికిత్స అందించారు.

రోగిని పరీక్షించిన వైద్యులు కృత్రిమ దంతాల సెట్ శ్వాస మార్గంలో ఇరుక్కుపోయిందని గుర్తించారు. దీంతో ఆయనకు ఆక్సిజన్ సరఫరా సరిగా జరగక రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు వేగంగా పడిపోతున్నట్లు నిర్ధారించారు. వెంటనే వాటిని తొలగించేందుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. అయితే ఆ పళ్ల సెట్​ ప్లాస్టిక్​ కావడంతో అది ఎక్స్‌రే స్కానింగ్‌లో స్పష్టంగా కనిపించలేదు. దాంతో బాధితుడి​ ప్రాణాలను కాపాడటం వైద్యులకు ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది.

ఈసోఫాగోస్కోప్‌ను ఉపయోగించి చికిత్స
ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిలో అనస్థీషియా స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ సర్వేష్ జైన్, డాక్టర్ దీపక్ గుప్తా రోగికి అనస్థీషియా అందించారు. అనంతరం ఈఎన్‌టీ విభాగానికి చెందిన అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ నీతూ బజాజ్ ప్రత్యేక పద్ధతిలో ఈసోఫాగోస్కోప్‌ను ఉపయోగించి చికిత్స చేపట్టారు. ఒకదానికొకటి అనుసంధానమై ఉన్న మూడు కృత్రిమ పళ్ల సెట్‌ను, దానికి అమర్చిన వైర్ క్లిప్‌తో సహా అత్యంత జాగ్రత్తగా విజయవంతంగా బయటకు తీశారు.

"రామ్‌దాస్ కృత్రిమ దంతాలు ఆహార నాళం, శ్వాస నాళం కలిసే ప్రాంతంలో ఇరుక్కుపోయాయి. దీంతో ఆక్సిజన్ స్థాయి వేగంగా పడిపోయింది. కుటుంబ సభ్యులు సరైన సమయంలో ఆసుపత్రికి తీసుకురాకపోయి ఉంటే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉండేది."
- డాక్టర్ సర్వేష్ జైన్, అనస్థీషియా డిపార్ట్​మెంట్​ హెడ్

కొద్దిపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రాణాంతకమే
వైద్యుల సత్వర స్పందనతో రామ్‌దాస్ ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని ఆసుపత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ ఘటన నేపథ్యంలో ఈఎన్‌టీ నిపుణురాలు డాక్టర్ నీతూ బజాజ్ ముఖ్య సూచనలు చేశారు. దంత ఇంప్లాంట్లు, కృత్రిమ దంతాలు లేదా డెంచర్లు ఉపయోగించే వారు రాత్రి నిద్రపోయే ముందు వాటిని తప్పనిసరిగా తొలగించాలని సూచించారు. లేకపోతే అవి అనుకోకుండా గొంతులోకి జారిపడి శ్వాస మార్గాలను అడ్డుకునే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. కుటుంబ సభ్యులు సమయానికి సమస్యను గుర్తించి ఆసుపత్రికి తీసుకురావడం వల్లే రామ్‌దాస్ ప్రాణాలు నిలిచాయని, కొద్దిపాటి నిర్లక్ష్యం కూడా ప్రాణాంతకంగా మారే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.

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