ఇంట్లో ఒకే ఒక్క లైట్, ఫ్యాన్- కానీ కరెంట్ బిల్లు మాత్రం రూ.3 లక్షలు- షాక్లో వృద్ధుడు!
విద్యుత్ పరికరాలు లేకుండానే లక్షల్లో బిల్లు- కంగుతిన్న వృద్ధుడు
Published : December 13, 2025 at 12:36 PM IST
Electricity Bill Issue : సాధారణంగా ఇంటికి రూ.500 నుంచి రూ.1000 కరెంట్ బిల్లు రావడం సహజమే. ఇంకా ఎక్కువ ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వాడితే వేలల్లో వస్తుంది. కానీ బంగాల్కు చెందిన ఓ వృద్ధుడికి మాత్రం బిల్లు సుమారు రూ. 3,00,000 వరకు వచ్చింది. ఔను నిజమే! అక్షరాల మూడు లక్షలు. విద్యుత్ పరికరాలు ఏవీ లేకుండానే ఇంత బిల్లు వచ్చింది. బిల్లుని చూసి ఆ వృద్ధుడు ఒక్కసారిగా కంగుతిన్నారు. అసలేం జరిగిందంటే?
పశ్చిమ మేదినీపుర్ జిల్లా వాసి గోలం నబీ ఖాన్. రోజూవారీ కూలీ పనులు చేసుకుంటూ, కడుపు నింపుకుంటున్నారు. ఆయన ఇల్లు శిలావతి నదిలో మునిగిపోయిన తర్వాత నుంచి కూతురి ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. అయితే పాత ఇంటికి చెందిన బీపీఎల్ మీటర్ను ఆయన తన కుమార్తె ఇంటికి అమర్చారు. అకస్మాత్తుగా మొదటి విద్యుత్ బిల్లే రూ.1,93,000 వేలు వచ్చింది. ఆ సమయంలో ఆయన విద్యుత్ శాఖను సంప్రదించారు. లిఖితపూర్వకంగా దరఖాస్తు కూడా చేసుకున్నారు. అయితే, కొన్ని రోజుల క్రితం గోలంకు మరో విద్యుత్ బిల్లు వచ్చింది. ఈసారి మొత్తం రూ. 2,83,000 వేలు.
విద్యుత్ బిల్లును చెల్లించలేను : గోలం
ఎటువంటి విద్యుత్ పరికరాలు లేకుండానే అధికంగా కరెంటు బిల్లు వచ్చిందని గోలం తెలిపారు. "మా ఇంట్లో ఒక లైట్, ఫ్యాన్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఏసీ, రిఫ్రిజిరేటర్లు లేవు. అయినప్పటికీ, నాకు సుమారు మూడు లక్షల రూపాయల విద్యుత్ బిల్లు వచ్చింది. ఈ సమస్యను పరిష్కారించమని కోరుకుంటున్నాను. నా లాంటి కష్టపడి పనిచేసే కూలీకి ఇంత పెద్ద మొత్తంలో విద్యుత్ బిల్లును చెల్లించడం అసాధ్యం" అని గోలం వాపోయారు.
విద్యుత్ శాఖ చొరవ తీసుకోవాలి!
కష్టపడి పనిచేసే రోజువారీ కూలీ ఇంత మొత్తం చెల్లించడం అసాధ్యమని స్థానిక పంచాయతీ సభ్యుడు శక్తిపద్ రాయ్ తెలిపారు. "ఈ వృద్ధుడి ఇల్లు నదిలో కొట్టుకుపోయిన తర్వాత, ఆయన కూతురి ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు. పాత ఇంటి మీటర్ను అక్కడ అమర్చారు, అది బీపీఎల్ మీటర్. ఐదేళ్ల క్రితం కూడా ఇప్పుడు వచ్చినట్లుగానే బిల్లు వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన విద్యుత్ కార్యాలయానికి వెళ్లారు. కానీ సమస్య పరిష్కారం కాలేదు. ఆయన ఇంట్లో ఫ్రిజ్, ఏసీ, మరే ఇతర వస్తువులూ లేవు. అయినప్పటికీ రూ. 3,00,000 బిల్లు వచ్చింది. కష్టపడి పనిచేసే ఈ వృద్ధుడికి అంత బిల్లు చెల్లించడం అసాధ్యం. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి విద్యుత్ శాఖ చొరవ తీసుకోవాలని మేం కోరుకుంటున్నాం" అని శక్తిపద్ రాయ్ పేర్కొన్నారు.
2010 నుంచి!
విద్యుత్ బిల్లు భారీగా పెరగడానికి కారణమయ్యే ఏదో పని చేసుంటారని మేం భావిస్తున్నామని విద్యుత్ అధికారులు చెప్పారు. "ఇది ఒక్క రోజులో జరిగిన సంఘటన కాదు. ఆయన 2010 నుంచి విద్యుత్ బిల్లును చెల్లించడం లేదు. అప్పుడే మేం ఆయన విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేశాం. ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే మళ్లీ లైన్ కనెక్ట్ చేసుకున్నారు. తర్వాత ఆయన బిల్లు పంపించాం. అప్పుడు కూడా చెల్లించలేదు. 2018లో పెండింగ్ బిల్లులను చెల్లించమని ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో భాగంగా ఊరంతా ప్రకటించాం. అప్పుడు కూడా ాయన రాలేదు. ఆయన కేవలం ట్యూబ్ లైట్లు మాత్రమే ఉపయోగించలేదు, విద్యుత్ బిల్లు పెరగడానికి కారణమయ్యే ఏదో పని చేసుంటారని మేం భావిస్తున్నాం. ప్రస్తుతం మమ్మల్ని సంప్రదిస్తే, మేం ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం" అని విద్యుత్ అధికారి తెలిపారు
