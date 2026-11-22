కుంభమేళాలో తప్పిపోయిన 70 ఏళ్ల వృద్ధుడు- రెండేళ్ల తర్వాత తిరిగి కుటుంబం చెంతకు!
Aurangabad Missing Person found: బిహార్కు చెందిన ఓ వృద్ధుడు రెండేళ్ల క్రితం తప్పిపోగా, మళ్లీ ఆయన ఆచూకీని హరిద్వార్లో కనుగొన్నారు. పోలీసుల చొరవతో తండ్రి ఆచూకీని కనుక్కోగలిగామని ఆయన కుమారుడు చెప్పారు.
Published : November 22, 2026 at 10:11 PM IST
నారింజ పండ్లు కొనడానికి ఆగిన ఒక్క క్షణం ఆయన జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది. అప్పటివరకు చుట్టూ ఉన్న కుటుంబం కళ్లెదుటే మాయమైంది. ఏం చెయ్యాలో తెలియక దిక్కు తోచని స్థితిలో బస్సు ఎక్కిన ఆయన ఉత్తరాఖండ్ హరిద్వార్ చేరుకుని 'సలీం'గా పేరుమార్చుకుని బతికారు. చివరకు 22 నెలల సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత పోలీసులు ఎట్టకేలకు ఆయన్ని కుటుంబం చెంతకు చేర్చారు పోలీసులు.
కుటుంబ సమేతంగా కుంభమేళాకు
అజయ్ పాండే(70) బిహార్లోని కుతుంబా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని విరాజ్ బిఘా గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి. 2024లో ఉత్తర్ప్రదేశ్ ప్రయాగ్రాజ్ కంభమేళాలో పవిత్ర స్నానం ఆచరించేందుకు ఆయన తన కుటుంబం, గ్రామస్థులతో సహా 15 మందితో కలిసి వెళ్లారు. అదే సమయంలో ఇతర గ్రామస్థులతో కలిసి నడుస్తుండగా, సంగమం దగ్గర నారింజ పండ్లు కొనుగోలు చేయడానికి ఆగారు. ఆ సమయంలోనే ఆయన తన కుటుంబ సభ్యులకు దూరమయ్యారు. ఆ తర్వాత ఎటు వెళ్తున్నారో తెలియకుండానే అక్కడున్న జనసందోహంతో పాటు ముందుకు సాగిపోయారు. ప్రయాణిస్తున్న మార్గంలో కొందరు ఆటో రిక్షా, బస్సు డ్రైవర్లు ఆయనకు వారి వాహనాల్లో తీసుకుని వెళ్లారు. ఇలా నాలుగు రోజుల ప్రయాణం తర్వాత హరిద్వార్కు చేరుకున్నారు. స్థానికంగా ఉండే దర్గా సమీపంలో ఉంటూ సలీంగా పేరు మార్చుకుని అక్కడే తింటూ జీవిస్తున్నారు.
రెండేళ్ల తర్వాత హరిద్వార్లో దొరికిన ఆచూకీ
అయితే, తాజాగా యాంటీ-హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ యూనిట్ డ్రైవ్లో భాగంగా హరిద్వార్ దగ్గర అనుమానాస్పదంగా కనిపిస్తున్న వృద్ధుడిని పోలీసులు ఆరాతీశారు. కానిస్టేబుల్ ముఖేష్ కుమార్ ఆయనను ప్రశ్నించగా, తన పేరు 'సలీమ్' అని చెప్పారు. అయితే, ఆయన ప్రవర్తనపై అనుమానం రావడంతో, కానిస్టేబుల్ మరింతగా విచారించగా, ఆయన తన అసలు పేరు, చిరునామా చెప్పడంతో, 22 నెలల తర్వాత ఆయన ఇంటికి తిరిగి వెళ్లే మార్గం సుగమమైంది.
"నేను నా సోదరుడితో కలిసి స్నానం చేయడానికి వెళ్లాను. దారిలో నారింజ పండ్లు కొనుక్కునేందుకు ఆగాం. ఆ సమయంలో మిగిలిన వారు ముందుకు వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత నేను నడుచుకుంటూ వెళ్లడంతో మా కుటుంబం నుంచి వేరయ్యాను. ఆ తర్వాత ఐదు రోజులకు హరిద్వార్ చేరుకుని, అక్కడ కలయార్లోని ఒక దర్గా వద్ద రెండేళ్లపాటు నివసించాను. పోలీసులు నన్ను ప్రశ్నించినప్పుడు, నా పేరు, చిరునామా చెప్పాను. వారు నా కుమారుడితో మాట్లాడేలా ఏర్పాటు చేసి, చివరకు మమ్మల్ని తిరిగి కలిపారు. నేను ఆ దర్గా దగ్గర్లోనే ఉండేవాడిని. ఇప్పుడు తిరిగి ఇంటికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది."
— అజయ్ పాండే, వృద్ధుడు
వీడియోకాల్లో మాట్లాడటం నమ్మలేకపోయా
అజయ్ పాండే చిరునామాను ధ్రువీకరించేందుకు హరిద్వార్ పోలీసులు పట్నాలోని బిహార్ పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ను సంప్రదించారు. అక్కడి నుంచి కుతుంబా పోలీస్ స్టేషన్ ద్వారా అజయ్ పాండే కుమారుడు అంకిత్ పాండే మొబైల్ నంబర్ను సేకరించి సమాచారాన్ని అందించారు. పోలీసులు అజయ్ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడినప్పుడు, ఆయన అంతకుముందు ఎప్పుడూ ఔరంగాబాద్ దాటి బయటకు వెళ్లలేదన్నారు. తన తండ్రి విషయం తెలియగా మొదట తాను నమ్మలేకపోయానని సీఐఎస్ఎఫ్ (CISF)లో సబ్-ఇన్స్పెక్టర్గా పనిచేస్తున్న అజయ్ పాండే కుమారుడు అంకిత్ పాండే చెప్పారు. హరిద్వార్ పోలీసులు చేపట్టిన ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ (వెరిఫికేషన్ డ్రైవ్) లేకపోతే, తన తండ్రి మిగిలిన జీవితాన్ని ఆ దర్గా వద్దే గడపాల్సి వచ్చేదని పేర్కొన్నారు.