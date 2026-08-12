ETV Bharat / bharat

జీవితకాల పొదుపు సొమ్ము రూ. 60 లక్షలు సైన్యానికి విరాళం- భౌతికకాయాన్ని దానం చేసిన వృద్ధుడు

మంచి మనసు చాటుకున్న వృద్ధుడు- జీవితకాల పొదుపు సొమ్ము రూ. 60 లక్షలు, బంగారు ఆభరణాలను భారత సైన్యానికి విరాళం- ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు అప్పగించేలా భౌతికకాయం దానం

Elderly man donates savings
కలెక్టర్​కు వీలునామా అందిస్తున్న వృద్ధుడు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 7:55 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Elderly man donates savings to Indian Army Flag Day Fund : తమిళనాడు మదురైకు చెందిన వృద్ధుడు సుబ్బయ్య తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. తన జీవితకాల పొదుపు సొమ్ము రూ. 60 లక్షలు, బంగారు ఆభరణాలను భారత సైన్యం 'ఫ్లాగ్ డే' నిధికి విరాళంగా అందించారు. ఈ మేరకు తన తదనంతరం సైన్యానికి చెందేలా వీలునామాను జిల్లా కలెక్టర్‌కు అందజేశారు. దేశాన్ని రక్షించే జవానుల పట్ల ఓ వృద్ధుడు చూపిన కృతజ్ఞత, దేశభక్తి ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలిస్తోంది. సుబ్బయ్య చేసిన పని సమాజంలో చాలా మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

మదురైలోని హార్వేపట్టి ప్రాంతానికి చెందిన 82 ఏళ్ల సుబ్బయ్య 'మధుర కోట్స్' కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసి రిటైరయ్యారు. అయితే, ఆయన భార్య కొన్నేళ్ల క్రితం మరణించారు. ఆయనకు పిల్లలు కూడా లేకపోవడంతో ఒంటరిగానే నివసిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తన పొదుపును మొత్తం సైన్యానికి అందించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మదురై జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో కలెక్టర్ నిశాంత్ కృష్ణ ఆధ్వర్యంలో ప్రజా ఫిర్యాదుల పరిష్కార శిబిరం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వృద్ధుడైన సుబ్బయ్య భారత సైనిక సిబ్బంది కోసం 'ఫ్లాగ్ డే' నిధిగా తన బ్యాంకు ఖాతాలోని రూ. 30 లక్షలు, తన పేరు మీద ఉన్న బ్యాంకు లాకర్‌లోని రూ. 30 లక్షల విలువైన బంగారు ఆభరణాలను అందజేసేందుకు వీలునామా పత్రాన్ని సమర్పించారు. అలాగే, జిల్లా కలెక్టర్‌కు రూ. 10,000 చెక్కును కూడా అందించారు.

Elderly man donates savings
కలెక్టర్​కు వీలునామా అందిస్తున్న వృద్ధుడు (ETV Bharat)

ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు అప్పగించేలా భౌతికకాయం దానం
మరోవైపు అంతకుముందే సుబ్బయ్య తన మరణానంతరం భౌతికకాయాన్ని మదురై రాజాజీ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు అప్పగించేలా దానం చేశారు. ఆయన చేసిన ఈ గొప్ప పనికి గుర్తింపుగా, అక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వ అధికారులు అందరూ లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొడుతూ తమ ప్రశంసించారు.

'అందుకే నేను దీనిని వీలునామా రూపంలో ఇచ్చాను'
"నాకు భార్య, పిల్లలు లేరు. మన దేశాన్ని రక్షించేది సైన్యమే. దేశాన్ని రక్షించే సైనికులకు నిధులు సమకూర్చడం నాకు సంతృప్తినిస్తుంది. సైనికులకు రూ. 60 లక్షల నగదు, లాకర్‌లోని బంగారు ఆభరణాలను నేరుగా ఇవ్వాలని ప్రయత్నించాను. కానీ బ్యాంకింగ్ నిబంధనలు అందుకు అనుమతించలేదు. అందుకే నేను దీనిని వీలునామా రూపంలో ఇచ్చాను. నా పొదుపు సొమ్ముపై ప్రతి నెలా వచ్చే వడ్డీని సైన్యానికి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. అదే నా సంకల్పం. దేశ పౌరులందరూ తమ జీవిత చరమాంకంలో తమ మొత్తం పొదుపులో ఒక శాతాన్ని సైన్యానికి ఇవ్వాలనేది చట్టం కావాలి. మనల్ని రక్షించడానికి సైనికులు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు. భారత సైన్యానికి మనమందరం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం. నేను 2013లోనే నా భౌతికకాయాన్ని మదురై రాజాజీ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలకు దానం చేశాను." అని సుబ్బయ్య అన్నారు.

ఏటా డిసెంబర్ 7న దేశవ్యాప్తంగా ఆర్మ్​డ్ ఫోర్సెస్​ ఫ్లాగ్​ డే
ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 7న భారత సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవం (ఆర్మ్​డ్ ఫోర్సెస్​ ఫ్లాగ్​ డే ) జరుపుకొంటారు. ఈ క్రమంలోనే దేశం కోసం ప్రాణాలర్పించిన అమరవీరులను, సైనికులను గౌరవిస్తూ, మాజీ సైనికులు, యుద్ధ వితంతువులు, వారి కుటుంబాల సంక్షేమం, పునరావాసం కోసం సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవ నిధి (AFFDF)కి విరాళాలు సేకరిస్తారు. 1949 నుంచి ఏటా డిసెంబర్ 7న దేశవ్యాప్తంగా ఈ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా సేకరించిన విరాళాలను మాజీ సైనికులు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం ఖర్చు చేస్తారు.

'జెండాలను నేలపై పడేయకూడదు- ఫ్లాగ్ కోడ్​ను పాటించాలి'- స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ కేంద్రం ఆదేశాలు

రాజస్థాన్‌లో కలకలం- సైన్యానికి రోబోలు తయారు చేసే కంపెనీలో సీక్రెట్ కోడింగ్ చోరీ- నలుగురిపై కేసు నమోదు!

TAGGED:

INDIAN ARMY FLAG DAY FUND
ARMED FORCES FLAG DAY FUND
MAN DONATES SAVINGS TO INDIAN ARMY
ELDERLY MAN DONATES SAVINGS TO ARMY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.