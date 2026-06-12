ఘోర విషాదం : క్యాన్సర్తో తమ్ముడు మృతి- బాధతో చనిపోయిన అన్న- ఒకేరోజు ఇద్దరి అంత్యక్రియలు
మృత్యువులోనూ ఒక్కటైన సోదరులు- క్యాన్సర్తో పోరాడి మరణించిన తమ్ముడు- రోదిస్తూ గుండెపోటుతో ప్రాణాలు విడిచిన అన్న- ఒకే రోజున ఇద్దరి అంత్యక్రియలు
Published : June 12, 2026 at 10:20 PM IST
Brothers Passed Away : విధి కొన్ని సార్లు మనుషుల బంధాల్ని కూడా పరీక్షిస్తుంటుంది. చిన్నప్పటి నుంచి నీడలా కలిసే పెరిగారు. కలిసే వ్యవసాయం చేశారు. ఒకే ఇంట్లోని అక్కాచెల్లెళ్లను ఒకే రోజు పెళ్లి చేసుకున్నారు. జీవితమంతా ఇలా ఒకరికొకరు అండగా నిలిచిన ఆ అన్నాదమ్ముళ్లు చివరికి ఒకే రోజు లోకాన్ని విడిచి వెళ్లారు. ఒకే ఇంటి నుంచి రెండు పాడెలు ఒకేసారి బయలుదేరడం, ఒకేసారి ఇద్దరి అంత్యక్రియలు జరగడం పంజాబ్లోని ఓ గ్రామంలో విషాదాన్ని నింపింది.
పంజాబ్ లుధియానా జిల్లా సమ్రాలా సమీపంలోని భంగ్లాన్ గ్రామంలో ఈ విషాద ఘటన జరిగింది. 45 ఏళ్ల గుర్దీప్ సింగ్ చాలా కాలంగా క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నాడు. కుటుంబ సభ్యులు అతడికి చికిత్స అందించగా ఆరోగ్యం కొంత మెరుగైనప్పటికీ, 15 రోజుల కిందట మళ్లీ పరిస్థితి విషమించింది. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ చివరికి గుర్దీప్ కన్నుమూశాడు.
తమ్ముడు లేడన్న బాధతో అన్న కూడా
ఇక ఆ తమ్ముడి మరణాన్ని తట్టుకోలేక గుర్దీప్ అన్న గుర్జిత్ సింగ్ తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయాడు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఓదార్చేందుకు ఎంతగా ప్రయత్నించినా అతడ్ని ఆపలేకపోయారు. తాను ప్రాణంగా ప్రేమించే తమ్ముడు లేడన్న బాధను భరించలేకపోయాడు. తమ్ముడు లోకాన్ని విడిచిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే అర్ధరాత్రి సమయంలో గుర్జిత్ సింగ్కు గుండెపోటు రావడంతో ఆయన కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీంతో ఒకే రోజున ఇద్దరు కుమారుల్ని కోల్పోయిన కుటుంబం తీవ్ర శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. గ్రామస్థులు షాక్కు గురయ్యారు.
ఒకే రోజు ఒకే ఇంటి అక్కాచెల్లెళ్లతో పెళ్లి- ఇప్పుడు చావులోనూ!
గ్రామస్థుల ప్రకారం- ఆ సోదరులు చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని సమయాల్లో కలిసే ఉండేవారు. పొలాలకు వెళ్లినా, ఇతర పనులకు వెళ్లినా, గ్రామంలో ఏదైనా వేడుకకు హాజరైనా ఇద్దరూ కలిసే వెళ్లేవారు. అంతే కాదు ఇద్దరూ ఒకే రోజు ఒకే ఇంటికి చెందిన అక్కాచెల్లెళ్లను వివాహం చేసుకోవడం విశేషం. ఇద్దరూ కలిసి గుర్రాలపై పెళ్లి ఊరేగింపులో కూడా ఒకేసారి పాల్గొన్నారు. అలాంటి చక్కటి అనుబంధం ఉన్న సోదరులు ఇద్దరూ ఒకేరోజు చనిపోవడంతో గ్రామంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది.
'ఇలాంటి ఘటనను జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇద్దరూ కలిసి వ్యవసాయం చేశారు. కలిసే వ్యాపారం చేశారు. ఒకరు లేకుండా మరొకరు ఉండలేరని అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు ఇద్దరూ ఒకే రోజు వెళ్లిపోవడం తట్టుకోలేకపోతున్నాం' అని బంధువులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు. జిల్లా రైతు సంఘం నాయకుడు సుఖ్విందర్ సింగ్ బగ్గా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కేంద్రం గతంలో తెచ్చిన సాగు చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఉద్యమంలోనూ ఇద్దరు సోదరులు టిక్రీ సరిహద్దులో ఏడాదికిపైగా పాల్గొన్నారు. వ్యవసాయ చట్టాల ఉపసంహరణ వరకూ ఉద్యమంలోనే కొనసాగారు.
ఒకే రోజు అంత్యక్రియలు
సోదరులిద్దరి మృతదేహాలకు గ్రామ శ్మశానవాటికలో ఒకే రోజు ఒకేసారి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. ఒకే ఇంటి నుంచి రెండు పాడెలు ఒకేసారి బయటికి రావడం, ఒకేసారి రెండు చితులు వెలగడం అక్కడున్న వారందరినీ కన్నీళ్లు పెట్టించింది. సోదరుల మరణంతో వారి కుటుంబంలోనూ విషాదం అలుముకొంది. గుర్జిత్ సింగ్కు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉండగా, గుర్దీప్ సింగ్కు ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. ఇద్దరూ ఒకే రోజున కన్నుమూయడంతో ఆ చిన్నారులు తమ తండ్రుల కోసం విలపించడం చూస్తున్న వారికీ కన్నీళ్లు తెప్పించింది. జీవితమంతా కలిసి నడిచిన ఇద్దరు సోదరులు, చివరి ప్రయాణాన్ని కూడా కలిసి సాగించడం గ్రామస్థుల హృదయాల్ని కలిచివేసింది.
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