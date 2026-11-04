ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ : భారత్కు ఆ మూడు ముప్పులు- ప్రపంచవ్యాప్తంగా 27.4 కోట్ల మందికి ఆహార సంక్షోభం
El Nino Effect on India : ప్రపంచం దేశాలపై ఎల్నినో పడగవిప్పింది. దీంతో 45 దేశాల్లో ఆహార సంక్షోభం ఏర్పడుతుందని 'వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్' పేర్కొంది.
Published : November 4, 2026 at 2:02 PM IST
భారత్లో ఎల్నినో ప్రభావంపై తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పసిఫిక్ మహాసముద్రం నుంచి పుట్టుకొచ్చిన ఈ శతాబ్దపు అత్యంత శక్తివంతమైన 'సూపర్ ఎల్నినో' దేశంలో మూడు రకాల విపత్తులను సృష్టించే అవకాశం ఉంది. రుతుపవనాల గతి దెబ్బతినడం, శీతాకాలంలో కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవ్వడం, దేశ ఆహార సరఫరా వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం వంటి ముప్పులు ఎల్నినో వల్ల దేశంలో ఏర్పడనున్నాయి. మరోవైపు, ఈ ఎల్నినో పరిస్థితులు 2027 చివరినాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 27. 4 కోట్ల మందికి ఆహార సంక్షోభాన్ని కలిగించవచ్చని ఐరాసకు చెందిన 'వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్' హెచ్చరించింది. 45 దేశాల ప్రజలు తీవ్ర ఆహార సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటారని అంచనా వేసింది. అందుకే ఈటీవీ భారత్ స్పెషల్ స్టోరీలో ఇండియా వ్యవసాయ, ఆర్థిక రంగంపై ఎల్నినో ప్రభావం ఎంత? దేశంలో ఆహార సంక్షోభం తప్పదా? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
భారత్పై ఎల్నినో త్రిపుల్ అటాక్!
మొదటిది- ఈ ఏడాది దేశంలో రుతుపవనాల వ్యవస్థను ఎల్నినో తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టింది. సగటు కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కావడంతో అనేక ప్రాంతాల్లో కరవు పరిస్థితులు వచ్చాయి. రెండోది- సాధారణంగా డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో భారత్లో తీవ్రమైన చలి ఉంటుంది. కానీ, ఎల్నినో ప్రభావంతో ఈ శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగి చలికాలంలో వేసవి అనుభూతి కలుగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. శీతాకాలంలో కూడా ఫ్యాన్లు వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మూడోది- రుతుపవనాలు సరిగ్గా లేకపోవడంతో ఇప్పటికే భారత్లో ఖరీఫ్ పంటలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. వర్షాలు సరిగ్గా కురవకపోవడం వల్ల ఎండకు ఎండిపోయాయి. అయితే శీతాకాలంలో పెరిగే వేడి వల్ల రబీ పంటలు కూడా తీవ్రంగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని తెలుస్తోంది.
ఎల్నినో వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఆహార సంక్షోభం
మరోవైపు, ఎల్నినో కారణంగా 2027 చివరినాటికి ప్రపంచంలోని 45 దేశాల్లో తీవ్ర ఆహార సంక్షోభం ఏర్పడవచ్చని ఐరాస అనుబంధ సంస్థ వరల్డ్ ఫుడ్ ప్రోగ్రామ్ అంచనా వేసింది. తత్ఫలితంగా 27.4 కోట్ల మంది ఆహార సంక్షోభం బారిన పడొచ్చని హెచ్చరించింది. మరోవైపు, వాతావరణ మార్పులు, భౌగోళిక రాజకీయ సంఘర్షణల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎరువుల కొరత తీవ్రమైందని ఐఎంఎఫ్ తన నివేదికలో పేర్కొంది. దీని ఫలితంగా బియ్యం ధరలు 50శాతం, గోధుమల ధరలు 37శాతం, సోయాబీన్స్ ధరలు 21శాతం మేర పెరిగాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.
భారత్, ఇండోనేసియా ఎల్నినో ప్రభావం
రుతుపవనాల వైఫల్యం, జలాశయాల్లో నీటి మట్టాలు తక్కువగా ఉండటంతో భారత్ ప్రస్తుతం ఒక భారీ ఆర్థిక, వ్యవసాయ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. దేశంలో మొక్కజొన్న ఉత్పత్తి 28–32శాతం, వరి ఉత్పత్తి 12–18శాతం, పప్పు ధాన్యాల ఉత్పత్తి 14–17శాతం మేర తగ్గవచ్చని నిపుణలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఆహార ద్రవ్యోల్బణం 3–5శాతం మేర పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఇదిలా ఉండగా, ఎల్నినో దక్షిణ, ఆగ్నేయాసియా అంతటా గణనీయమైన రుతుపవన లోటు, రికార్డు స్థాయి వడగాలులు, కరవు పరిస్థితులు, తీవ్రమైన అటవీ కార్చిచ్చులకు కారణమైంది. ఈ ఎల్నినో వల్ల భారత్, ఇండోనేసియా అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. భారత్లో రుతుపవనాలను ఎల్నినో తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. దీంతో దేశంలో లోటు వర్షపాతం నమోదైంది. ఇండోనేసియాలో అటవీ కార్చిచ్చుల నుంచి వెలువడిన ప్రమాదకరమైన పొగ వల్ల లక్షలాది మంది ప్రభావితమయ్యారు.
వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం
దేశంలో ఎల్నినో వల్ల తీవ్రమైన వేడి, మారుతున్న వర్షపాత సరళి కారణంగా మలేరియా, డెంగ్యూ, చికున్గున్యా, జికా వైరస్ వంటి వ్యాధులు విజృంభించే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇంకొన్ని ప్రాంతాల్లో వరదల వల్ల నీటి సరఫరా కలుషితమై కలరా, టైఫాయిడ్ వంటి నీటి సంబంధిత వ్యాధులు వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అలాగే అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల వడదెబ్బ, డీహైడ్రేషన్ వంటివి ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితులు వృద్ధులకు, పిల్లలకు ప్రాణాంతకం కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.