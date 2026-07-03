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వేగంగా బలపడుతున్న ఎల్‌నినో- ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర వాతావరణ మార్పులు- WMO హెచ్చరిక

ఎల్‌నినో వేగంగా బలపడుతోందని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WMO) హెచ్చరిక- ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతలు, కరవు ముప్పు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా- జులైలోనూ భారత్‌లో లోటు వర్షపాతం ఉంటుందన్న ఐఎండీ

El Nino Impact on India
El Nino Impact on India (IANS (Representative image))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 3, 2026 at 9:04 PM IST

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WMO El Nino Latest Warning : ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు రానున్న రోజుల్లో మరింత ఆందోళనకరంగా మారనున్నాయని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని ఉష్ణ మండల ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఎల్‌నినో పరిస్థితులు రానున్న రోజుల్లో అత్యంత వేగంగా బలపడనున్నాయని ప్రపంచ వాతావరణ సంస్థ (WHO) తాజాగా హెచ్చరించింది. ఈ ప్రభావంతో ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వడగాల్పులు, కరవు, అకాల భారీ వర్షాలు, వరదలు వంటి విపరీతమైన వాతావరణ మార్పులు సంభవించే ప్రమాదం ఉందని వెల్లడించింది. శుక్రవారం రోజు విడుదల చేసిన 'డబ్ల్యూఎంవో గ్లోబల్ సీజనల్ క్లైమేట్ అప్డేట్' నివేదికలో జులై నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్యకాలంలో ఎల్‌నినో మరింత బలమైన దశలోకి ప్రవేశించి తీవ్రరూపం దాల్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పేర్కొంది. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ పరిస్థితుల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

ఎల్‌నినో అనేది ఎల్‌నినో సదర్న్ ఆసిలేషన్ (ENSO) అనే వాతావరణ వ్యవస్థలోని 3 దశల్లో ఒకటి. మధ్య, తూర్పు ఉష్ణమండల పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని సముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా పెరగడం వల్ల ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అంటే భూగోళంపై ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. దీని వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా గాలుల దిశ, వర్షపాతం, ఉష్ణోగ్రతల్లో మార్పులు సంభవిస్తాయి. ఎల్‌నినో ప్రభావంతో ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం సాధారణం. దీనికి విరుద్ధంగా ఉండే దశను లా నినా (La Nina) అంటారు. లా నినా సమయంలో సాధారణంగానే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడంతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అధిక వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రెండింటి మధ్య న్యూట్రల్ ఫేజ్ (తటస్థ దశ) కూడా ఉంటుంది.

సకాలంలో వర్షాలు పడవు!
ఎల్‌నినో గురించి క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే వర్షపాతం తగ్గడంతో పాటు అకాల, తీవ్రమైన వాతావరణ మార్పులు కూడా సంభవిస్తాయి. రుతుపవనాలు బలహీనపడి, ఎండ తీవ్రత, వాతావరణంలో వేడి విపరీతంగా పెరుగుతాయి. దీని వల్ల అకాలంగా ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులు, వడగండ్ల వానలకు దారితీస్తుంది. అంటే ఎల్‌నినో ఉన్నంత మాత్రాన వర్షాలు అసలే పడవని కాదు. కురిసే కొద్దిపాటి వర్షాలు సకాలంలో కాకుండా అకాలంగా కురుస్తాయి. అంటే వర్షాలు పడాల్సిన సమయంలో పొడి వాతావరణం ఉండి, రుతుపవనాలు ముగిసే సమయంలో అకస్మాత్తుగా భారీ వర్షాలు పడే ప్రమాదం ఉంటుంది.

డబ్ల్యూఎంఓ ప్రధాన కార్యదర్శి సెలెస్టే సౌలో మాట్లాడుతూ- ఎల్‌నినో పరిస్థితులు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయని, సంస్థ ముందుగా అంచనా వేసినట్లుగానే ఇవి వేగంగా బలపడుతున్నాయని తెలిపారు. 'ఎల్‌నినో బలపడటంతో ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో కరవు, భారీ వర్షాలు, భూమిపై తీవ్రమైన హీట్ వేవ్స్, సముద్రాల్లో మెరైన్ హీట్ వేవ్స్ (సముద్ర ఉష్ణ తరంగాలు) వచ్చే అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయి' అని ఆమె హెచ్చరించారు.

భారత్‌పై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
ఇప్పటికే దేశంలో ఎల్‌నినో పరిస్థితులు ప్రారంభమైనట్లు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) జూన్ 12న ప్రకటించింది. నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలో ఇవి మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. సాధారణంగా ఎల్‌నినో ప్రభావంతో భారత్‌లో వర్షపాతం తగ్గుతుంది. ఈ ఏడాది జూన్ నెలలో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 40 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదవడానికి ప్రధాన కారణాల్లో ఎల్‌నినో కూడా ఒకటని ఐఎండీ పేర్కొంది. ముఖ్యంగా మధ్య భారతదేశంలో 50.4 శాతం వర్షాభావం నమోదైంది. లోటు వర్షపాతాన్నే వర్షాభావం అని కూడా అంటారు.

జులైలోనూ సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షాలు
జూన్ 30న విడుదల చేసిన తాజా అంచనాల్లో ఐఎండీ, జులై నెలలో కూడా దేశవ్యాప్తంగా సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. జులై నెలలో దీర్ఘకాలిక సగటు (Long Period Average- LPA) వర్షపాతంలో 94 శాతం మాత్రమే వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. 1971-2020 గణాంకాల ప్రకారం జులై నెలలో దేశ సగటు వర్షపాతం 280.4 మిల్లీమీటర్లుగా ఉంది. ఎల్‌పీఏ అంటే ఒక ప్రాంతంలో 30 నుంచి 50 సంవత్సరాల పాటు నమోదైన వర్షపాతం సగటు. దీనిని ఆధారంగా చేసుకొని సాధారణ వర్షపాతం ఎంత ఉండాలో వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తుంటుంది.

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