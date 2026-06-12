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మళ్లీ మొదలైన ఎల్ నినో- ఈ వర్షాకాలంలో మరింత బలపడే ఛాన్స్​ : ఐఎండీ

పసిఫిక్ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో ఎల్ నినో పరిస్థితులు- నైరుతి రుతుపవనాల కాలంలో ఇవి మరింత బలపడే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ

IMD Weather forecast
IMD Weather forecast (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 12, 2026 at 5:11 PM IST

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IMD On El Nino : పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో భూమధ్యరేఖకు దగ్గరగా ఉన్న ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఎల్​ నినో పరిస్థితులు ఉన్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) శుక్రవారం తెలిపింది. రానున్న వర్షాకాలం(నైరుతి రుతుపవనాల కాలం)లో ఇది మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

సముద్ర పైభాగంలో వేడి పెరగడం వల్ల, వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చాయని ఐఎండీ తెలిపింది. సముద్రం, గాలి కలిసి పనిచేసే తీరును బట్టి చూస్తే, ప్రస్తుతం భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉన్న పసిఫిక్ మహాసముద్ర ప్రాంతంలో ఎల్​ నినో లక్షణాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. 'మాన్​సూన్​ మిషన్ కపుల్డ్ ఫోర్​కాస్ట్ సిస్టమ్'​ (MMCFS) అంచనాల ప్రకారం, వర్షాకంలో ఈ ఎల్ నినో పరిస్థితులు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. గతంలో చూసుకుంటే, 2023లో ఎల్ నినో పరిస్థితులు వచ్చాయి. 2000వ సంవత్సరం తర్వాత చూసుకుంటే 2002, 2009, 2015, 2023లో ఎల్​ నినో తరహా వాతావరణ మార్పులు వచ్చాయి.

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