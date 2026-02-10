ETV Bharat / bharat

నరవణె పుస్తకంపై రాహుల్ గాంధీ కామెంట్స్- ఒకరు అబద్ధం చెప్పారని వ్యాఖ్య

నరవణె పుస్తకంపై రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు- పెంగ్విన్ సంస్థ అబద్ధం చెబుతోందని వ్యాఖ్య

Rahul Gandhi On Naravane Book Row
Congress MP Rahul Gandhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 10, 2026 at 12:34 PM IST

Rahul Gandhi On Naravane Book Row : మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ జనరల్ నరవణె రాసిన 'ఫోర్‌ స్టార్స్‌ ఆఫ్‌ డెస్టినీ' పుస్తకం అంశం పార్లమెంట్​ను కుదిపేస్తోంది. తాజాగా దీనిపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ పుస్తకంపై ప్రచురణ సంస్థ పెంగ్విన్ అబద్ధం చెబుతోందని ఆరోపించారు. నరవణె పుస్తకం ఒక్క కాపీ కూడా ఇంకా ప్రచురితం కాలేదని పెంగ్విన్‌ ర్యాండమ్‌ హౌస్‌ ఇండియా ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

జనరల్ నరవణె 2023లో చేసిన ఎక్స్ పోస్టును రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించారు. ఆ పోస్ట్‌లో నరవణె తన పుస్తకం అందుబాటులో ఉందని చెప్పారని రాహుల్ గుర్తుచేశారు. 'హలో ఫ్రెండ్స్, నా పుస్తకం ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. లింక్‌ను ఫాలో అవ్వండి. హ్యాపీ రీడింగ్, జై హింద్' అని నరవణె చేసిన ట్వీట్​ను చెప్పారు.

'ఇప్పుడు ఇద్దరూ నిజం చెబుతున్నారని అనుకోవడం సాధ్యం కాదు. నరవణె కానీ, పెంగ్విన్ ఇండియా కానీ ఇద్దరిలో ఒకరు అబద్ధం చెప్పి ఉండాలి. పెంగ్విన్ సంస్థ పుస్తకం ప్రచురించలేదంటోంది. కానీ ఆ పుస్తకం అమెజాన్‌లో అందుబాటులో ఉంది. 2023లో నరవణే నా పుస్తకం కొనండి అని ట్వీట్ చేశారు. నేను పెంగ్విన్ కంటే నరవణె మాటలనే నమ్ముతా. ఆయన పుస్తకంలో ప్రభుత్వానికి, ప్రధానమంత్రికి అసౌకర్యంగా ఉండే అంశాలు ఉండవచ్చని అనుకుంటున్నా. పెంగ్విన్​ కానీ, మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ కానీ ఇద్దరి ఎవరు నిజం చెబుతున్నారనే విషయాన్ని ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలి' అని రాహుల్ గాంధీ పేర్కొన్నారు.

ఒక్క కాపీ కూడా ప్రచురితం కాలేదని పెంగ్విన్ వెల్లడి
ఎంఎం నరవణె రాసిన 'ఫోర్ స్టార్స్​ ఆఫ్ డెస్టినీ' పుస్తకం ఇంకా ప్రచురితం కాలేదని పెంగ్విన్ ర్యాండమ్ హౌస్ స్పందించింది. ఒక్క కాపీ కూడా ఇంకా పబ్లిష్ కాలేదని వెల్లడించింది. సోషల్​ మీడియాలో ఉన్నవి అనధికారిక కాఫీలు అని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు సోమవారం ఒక అధికారిక ప్రకటనను విడుదల చేసింది. 'జనరల్ నరవణె రాసిన ఫోర్ స్టార్స్ ఆఫ్ డెస్టినీ పుస్తకానికి మేమే ఏకైక అధికారిక ప్రచురణకర్తలం. ఈ పుస్తకాన్ని మేం ఇంకా ప్రింట్ కూడా చేయలేదు. అలాగే డిజిటల్ రూపంలో కూడా అందుబాటులో లేదు. దీనిని ఏ రూపంలోనూ కూడా మేం పంపిణీ చేయలేదు, బహిర్గతం చేయలేదు. ప్రస్తుతం ఈ బుక్ ప్రింట్, డిజిటల్, పీడీఎఫ్​ లేదా మరే ఇతర రూపంలో ఉంటే అవన్నీ మా సంస్థ కాపీరైట్ ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుంది. వాటిని వెంటనే నిలిపివేయాలి. దీనిపై మేం చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం' అని పెంగ్విన్ స్పష్టం చేసింది.

ఎఫ్​ఐఆర్​ నమోదు చేసిన దిల్లీ పోలీసులు
ఈ పుస్తకం సోషల్‌ మీడియా వేదికలు, ఆన్‌లైన్‌ వార్తాసంస్థల ద్వారా ప్రచారంలో ఉండటాన్ని దిల్లీ పోలీసులు తీవ్రంగా పరిగణించారు. దీనిపై సోమవారం దిల్లీ పోలీసుల ప్రత్యేక విభాగం కేసు నమోదు చేసింది. ఇంకా ఆమోదం పొందని పుస్తకాన్ని లీక్ చేశారన్న ఆరోపణలపై విచారణ ప్రారంభించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

గత వారం లోక్​సభలో ఈ పుస్తకంపై రాజకీయంగా వివాదం చెలరేగింది. రాష్ట్రపతి ప్రసంగానికి ధన్యవాద తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా లోక్​సభలో రాహుల్ గాంధీ ఈ పుస్తకం గురించి ప్రస్తావించడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ ఇంకా ప్రచురణ కానీ పుస్తకంలోని అంశాలను సభలో ప్రస్తావించడానికి వీల్లేదంటూ రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడేందుకు స్పీకరు అనుమతించలేదు. అయితే చైనా దళాలతో భారత బలగాల ఘర్షణకు సంబంధించి వివాదాస్పద విషయాలు నరవణె రాసిన పుస్తకంలో ఉన్నాయని రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ నుంచి ప్రచురణకు అనుమతి లభించలేదు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

