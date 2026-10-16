9 నెలల్లోనే 40కిపైగా ట్రోఫీలు- మోటోక్రాస్ రేసింగ్లో 8 ఏళ్ల బాలుడి సంచలనం!
కర్ణాటక మద్దడ్కాకు చెందిన 8 ఏళ్ల అయాన్ రఫీ కేవలం 9 నెలల వ్యవధిలోనే 40కిపైగా ట్రోఫీలు సాధించాడు. కేరళ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడులో మోటోక్రాస్ పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు.
Published : October 16, 2026 at 10:49 PM IST
8 Year Old Motocross Rider India : వయసు కేవలం 8 సంవత్సరాలు. కానీ మోటోక్రాస్ రేసింగ్లో మాత్రం అద్భుతం చేస్తున్నాడు. తన అసాధారణ ప్రతిభతో కేవలం 9 నెలల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 40కిపైగా ట్రోఫీలు/పోడియం ఫినిష్లు (ఫస్ట్ 3 పొజిషన్స్) సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అతడే కర్ణాటకకు చెందిన బాలుడు అయాన్ రఫీ. ఆఫ్రోడ్ రేసింగ్ ట్రాక్లపై వేగంగా బైక్ నడుపుతూ, అత్యంత క్లిష్టంగా ప్రమాదకరంగా ఉండే మలుపులు, ఎత్తుపల్లాలు ఉండే ట్రాక్లపై ఎత్తయిన జంప్లను కూడా అలవోకగా అధిగమిస్తూ తన నైపుణ్యాన్ని చాటుతున్నాడు. దీంతో ఇతరులతో పోలిస్తే ప్రత్యేకంగా నిలుస్తున్నాడు. అతడి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలే అందరిలోనూ ప్రత్యేకంగా నిలుపుతున్నాయి.
రేసింగ్ బైక్తో అయాన్ చేస్తున్న విన్యాసాలు చూపరుల్ని విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సీనియర్ రైడర్లకు కూడా గట్టి పోటీనిస్తూ తన డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ను నిరూపించుకుంటున్నాడు. కర్ణాటక దక్షిణ కన్నడ జిల్లా బెల్తంగడి తాలుకా మద్దడ్కాకు చెందిన అయాన్ రేసింగ్ పోటీలు కేవలం కర్ణాటకకే పరిమితం కాలేదు. సొంత రాష్ట్రంతో పాటుగా కేరళ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో నిర్వహించిన మోటోక్రాస్ పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. ప్రస్తుతం 65CC రేసింగ్ బైక్పై పోటీపడుతున్న ఈ చిన్నారి, త్వరలో మైసూరులో జరగనున్న రేస్ కోసం సిద్ధమవుతున్నాడు.
చిన్న వయసు నుంచే బైక్లపై అత్యంత ఆసక్తి
బాలుడి తండ్రి మహ్మద్ రఫీక్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం- అయాన్కు చిన్నప్పటి నుంచే బైక్లపై ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండేది. అతడి ఆసక్తిని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు తొలుత చిన్న బైక్ను అందించారు. ఆ తర్వాత అతడి అభిరుచిని చిన్న చిన్న పోటీల స్థాయి నుంచి రేసింగ్ వైపు మళ్లిస్తూ శిక్షణ ప్రారంభించారు. సరదాగా మొదలైన బైక్ రైడింగ్ క్రమంగా రేసింగ్ పోటీల్లో పాల్గొనే స్థాయికి చేరుకుంది. స్థానికంగా జరిగిన పోటీల్లో మంచి ప్రదర్శన చేసిన అయాన్, ఇప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంటున్నాడు. 9 నెలల్లోనే 40కి పైగా ట్రోఫీలు సాధించడం అతడి ప్రత్యేక నైపుణ్యాలకు, ప్రతిభకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
'ట్రాక్పై బైక్తో జంప్లు చేయడం ఇష్టం'
తమ రేసింగ్ అనుభవం గురించి అయాన్ మాట్లాడుతూ- 'ట్రాక్పై బైక్తో జంప్లు చేయడం, వేగంగా దూసుకెళ్లడం తనకు ఎంతో ఇష్టం' అని చెప్పాడు. తన తండ్రి, సుహైల్ అంకుల్ రేసింగ్లో శిక్షణ ఇస్తున్నారని వివరించాడు. కేవలం 9 నెలల్లోనే 40కిపైగా ట్రోఫీలు గెలుచుకున్నానని, తనను ప్రోత్సహించి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నానని అయాన్ పేర్కొన్నాడు.
జాతీయ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొనడమే లక్ష్యం
ఇప్పటివరకు స్థానిక, ఇతర రాష్ట్రాల పోటీల్లో పాల్గొన్న అయాన్- రేసింగ్లో నెక్ట్స్ స్టేజ్కు చేరుకోవాలనేదే ఇప్పుడు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు. MRF MoGrip FMSCI నేషనల్ సూపర్క్రాస్ ఛాంపియన్షిప్- 2026లో కర్ణాటకకు ప్రాతినిధ్యం వహించాలని ఆశిస్తున్నాడు. దానికి తగ్గట్లుగా కృషి చేస్తున్నాడు. ఈ లక్ష్యంతోనే ప్రస్తుతం మైసూరులో జరగనున్న రేసు కోసం శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనడం ద్వారా తన నైపుణ్యాన్ని మరింత మెరుగుపర్చుకోవాలని అయాన్ భావిస్తున్నాడు. తర్వాత అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొని భారత త్రివర్ణ పతాకాన్ని రెపరెపలాడించాలనే పెద్ద కలను సాకారం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు.
అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని తండ్రి ఆశ
అయాన్ తండ్రి మహ్మద్ రఫీక్ మాట్లాడుతూ- చిన్నప్పటి నుంచే బైక్లపై అతడికి ఉన్న ఆసక్తిని చూసి శిక్షణ ప్రారంభించినట్లు చెప్పారు. అయితే 9 నెలల తక్కువ వ్యవధిలోనే ఇంతటి స్థాయికి చేరుకుంటాడని, 40కిపైగా ట్రోఫీలు సాదిస్తాడని తాము ఊహించలేదన్నారు. భవిష్యత్తులో అయాన్కు సరైన శిక్షణ, ప్రోత్సాహం అందించి అంతర్జాతీయ పోటీల్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే తమ లక్ష్యమని తెలిపారు. ఇక అయాన్ సాధించిన విజయాలు క్రీడాభిమానులతో పాటు ఇతరుల్లోనూ స్పూర్తిని కలిగిస్తున్నాయి. 8 ఏళ్ల బాలుడి రేసింగ్ వీడియోలు వైరల్ అవుతుండటంతో సోషల్ మీడియాలో కూడా ఇతడి గురించి చర్చ జరుగుతోంది. పలు వర్గాల నుంచి ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. చిన్న వయసులోనే మోటోక్రాస్పై ఆసక్తిని పెంచుకొని, అత్యంత క్రమశిక్షణతో, నిబద్ధతతో, గొప్ప సంకల్పంతో, నిర్దిష్ట లక్ష్యంతో శిక్షణ కొనసాగిస్తున్న ఈ రైడర్- భవిష్యత్తులో మరింత ఉన్నత స్థాయి పోటీల్లో రాణించాలని ఆశిస్తున్నాడు.
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