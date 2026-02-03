లోక్సభలో కాగితాలు చించి విసిరిన విపక్ష సభ్యులు- 8 మంది ఎంపీలు సస్పెండ్
లోక్సభలో నిరసనలతో గందరగోళం- స్పీకర్ చైర్పై పత్రాలు విసిరిన సభ్యులు- మిగిలిన బడ్జెట్ సెషన్ మొత్తం సస్పెన్షన్- రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో ఆందోళన
Published : February 3, 2026 at 4:08 PM IST
Opposition MPs Suspension : లోక్సభలో మరోసారి తీవ్ర గందరగోళం నెలకొంది. విపక్ష సభ్యుల ఆందోళనలతో సభ కార్యకలాపాలు మంగళవారం పూర్తిగా స్థంభించాయి. స్పీకర్ చైర్పై నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ కొందరు సభ్యులు కాగితాలు చించి విసరడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఆ ఘటనపై కఠినంగా స్పందించిన స్పీకర్ మొత్తం బడ్జెట్ సమావేశాల కాలానికి ఎనిమిది విపక్ష సభ్యులను సస్పెండ్ చేశారు.
మంగళవారం మధ్యాహ్నం పలు సార్లు వాయిదాల అనంతరం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సభ మళ్లీ సమావేశమైంది. ఆ సమయంలో చైర్లో ఉన్న ఎంపీ దిలీప్ సైకియా సభను ప్రారంభించగానే విపక్ష సభ్యులు నిరసనలు చేపట్టారు. నినాదాలు చేస్తూ వెల్లోకి దూసుకెళ్లిన కొందరు సభ్యులు పత్రాలు చించి స్పీకర్ వైపు విసరడం కలకలం రేపింది. సభా మర్యాదలకు విరుద్ధంగా వ్యవహరించినందుకు ఎనిమిది మంది కాంగ్రెస్ సభ్యులను గుర్తించారు.
#UPDATE | A total of 8 MPs have been suspended, including Hibi Eden, Amarinder Singh Raja Warring, Manickam Tagore, Gurjeet Singh Aujla, Kiran Kumar Reddy, Prashant Padole, S. Venkatesan and Dean Kuriakose. https://t.co/Gc6IppFVu8— ANI (@ANI) February 3, 2026
సస్పెండ్ అయిన వారిలో ఎంపీలు హిబీ ఈడెన్, అమరీందర్ సింగ్, రాజా వారింగ్, మాణికం ఠాగూర్, గుర్జీత్ సింగ్, కిరణ్కుమార్ రెడ్డి తదితరులు ఉన్నారు. వీరిపై మిగిలిన బడ్జెట్ సమావేశాల కాలానికి సస్పెన్షన్ విధించాలని పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజు తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. ఆ తీర్మానాన్ని సభ మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదించింది. అనంతరం తీవ్ర గందరగోళం కొనసాగడంతో లోక్సభ బుధవారానికి వాయిదా పడింది.
పార్లమెంట్ వెలుపల నిరసన
మరోవైపు, ఎంపీల సస్పెన్షన్పై కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా స్పందించింది. లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో పార్టీ ఎంపీలు పార్లమెంట్ భవనం వెలుపల నిరసన వ్యక్తం చేశారు. అవన్నీ ప్రజాస్వామ్య హక్కులను హరించే చర్యలని తెలిపారు. విపక్ష స్వరాన్ని అణిచివేస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. సభ్యులను సస్పెండ్ చేయడం అన్యాయమని, వెంటనే నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
#WATCH | Delhi: Congress MPs, including Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and other MPs protest at Makar Dwar of the Parliament, against the suspension of 8 MPs from Lok Sabha and against the India-US trade agreement.— ANI (@ANI) February 3, 2026
The suspended MPs include Hibi Eden,… pic.twitter.com/iXQx8SAP5Q