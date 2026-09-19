ETV Bharat / bharat

వాగులో కొట్టుకుపోయిన కారు- 8 మంది దుర్మరణం

మృతుల్లో ముగ్గురు చిన్నారులు ఉన్నట్లు తెలిపిన పోలీసులు- మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలింపు

People Killed Car Falls Into Drain
వాగులో కొట్టుకుపోయిన కారు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2026 at 2:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

People Killed As Car Falls Into Drain : మధ్యప్రదేశ్‌లోని అగర్ మాల్వా జిల్లాలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. వర్షపు నీటితో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న వాగులోకి కారు పడిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో 8 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరిలో ముగ్గురు చిన్నారులు, ఇద్దరు మహిళలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నల్ఖేడా పట్టణంలోని ఉన్న ప్రసిద్ధ బగులాముఖి ఆలయం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. వీరంతా ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందిన భక్తులని పోలీసులు వెల్లడించారు. రోడ్డుపై పొంగిపొర్లుతున్న వాగు దాటేందుకు యత్నించగా, నీటి ఉద్ధృతికి కారు వాగులోకి కొట్టుకుపోయినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. నీటిలో మునిగిపోయిన కారు నుంచి ఎనిమిది మృతదేహాలను వెలికితీసి, పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

TAGGED:

8 DIED AGAR MALWA ACCIDENT
CAR FALLS INTO SWOLLEN DRAIN
PEOPLE KILLED CAR FALLS INTO DRAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.