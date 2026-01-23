'భారత్, ఈజిప్ట్ వాణిజ్యానికి ఎన్నో అవకాశాలు- 12 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచడమే లక్ష్యం'
ప్రస్తుతం 5 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న వాణిజ్య లావాదేవీలు-తొలి దశలో 12 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచే లక్ష్యం- భారత్, అరబ్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశం
Published : January 23, 2026 at 8:07 AM IST
Egypt Embassador On India : భారత్– ఈజిప్ట్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాలకు అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నాయని, వాణిజ్య పరంగా రెండు దేశాల మధ్య ఏడాదికి కనీసం 30 బిలియన్ డాలర్ల సామర్థ్యం ఉందని ఈజిప్ట్ రాయబారి కమెల్ జాయెడ్ కమెల్ గలాల్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం సుమారు 5 బిలియన్ డాలర్ల స్థాయిలో ఉన్న ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని తొలి దశలోనే 12 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన తెలిపారు.
12 బిలియన్ డాలర్కు తీసుకువెళ్లాలనుకుంటున్న: గలాల్
భారత్– ఈజిప్ట్ సంబంధాలపై గురువారం న్యూదిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడిన గలాల్, "వాణిజ్యంతో పాటు ఇతర రంగాల్లోనూ మా సంబంధాల సామర్థ్యం ఆకాశాన్ని మించిందే. నా పదవీకాలంలో ఈ సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. ప్రస్తుతం 5 బిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్న వాణిజ్యాన్ని కనీసం 12 బిలియన్ డాలర్లకు తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాను. అంతేకాదు, రెండు దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య నిజమైన సామర్థ్యం ఏడాదికి 30 బిలియన్ డాలర్లకంటే తక్కువ కాదు" అని వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Delhi: Regarding bilateral relations between India and Egypt, Kamel Zayed Kamel Galal, Ambassador of Egypt to India, says, " the potential of our relationship, whether in trade or in any other field, is beyond the sky. this is what i'm going to work on during my tenure… pic.twitter.com/0nWQGpPGvJ— ANI (@ANI) January 22, 2026
ప్రాంతీయ రాజకీయ పరిణామాలపై కూడా భారత్–ఈజిప్ట్ మధ్య మంచి అవగాహన ఉందని రాయబారి పేర్కొన్నారు. అక్టోబర్ నెలలో ఈజిప్ట్ విదేశాంగ మంత్రి భారత్కు వచ్చిన సందర్భంగా విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్తో పాటు ప్రధాని, ఇతర ఉన్నతాధికారులతో విస్తృతంగా చర్చలు జరిపారని చెప్పారు. పశ్చిమాసియాలో ప్రస్తుత పరిస్థితులపై భారత నాయకత్వానికి పూర్తి వివరాలు ఇచ్చామని, ఈజిప్ట్ వైఖరిని భారత్ బాగా అర్థం చేసుకుందని తెలిపారు. "ప్రాంతీయ అభివృద్ధి విషయంలో భారత్ దృక్పథం, ఈజిప్ట్ అభిప్రాయాలు చాలా వరకు ఒకే దిశలో ఉన్నాయి" అని ఆయన అన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, జనవరి 30, 31 తేదీల్లో న్యూదిల్లీలో జరగనున్న రెండో భారత్–అరబ్ విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉందని గలాల్ పేర్కొన్నారు. "ఇది అరబ్ దేశాలు, భారత్ ఒకే వేదికపై కలుసుకుని భౌగోళిక రాజకీయాలు, ఆర్థిక సవాళ్లు, భవిష్యత్తు అవకాశాలపై ఒకే భాషలో మాట్లాడుకునే గొప్ప అవకాశం. ఈ సమావేశం రెండు వైపుల సహకారానికి కొత్త దారులు తెరుస్తుంది" అని ఆయన తెలిపారు.
పలు రంగాల్లో సహకారం పెంచే నిర్ణయాలు
ఇటీవల భారత్– ఈజిప్ట్ మధ్య దౌత్య స్థాయిలో కూడా కీలక సమావేశాలు జరిగాయి. జనవరి 16న విదేశాంగ శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ ఈజిప్ట్ విదేశాంగ మంత్రి బద్ర్ అబ్దెల్లాత్తీని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఫార్మాస్యూటికల్స్, ఆరోగ్యరంగం, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, సాంకేతికత, పర్యాటకం వంటి రంగాల్లో సహకారం పెంచే దిశగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. ఈ విషయాన్ని కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో కూడా వెల్లడించారు.
#WATCH | Delhi: On the upcoming 2nd India-Arab Foreign Ministers' Meeting in New Delhi, which is scheduled to be held on January 30-31, 2026, Kamel Zayed Kamel Galal, Ambassador of Egypt to India, says, " this is a very important opportunity for arab countries and india to get… https://t.co/GcdXlGZLUm pic.twitter.com/3XOihV3Wj3— ANI (@ANI) January 22, 2026
భారత్, ఈజిప్ట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రాచీన నాగరికతలు కలిగిన దేశాలుగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాయి. ప్రాచీన కాలం నుంచే రెండు దేశాల మధ్య సాంస్కృతిక, వాణిజ్య సంబంధాలు కొనసాగుతున్నాయి. 1947 ఆగస్టు 18న ఇరు దేశాలు రాయబార స్థాయిలో అధికారిక దౌత్య సంబంధాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. 1961లో నాన్–అలైండ్ మూవ్మెంట్ స్థాపనలో కూడా భారత్, ఈజిప్ట్ కీలక పాత్ర పోషించాయి.
1980ల తర్వాత ఇరు దేశాల మధ్య ఉన్నతస్థాయి పర్యటనలు క్రమం తప్పకుండా కొనసాగుతున్నాయి. రాజకీయంతో పాటు వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, రక్షణ, సాంస్కృతిక రంగాల్లో సహకారం మరింత విస్తరిస్తోంది. ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు అబ్దెల్ ఫతహ్ ఎల్ సీసీ మధ్య జరిగిన భేటీతో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కొత్త దశకు చేరుకుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో భారత్–ఈజిప్ట్ సంబంధాలు మరింత బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వాణిజ్య లక్ష్యాలను సాధిస్తే రెండు దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలకు భారీ లాభం చేకూరుతుందని, పశ్చిమాసియా ప్రాంతంలో భారత్ పాత్ర మరింత బలపడుతుందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
గాజా శాంతి మండలిని ప్రారంభించిన ట్రంప్- గైర్హాజరీతో షాకిచ్చిన భారత్, చైనా, ఐరోపా