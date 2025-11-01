మహిళలూ, వ్యాపారం చేయాలా? ఈనాడు వెబినార్కు అటెండ్ అయితే సూపర్ టిప్స్!
మహిళలందరికీ అద్భుతమైన అవకాశం- వెబినార్కు ఎలా అటెండ్ అవ్వాలంటే?
Published : November 1, 2025 at 1:31 PM IST
Eenadu Webinar For Women : వ్యాపారం చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్నా, ఎక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టాలి? ప్రభుత్వం ఏమైనా సాయం చేస్తుందా? బ్యాంకులు లేదా సంస్థలు ఫండింగ్ ఇస్తాయా? పెట్టుబడి సిద్ధంగా ఉన్నా ఎవరిని సంప్రదించాలి? ఇప్పటికే స్టార్టప్ మొదలుపెట్టినా దాన్ని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి? ఇలా అనేక సందేహాలు చాలా మంది యువత, మహిళల్లో కనిపిస్తుంటాయి. వ్యాపార ఆలోచన ఉండి కూడా సరైన మార్గదర్శనం దొరక్క దారిలో ఆగిపోతారు. ఇలాంటి వారికి సరైన దిశ చూపే అవకాశంగా ఒక ప్రత్యేక వెబినార్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈనాడు వసుంధర, తెనాలి డబుల్ హార్స్ గ్రూప్ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న ఉచిత ఆన్లైన్ వెబినార్ నవంబర్ 2వ తేదీ (ఆదివారం) ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి అవసరమైన ప్రాథమిక అవగాహన, మార్కెట్ ట్రెండ్స్, ఫండింగ్ అవకాశాలు, ప్రభుత్వ పథకాల గురించి మహిళా వ్యాపారవేత్తలు, నిపుణుల నుంచి నేరుగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
నిపుణుల సూచనలు- మీ భవిష్యత్తుకి దారి!
ఈ వెబినార్లో స్టార్టప్ ప్రపంచంలో అనుభవం ఉన్న వ్యాపారవేత్తలు, మార్కెట్ నిపుణులు పాల్గొంటారు. వారు ప్రస్తుత స్టార్టప్ ట్రెండ్స్, మార్కెట్లో ఉన్న అవకాశాలు, పోటీని ఎదుర్కొనే వ్యూహాలు, అలాగే కొత్త వ్యాపారాన్ని స్థిరంగా ఎలా నిలబెట్టుకోవాలో వివరించనున్నారు. వ్యాపార ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎలా ఎదుర్కోవాలో, మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యాపార దిశ మార్చుకోవడం ఎలా అనేదానిపై కూడా వారు పలు చిట్కాలు పంచుకుంటారు.
స్టార్టప్లకు ప్రభుత్వ సాయం ఎలా?
నిపుణులు ప్రధాన మంత్రి ముద్రా యోజన, స్టాండ్ అప్ ఇండియా, స్టార్టప్ ఇండియా వంటి పథకాల గురించి వివరించనున్నారు. వీటి ద్వారా ప్రభుత్వం అందించే సబ్సిడీలు, రుణాలు, మెంటర్షిప్ సదుపాయాలు ఎలా పొందాలో వివరిస్తారు. అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందిస్తున్న ప్రత్యేక పథకాలు, మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఉన్న ప్రోత్సాహకాలు గురించిన సమాచారం కూడా అందిస్తారు.
వ్యాపార ఆలోచన నుంచి విజయ దిశగా!
ఈ వెబినార్ ముఖ్య ఉద్దేశం- ఆలోచనను ఆచరణగా మార్చడమే. వ్యాపారం అంటే పెద్ద పెట్టుబడి అవసరమనే అపోహను తొలగిస్తూ, చిన్న స్థాయిలో మొదలుపెట్టి దాన్ని ఎలా విస్తరించాలో సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో వివరిస్తారు. మార్కెట్ అంచనాలు, కస్టమర్ బేస్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రాధాన్యం వంటి అంశాలపై కూడా ప్రత్యేక సెషన్ ఉంటుంది.
విద్యార్థులు, యువత, మహిళలకు అద్భుత అవకాశం
వ్యాపారం అంటే కేవలం పెద్ద కంపెనీలకే సంబంధించినది కాదు. నేటి కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచనతో, కృషితో ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఈ వెబినార్ ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్న యువత, వ్యాపారంపై ఆసక్తి ఉన్న మహిళలు పాల్గొనేలా రూపొందించబడింది. ఎవరికైనా ఉచితంగా పాల్గొనే అవకాశం ఉంది.
పాల్గొనడం ఎలా?
క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయండి. లేదా https://hov.to/7320792f వెబ్లింకు ఓపెన్ చేయండి.
జూమ్ ఐడీ: 939 3161 0457
పాస్కోడ్: 688857 తోనూ జాయిన్ కావొచ్చు.
యూట్యూబ్ లైవ్ కోసం స్కాన్ చేయండి.
ప్రతి పెద్ద వ్యాపారం కూడా ఒక చిన్న ఆలోచనతోనే మొదలవుతుంది. ఆ ఆలోచనకు దిశ చూపే సరైన మార్గదర్శకత్వం దొరికితే విజయం మీదే! కాబట్టి, ఈ ఆదివారం ఉదయం 11 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు జరిగే ఈ ఉచిత వెబినార్లో పాల్గొని మీ వ్యాపార ప్రయాణానికి కొత్త ఆరంభం ఇవ్వండి.