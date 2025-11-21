ఊబకాయంతో ఇబ్బందా? సరైన టిప్స్ కోసం వెయిటింగా? ఈనాడు 'ఫ్రీ' వెబినార్​ మీకోసమే!

ETV Bharat / bharat

Published : November 21, 2025 at 10:31 AM IST

Eenadu Webinar On Obesity : వేళాపాళా లేని నిద్రలోపం, కదలికలేని ఉద్యోగాలు, రోజంతా ఒత్తిడితో పరుగులు ఇవన్నీ కలిసి ఈతరాన్ని ఊబకాయం బారిన పడేలా చేస్తున్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పురుషులు, మహిళలు అనే తేడా లేకుండా అధిక బరువు ఒక పెద్ద ఆరోగ్య సమస్యగా మారింది. మన దేశంలో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరం. జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే నివేదిక ప్రకారం, ప్రతి నలుగురిలో ఒకరు అధిక బరువుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారట.

ఎవరూ సమస్య నుంచి తప్పించుకోలేక!
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా స్థూలకాయం బాధితుల సంఖ్య సంవత్సరానికోసారి పెరుగుతూనే ఉంది. పెద్దవారితోపాటు చిన్నారులు కూడా ఈ సమస్య నుంచి తప్పించుకోలేకపోతున్నారు. చిన్న వయసులోనే కదలికలు తగ్గిపోవడం, జంక్‌ ఫుడ్‌ అలవాటు, మొబైల్‌ టీవీకి అతుక్కుపోయే జీవనశైలి ఇవన్నీ పిల్లల్లో కూడా ఊబకాయం వేళ్లు విస్తరించేలా చేస్తున్నాయి.

చిన్న విషయంగా తీసుకుంటే ప్రమాదకరం!
ఊబకాయం ఒకసారి మొదలైతే అక్కడితో ఆగదు. శరీరంలో కొవ్వు పెరుగుతూ ఆరోగ్యాన్ని నెమ్మదిగా దెబ్బతీస్తుంది. అధిక బరువు మధుమేహం, బీపీ, గుండె జబ్బులు, కిడ్నీ సమస్యలు, ఫ్యాటీ లివర్‌ వంటి రుగ్మతలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఇంకా కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు కూడా అధిక బరువుతో వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అంటే ఊబకాయాన్ని చిన్న విషయంగా తీసుకోవడం ప్రమాదకరం.

సరైన అవగాహన అవసరం!
అయితే ఆ సమస్యను నివారించాలంటే ఏమి చేయాలి? రోజువారీ ఆహారంలో ఏమి ఉండాలి? ఎలాంటి వ్యాయామాలు చేస్తే ఫలితం ఉంటుంది? ఒత్తిడిని ఎలా తగ్గించాలి? అలాగే ఇప్పటికే అధిక బరువుతో బాధపడుతున్నవారికి అందుబాటులో ఉన్న అత్యాధునిక చికిత్సలు ఏమిటి? ఈ అన్ని అంశాలపై సరైన అవగాహన అవసరం.

ఈనాడు ప్రత్యేక ఉచిత వెబినార్‌
ఆ నేపథ్యంలో ఈనాడు ప్రత్యేక ఉచిత వెబినార్‌ నిర్వహిస్తోంది. ఊబకాయంపై పూర్తి అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు డా. రాకేశ్‌ కలపాల, డా. పీవీ రావు పాల్గొనున్నారు. ఆరోగ్యవంతమైన జీవనశైలిని ఎలా పాటించాలి? కొవ్వు తగ్గించుకోవడానికి ఏ పద్ధతులు మంచివి? శరీర ధారుఢ్యం కోసం ఏమి చేయాలి? అంటూ వైద్యులు ప్రజలకు స్పష్టమైన సూచనలు ఇవ్వనున్నారు.

ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వెబినార్‌లో పాల్గొనవచ్చు. నిపుణుల సూచనలు తెలుసుకుని, మన కుటుంబం, మన పిల్లలను స్థూలకాయం వంటి ప్రమాదకర సమస్యల నుంచి రక్షించుకోవచ్చు. మంచి అలవాట్లు, సరైన ఆహారం, క్రమం తప్పని వ్యాయామం ఉంటే ఊబకాయం దరిచేరదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అయితే దీనికి ముందుగా మార్పు కావాల్సింది మన జీవనశైలిలోనే. అవగాహన పెరగడం, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇవే ఊబకాయాన్ని అరికట్టే ముఖ్య మార్గాలు. ఈ వెబినార్‌ ద్వారా అందించే సమాచారం చాలా మందికి ఉపయోగపడనుంది. ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని భావించే వారు తప్పక పాల్గొని లాభపడవచ్చు.

  • జూమ్ మీటింగ్, యూట్యూబ్ లైవ్‌లో వెబినార్ నిర్వహిస్తారు.
  • వెబినార్ తేదీ : నవంబరు 23 ఆదివారం
  • సమయం: ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల వరకు
  • Webinar ID: 985 1335 8216, Passcode: 407923
  • Zoom Link - https://hov.to/db9a07ef

