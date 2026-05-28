ETV Bharat / bharat

సీబీఎస్ఈ OSM వివాదంపై స్పందించిన ప్రధాన్​- దీనిని రాజకీయం చేయవద్దని విజ్ఞప్తి

ఎలాంటి అవకతవకలు జరిగినా బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటానన్న ధర్మేంద్ర ప్రధాన్- వైఫల్యాలకు తాను బాధ్యత వహిస్తానని వ్యాఖ్య- విద్యార్థులపై ఒత్తిడి పెంచేలా ప్రకటనలు చేయొద్దని విజ్ఞప్తి

Union Education Minister Dharmendra Pradhan
Union Education Minister Dharmendra Pradhan (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 28, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Education Minister On CBSE : సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (సీబీఎస్ఈ) ఆన్-స్క్రీన్ మార్కింగ్ (ఓఎస్ఎం) విధానం వివాదాస్పదంగా మారింది. ఈ విధానం కారణంగా తమకు తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని, సమాధాన పత్రాలు కూడా తారుమారయ్యాయని కొందరు విద్యార్థులు ఆరోపించారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్పందిస్తూ, తమ డిజిటల్ మూల్యాంకన ప్రక్రియ సురక్షితమైనది, పటిష్టమైనదని అన్నారు. అలాగే ఇందులో ఎలాంటి అవకతవకలు జరిగినా బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు హామీ ఇచ్చారు.

'దీనిని రాజకీయం చేయవద్దు'
దిల్లీలో సీబీఎస్‌ఈ అధికారులతో సమావేశమైన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, "ఎక్కడైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే వాటిని వెంటనే సరిచేస్తాం. విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగేలా చర్యలు తీసుకుంటాం" అని తెలిపారు. ఈ వైఫల్యాలకు తాను బాధ్యత వహిస్తున్నట్లు కూడా పేర్కొన్నారు. ఈ విషయంలో విద్యార్థులు, ప్రతిపక్ష నాయకులు లేవనెత్తిన ఆందోళనల గురించి ప్రస్తావిస్తూ, దీనిని రాజకీయం చేయవద్దని ధర్మేంద్ర అందరికీ విజ్ఞప్తి చేశారు. విద్యార్థులు అదనపు మానసిక ఒత్తిడికి గురికాకుండా చూడటానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని ఆయన అన్నారు.

సీబీఎస్ఈ మూల్యాంకన ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన ఆరోపణల గురించి మాట్లాడుతూ, "ఏదైనా అసౌకర్యం కలిగితే ప్రభుత్వం తరపున నేనే బాధ్యత తీసుకుంటాను, ఇది రాజకీయాలు చేసే సమయం కాదని అందరినీ కోరుతున్నాను" అని ప్రధాన్ అన్నారు.

డిజిటల్​ రూపంలో 98 లక్షల సమాధాన పత్రాలు
ఆన్‌స్క్రీన్ మార్కింగ్‌ విధానం గురించి వివరించిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్, ఈసారి మొత్తం 98 లక్షల సమాధాన పత్రాల కాపీలను డిజిటల్ రూపంలో అందుబాటులో ఉంచామని తెలిపారు. ఒక్కో సమాధాన పత్రంలో సగటున 40 పేజీలు ఉండటంతో మొత్తం 40 కోట్ల పేజీలను స్కాన్ చేసినట్లు చెప్పారు. "ఓఎస్‌ఎం విధానం అనేది ఒక ముందడుగు. ఇప్పటికే అనేక అంతర్జాతీయ సంస్థలు దీనిని అమలు చేస్తున్నాయి. విద్యార్థులకు పారదర్శకత కల్పించేందుకు ఈ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చా" అని వివరించారు. డిజిటల్ ఇండియా, శాస్త్రీయ పురోగతికి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని కొందరు రాజకీయ కారణాలతో వ్యతిరేకిస్తున్నారని కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీని ఉద్దేశించి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విమర్శించారు. "రాజకీయాలు తర్వాత చేయొచ్చు. ప్రస్తుతం విద్యార్థులపై మానసిక ఒత్తిడి పెరగకుండా చూడటం ముఖ్యం. మార్కులు, వెరిఫికేషన్‌, రీ వ్యాల్యుయేషన్‌లతో ఇప్పటికే ఆందోళనలో ఉన్న విద్యార్థులపై మరింత ఒత్తిడి పెంచేలా ప్రకటనలు చేయొద్దు" అని అన్ని వర్గాలకు సూచించారు.

'ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలు గుర్తించలేదు'
ఓఎస్‌ఎం విధానంపై వస్తున్న విమర్శల నేపథ్యంలో సీబీఎస్‌ఈ కూడా స్పందించింది. ఈ మూల్యాంకన పోర్టల్‌లో ఎలాంటి సాంకేతిక లోపాలు గుర్తించలేదని స్పష్టం చేసింది. ఇది పూర్తిగా సురక్షితమైన ఫ్లాట్​ఫామ్​ అని పేర్కొంది. సమాధాన పత్రాల స్కానింగ్‌, ప్రాసెసింగ్‌, అప్‌లోడింగ్‌ ప్రక్రియలు పటిష్టమైన డిజిటల్ వ్యవస్థ ద్వారా నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడించింది. మే 13న సీబీఎస్‌ఈ 12వ తరగతి ఫలితాలను విడుదల చేసింది. ఈసారి ఉత్తీర్ణత శాతం గతేడాదితో పోలిస్తే 3 శాతం తగ్గింది. ఇదే సమయంలో కొత్తగా అమలు చేసిన ఆన్‌స్క్రీన్ మార్కింగ్‌ విధానం కారణంగానే తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని కొందరు విద్యార్థులు ఆరోపించారు.

తారుమారైన సమాధాన పత్రాలు
దీంతో విద్యార్థులకు సమాధాన పత్రాల స్కానింగ్‌ కాపీలు అందుబాటులో ఉంచిన బోర్డు వాటిని పరిశీలించి అవసరమైతే పునర్​ మూల్యాంకనం కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని సూచించింది. అయితే ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా కొందరు విద్యార్థులు తమ సమాధాన పత్రాలు తారుమారయ్యాయని ఆరోపించారు. దిల్లీకి చెందిన వేదాంత్‌ అనే విద్యార్థి భౌతికశాస్త్రానికి సంబంధించిన సమాధాన పత్రం తనది కాదని ఫిర్యాదు చేశారు. అలాగే సంజన అనే విద్యార్థిని కూడా తన రసాయనశాస్త్ర సమాధాన పత్రం వేరొకరిదిగా అప్‌లోడ్ అయిందని పేర్కొన్నారు. ఈ ఫిర్యాదులపై స్పందించిన సీబీఎస్‌ఈ సమస్యలను పరిశీలించి తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చింది.

'ఈ స్కామ్‌పై విచారణకు సిట్ ఏర్పాటు చేయాలి'- సీబీఎస్ఈ OSM వివాదంపై రాహుల్ గాంధీ ఫైర్

OSMపై ఆందోళనల మధ్య కీలక నిర్ణయం- రీవాల్యుయేషన్ ఫీజులు భారీగా తగ్గించిన CBSE

TAGGED:

UNION EDUCATION MINISTER ABOUT CBSE
DHARMENDRA TOOK RESPONSIBILITY
ON SCREEN MARKING IN CBSE
EDUCATION MINISTER ABOUT ONM SYSTEM
EDUCATION MINISTER ON CBSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.