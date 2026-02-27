ETV Bharat / bharat

మద్యం పాలసీ కేసు విచారణలో సీబీఐ వేరు, ఈడీ వేరు: ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు

తమ దర్యాప్తు కేవలం సీబీఐ కేసుపై ఆధారపడి లేదన్న ఈడీ- పక్కా సాక్ష్యాధారాలతో విచారిస్తున్నామన్న వెల్లడి

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 27, 2026 at 6:25 PM IST

ED On Delhi Liquor Case : దిల్లీ మద్యం పాలసీకి సంబంధించిన మనిలాండరింగ్‌ కేసు స్వతంత్రత కలిగిందని ఈడీ అధికారులు తెలిపారు. దిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసు నుంచి మాజీ సీఎం కేజ్రీవాల్, మనీశ్‌ సిసోదియా సహా నిందితులందరికీ దిల్లీ కోర్టు ఊరట కలిగించిన నేపథ్యంలో ఈడీ ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. తమ దర్యాప్తు కేవలం సీబీఐ కేసుపై ఆధారపడి లేదని పక్కా సాక్ష్యాధారాలతో విచారిస్తున్నామని ఈడీ అధికారులు తెలిపారు.

విజయ్ మదన్‌లాల్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు 2022లో ఇచ్చిన తీర్పు మేరకు ప్రధాన కేసు కొట్టివేస్తే దానికి అనుబంధంగా ఉన్న మనీ లాండరింగ్ కేసు కూడా రద్దవుతుంది. అయితే, ఈడీ మాత్రం ప్రధాన కేసు ఫలితంతో సంబంధం లేకుండా మనీ లాండరింగ్‌ను ఒక స్వతంత్ర నేరంగా పరిగణించాలని కోరుతోంది.

మద్యం పాలసీలో వచ్చిన అవినీతి సొమ్ము చేతులు మారడం సహా పలు అంశాల్లో తమ సాక్ష్యాలకు సీబీఐ వద్ద ఉన్నవాటికి పొంతన లేదని అధికారులు తెలిపారు. ఈడీ కేసు విచారణకు సంబంధించి న్యాయస్థానం ఇంకా ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేదన్న అధికారులు త్వరలోనే తమ వాదనలను బలంగా వినిపిస్తామని పేర్కొన్నారు.

DELHI EXCISE POLICY
ED ON DELHI LIQUOR CASE

