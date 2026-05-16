దాచడానికి నా దగ్గరేం లేదు- కానీ ఈడీ కేంద్రం ఆదేశాల మేరకే పని చేస్తుంది: వాద్రా
మనీలాండరింగ్ కేసులో రాబర్ట్ వాద్రాకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసిన దిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు
Published : May 16, 2026 at 1:03 PM IST
Robert Vadra Land Case : ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు పనిచేస్తోందని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, ప్రియాంకాగాంధీ భర్త రాబర్ట్ వాద్రా ఆరోపించారు. తన వద్ద దాచడానికి ఏమీ లేదని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఈడీ విచారిస్తున్న షిఖోపుర్ ల్యాండ్ డీలింగ్ కేసులో దిల్లీ రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు, రాబర్ట్ వాద్రాకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.
అయితే ఆ కేసులో ఈడీ ఛార్జ్షీట్ను కోర్టు పరిగణనలోకి తీసుకున్న కోర్టు వాద్రా కోర్టు ఎదుట హాజరవ్వాలని సమన్లు జారీ చేసింది. ఆ మేరకు శనివారం ఉదయం సీనియర్ న్యాయవాది దేవ్దత్ కామత్, న్యాయవాదులు ప్రతీక్ చద్దా, అక్షత్ గుప్తాలతో కలిసి వాద్రా తరఫున కోర్టు ముందు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి ఎలాంటి అదనపు షరతులు విధించడం లేదని, కేవలం 50 వేల పూచీకత్తు సమర్పించాలని న్యాయమూర్తి స్పష్టం చేశారు. ఈ కేసులో సమగ్ర వివరాలను సమర్పించడానికి ఈడీ మరికొంత సమయం కోరడంతో కోర్టు, విచారణను జూలై 10వ తేదీకి వాయిదా వేసింది.
మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కేసు విచారణ అనంతరం కోర్టు బయట మాట్లాడుతూ, వాద్రా న్యాయవ్యవస్థపై తనకున్న విశ్వాసాన్ని పునరుద్ఘాటించారు. "నేను దేశ న్యాయ వ్యవస్థను నమ్ముతాను. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోందని, ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకే అది తన పనిని కొనసాగిస్తుందని నాకు తెలుసు. నేను దాచడానికి ఏమీ లేదు. నేను ఎల్లప్పుడూ ఇక్కడే ఉంటాను. అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తాను" అని వాద్రా అన్నారు.