బంగాల్లో 'I-PAC' రైడ్స్ రగడ- మమతపై సీబీఐ దర్యాప్తు కోరిన ఈడీ- పత్రాలు దుర్వినియోగంపై హైకోర్టుకు టీఎంఎసీ
ఐ-ప్యాక్ రైడ్స్పై హైకోర్టును ఆశ్రయించిన టీఎంసీ- ఈడీ స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాల 'దుర్వినియోగం' కాకుండా చూడాలని పిటిషన్
Published : January 9, 2026 at 1:57 PM IST
ED Seeks CBI Probe Against Mamata: బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ, సీనియర్ పోలీసు అధికారులు, ఇతరులపై సీబీఐ విచారణ కోరుతూ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కోల్కతా హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. పొలిటికల్ కన్సల్టెన్సీ సంస్థ ఐ-ప్యాక్పై, దాని డైరెక్టర్పై తాము చేసిన రైడ్లను వీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా అడ్డుకున్నారని ఈడీ ఆరోపించింది.
ఈడీ తన రిట్ పిటిషన్లో, 'ఐ-ప్యాక్ ప్రాంగణం నుంచి తాము స్వాధీనం చేసుకున్న డిజిటల్ పరికరాలు, ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డులు, స్టోరేజ్ మీడియా, ఇతర పత్రాలను పోలీసులు చట్టవిరుద్ధంగా, బలవంతంగా తీసుకెళ్లారు' అని ఆరోపించింది. 'వాటిని తక్షణమే స్వాధీనం చేసుకుని, సీల్ చేసి, ఫోరెన్సిక్ భద్రత కల్పించి, తిరిగి ఈడీ కస్టడీకి అప్పగించాలని' కోరింది.
ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
బొగ్గు కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో భాగంగా గురువారం ఈడీ సాల్ట్ లేక్లోని ఐ-ప్యాక్ కార్యాలయం, దాని డైరెక్టర్ అయిన ప్రతీక్ గాంధీ నివాసంలో సోదాలు నిర్వహించింది. అంతేకాదు బంగాల్లోని ఇతర ప్రాంతాల్లో, దిల్లీలోని ఐ-ప్యాక్ కార్యాలయాలపైనా రైడ్స్ నిర్వహించింది.
అయితే 'దాడులు జరుగుతున్న సమయంలోనే, కోల్కతాలోని లౌడన్ రోడ్డులో ఉన్న జైన్ నివాసంలోకి ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ప్రవేశించారని ఈడీ పేర్కొంది. ఆమె కీలక సాక్ష్యాధారాలను తనతో పాటు తీసుకెళ్లారని ఆరోపించింది. ఐ-ప్యాక్ కార్యాలయంలో కూడా ఇదే విధంగా చేశారని పత్రికా ముఖంగా ఆరోపణలు గుప్పించింది.
బంగాల్లో జరిగిన బొగ్గు అక్రమ రవాణా ద్వారా వచ్చిన సుమారు రూ.20 కోట్ల హవాలా నిధులు (మనీలాండరింగ్) ఐ-ప్యాక్కు చేరాయని ఈడీ తన పిటిషన్లో పేర్కొంది. వాస్తవానికి ఈ సంస్థ 2021 నుంచి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)కి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాజకీయ సలహాదారుగా పనిచేస్తుండడం గమనార్హం.
"దర్యాప్తులో లభించిన పక్కా ఆధారాల ప్రకారం, కనీసం రూ.20 కోట్లు అక్రమ నగదు చలామణి ద్వారా ఐ-ప్యాక్కు బదిలీ అయ్యాయి. అందుకే దీనిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించాం. నిధుల మూలాలను గుర్తించేందుకు ఐ-ప్యాక్, బొగ్గు స్మగ్లింగ్ కేసుతో సంబంధం ఉన్న ఇతర సంస్థలపై సోదాలు ప్రారంభించాం" అని ఈడీ తన పిటిషన్లో పేర్కొంది.
పీఎంఎల్ఏ కింద జరుగుతున్న సోదాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దని తాము కోరినప్పటికీ, ముఖ్యమంత్రి మమత బెనర్జీ రైడ్స్ జరుగుతున్న ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించారని ఈడీ తెలిపింది. "చట్టాలను పూర్తిగా ఉల్లంఘిస్తూ, ఆమె పోలీసుల సాయంతో డిజిటల్ పరికరాలు, కీలకమైన పత్రాలను దర్యాప్తు అధికారి నుంచి బలవంతంగా తీసుకున్నారు. తరువాత సాక్ష్యుల చేత బలవంతంగా, 'తనిఖీలు శాంతియుతంగా జరిగాయని, అక్కడ ఏమీ లభించలేదని' రాయించారు. మధ్యాహ్నం 12.15 గంటల సమయంలో అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. ఆ విధంగా ఆమె ఈడీ అధికారుల చట్టబద్ధమైన విధులను అడ్డుకున్నారు" అని ఈడీ ఆరోపించింది. తమ అధికారుల నుంచి బలవంతంగా తీసుకెళ్లిన ఆధారాలను వారు యాక్సెస్ చేయకుండా, తొలగించకుండా, మార్పులు చేయకుండా నిరోధిస్తూ తక్షణ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని ఈడీ న్యాయస్థానాన్ని కోరింది.
హైకోర్టుకెళ్లిన టీఎంసీ
మరోవైపు, ఐ-ప్యాక్ దాడుల్లో ఈడీ స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాల దుర్వినియోగం కాకుండా ఈడీని నియంత్రించాలని టీఎంసీ శుక్రవారం కోల్కతా హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. రానున్న ఎన్నికల కోసం టీఎంసీ సిద్ధం చేసుకున్న రహస్య రాజకీయ, ప్రచార వ్యూహాలు, అంతర్గత అంచనాలు, పరిశోధన్ ఇన్పుట్లు, ఓటర్ల జాబితాకు సంబంధించిన అత్యంత సున్నితమైన సమాచారాన్ని ఈడీ స్వాధీనం చేసుకుందని టీఎంసీ ఆరోపించింది. 'ఇది ఏకపక్షంగా, దురుద్దేశపూర్వకంగా, అధికార దుర్వినియోగం చేయడమే'నని పేర్కొంది.
ఈ పత్రాలకు, మనీలాండరింగ్ కేసుతో ఎలాంటి ప్రత్యక్ష, పరోక్ష సంబంధం లేదని టీఎంసీ తన పిటిషన్లో తెలిపింది. ఈడీ దర్యాప్తు ముసుగులో తమ పార్టీకి చెందిన రహస్యాలను చట్టవిరుద్ధంగా చూడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఇది స్వేచ్ఛాయుత, పారదర్శక ఎన్నికల ప్రక్రియను దెబ్బతీయడమేనని తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.
ఈడీ చర్యలు, ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం కల్పించిన గోప్యత హక్కుకు, ఆర్టికల్ 19 కింద కల్పించిన రాజ్యాంగ హక్కుకు భంగం కలిగిస్తున్నాయని టీఎంసీ పేర్కొంది. ఈడీ స్వాధీనం చేసుకున్న డేటాను దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం ఉందని, అందుకో గౌరవీయ న్యాయస్థానం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని కోరుతున్నామని టీఎంసీ కోరింది.
