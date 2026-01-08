ఐ ప్యాక్పై రైడ్స్: సీఎం మమత ఆధారాలను లాక్కెళ్లారన్న ఈడీ- హైకోర్టుకు చేరిన వ్యవహారం
ఈడీ రైడ్స్ వేళ సీఎం మమత ఎంట్రీ- ప్రతీక్ జైన్ ఇంట్లోకి, ఐ ప్యాక్ ఆఫీసులోకి ప్రవేశం- బలవంతంగా కీలక ఫైళ్లను లాక్కెళ్లారన్న ఈడీ- ఫైళ్ల చోరీ జరిగిందంటూ ఈడీపై ప్రతీక్ జైన్ ఫిర్యాదు
Published : January 8, 2026 at 8:14 PM IST
ED raids on I PAC: బొగ్గు చోరీ స్కాంకు సంబంధించి రాజకీయ కన్సల్టెన్సీ 'ఐ ప్యాక్'పై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) రైడ్స్తో బంగాల్ రాజకీయం వేడెక్కింది. గురువారం ఉదయం 6 నుంచి మధ్యాహ్నం 3 వరకు కోల్కతాలోని ఐ ప్యాక్ ఆఫీసుతో పాటు ఆ సంస్థ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ నివాసంలో సోదాలు జరిగాయి. ప్రతీక్ ఇంట్లో సోదాలు చేస్తుండగా సీఎం మమతా బెనర్జీ వచ్చి కీలక ఆధారాలు, డాక్యుమెంట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను తీసుకెళ్లారని ఈడీ ఆరోపించింది. ఐ ప్యాక్ ఆఫీసులోకీ సీఎం ప్రవేశించి డాక్యుమెంట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను బలవంతంగా లాక్కొని వెళ్లారని పేర్కొంది. సోదాల సందర్భంగా తన ఇంటి నుంచి కీలక డాక్యుమెంట్లు దొంగతనానికి గురయ్యాయంటూ ఈడీపై పోలీసులకు ప్రతీక్ కుటుంబం ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ అంశంపై ఈడీ, ఐ ప్యాక్ కోల్కతా హైకోర్టునూ ఆశ్రయించాయి. ఈ వ్యవహారంలో ఇవాళ జరిగిన ముఖ్య పరిణామాలపై ఓ లుక్ వేద్దాం.
ఏమిటీ బొగ్గు చోరీ స్కాం ?
'ఐ ప్యాక్'పై ఈడీ రైడ్స్ వివరాల్లోకి వెళ్లే ముందు మనం బొగ్గు చోరీ స్కాం గురించి తెలుసుకోవాలి. బెంగాల్లోని కునుస్తోరియా, కజోరా, అసన్సోల్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈస్టెర్న్ కోల్ ఫీల్డ్స్ కంపెనీకి చెందిన బొగ్గు గనుల నుంచి రూ.కోట్లు విలువైన బొగ్గు చోరీ జరిగిందనే అభియోగాలతో 2020 నవంబరులో సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ను నమోదు చేసింది. దీనిలోని మనీలాండరింగ్ వ్యవహారాలపై దర్యాప్తునకు ఈడీ ఓ కేసును నమోదు చేసింది. బొగ్గు చోరీ స్కాంలో ప్రధాన అనుమానితుడిగా స్థానిక బొగ్గు ఆపరేటర్ అనూప్ మాఝీ అలియాస్ లాలా ఉన్నాడు.
బొగ్గు స్మగ్లింగ్ సిండికేట్లో ఇతడు ప్రధాన పాత్ర పోషించాడనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇతడి నుంచి ఐ ప్యాక్కు చెందిన ఇండియన్ ప్యాక్ కన్సల్టింగ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు కోట్లాది రూపాయలు అందాయని తాజాగా ఈడీ ఆరోపించింది. ఇదే వ్యవహారంలో గతంలో మమతా బెనర్జీ బంధువు, టీఎంసీ ఎంపీ అభిషేక్ బెనర్జీని ఈడీ ప్రశ్నించింది. బొగ్గు చోరీ స్కాంలో అభిషేక్కూ ముడుపులు అందాయని ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. ఐ ప్యాక్ విషయానికొస్తే, చాలా ఏళ్లుగా టీఎంసీ పార్టీ ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమాలను ఆ సంస్థే నిర్వహిస్తోంది. రాజకీయ వ్యూహ రచనలో సీఎం మమతా బెనర్జీకి సలహాలను అందిస్తోంది. టీఎంసీ పార్టీ ఐటీ, మీడియా సెల్లను కూడా ఐ ప్యాక్ నడుపుతోంది.
హైకోర్టును ఆశ్రయించిన ఈడీ, ఐ ప్యాక్
మొత్తం మీద గురువారం ఉదయం జరిగిన రైడ్స్పై కోల్కతా హైకోర్టును ఈడీ, ఐ ప్యాక్ ఆశ్రయించాయి. బొగ్గు చోరీ స్కాంలోని మనీలాండరింగ్ వ్యవహారంతో ఐ ప్యాక్కు సంబంధం ఉందనే అభియోగాలపై తాము దర్యాప్తు చేస్తున్నామని కోర్టుకు ఈడీ తెలిపింది. తమ విచారణకు రాష్ట్రంలోని టీఎంసీ ప్రభుత్వం అడ్డుతగలకుండా నిలువరించాలని న్యాయస్థానాన్ని కోరింది. తమపై ఈడీ రైడ్స్ చేయడంలో చట్టబద్ధత లేనే లేదని కోర్టుకు ఐ ప్యాక్ తెలిపింది. తమతమ వాదనలతో ఈడీ, ఐ ప్యాక్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్లు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సువ్రా ఘోష్ ధర్మాసనం ఎదుట విచారణ కోసం నమోదయ్యాయి. శుక్రవారం రోజు వాటిపై న్యాయమూర్తి వాదనలు విననున్నారు.
శుక్రవారం రోజు సీఎం నిరసన యాత్ర
ఐ ప్యాక్పై ఈడీ రైడ్స్కు వ్యతిరేకంగా సీఎం మమతా బెనర్జీ జనవరి 9న రోజు కోల్కతాలో నిరసన యాత్రను నిర్వహించనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు నగరంలోని జాదవ్పూర్ 8బీ బస్టాండ్ నుంచి హజ్రా మోర్ వరకు ఈ యాత్ర జరగనుంది. రాజకీయ దురుద్దేశంతోనే ఐ ప్యాక్పై ఈడీ రైడ్స్ చేసిందని టీఎంసీ పార్టీ ఆరోపించింది. ఈ ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో తమ పార్టీ శ్రేణులను భయభీతులను చేసేందుకే ఈడీ సోదాలు మొదలు పెట్టిందని పేర్కొంది.
ప్రతీక్ జైన్ ఫ్యామిలీ ఫిర్యాదుపై దర్యాప్తు
గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఐ ప్యాక్ డైరెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ ఇంట్లో ఈడీ సోదాలు ముగియగానే కీలక పరిణామం జరిగింది. ప్రతీక్ జైన్ కుటుంబం స్థానిక (షేక్స్పియర్ సరణీ ఏరియా) పోలీసులను ఆశ్రయించింది. తమ ఇంట్లో ఈడీ రైడ్స్ జరిగే క్రమంలో పలు ముఖ్యమైన డాక్యుమెంట్లు చోరీకి గురయ్యాయని వారు ఆరోపించారు. ఈమేరకు తాము ఒక ఫిర్యాదును స్వీకరించామని స్థానిక పోలీసులు వెల్లడించారు. దీనిపై విచారణ నిర్వహించి, తగిన చర్యలు చేపడతామన్నారు.
ఈ రైడ్స్కు ఎన్నికలతో లింక్ లేదు : ఈడీ
"బొగ్గు చోరీ స్కాంకు సంబంధించి మేం గురువారం రోజు పశ్చిమ బెంగాల్లోని 6 ప్రాంతాల్లో, దిల్లీలోని 4 ప్రాంతాల్లో రైడ్స్ చేశాం. 2020లో సీబీఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ ఆధారంగా ఈ దర్యాప్తు జరుగుతోంది. బొగ్గు చోరీ స్కాం ద్వారా హవాలా మనీని అందుకున్న సంస్థల జాబితాలో ఐ ప్యాక్ కూడా ఉంది. గురువారం ఉదయం మేం రైడ్స్ చేస్తున్న క్రమంలో ప్రతీక్ జైన్ ఇంట్లోకి, ఐ ప్యాక్ ఆఫీసులోకి సీఎం మమతా చొరబడ్డారు. ఫైళ్లు, డాక్యుమెంట్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల లాంటి కీలక ఆధారాలను బలవంతంగా ఆమె లాక్కొని వెళ్లారు. ఈక్రమంలో సీఎంకు ఆమె అనుచరులు, పోలీసులు సహకరించారు. కోల్కతా పోలీస్ కమిషనర్ తీరు మా దర్యాప్తునకు అడ్డంకిగా మారింది. ఆయన అధికార పార్టీకి వత్తాసు పలుకుతున్నారు. కేవలం ఆధారాల కోసమే ఈ రైడ్స్ చేశాం. ఇందులో ఏ రాజకీయ సంస్థను కానీ, పార్టీ ఆఫీసును కానీ లక్ష్యంగా చేసుకోలేదు. ఏ ఎన్నికలతోనూ ఈ సోదాలకు లింక్ లేదు. సర్వ సాధారణ మనీలాండరింగ్ నిరోధక చర్యల్లో ఇదొక భాగం. చట్ట ప్రకారమే మేం పనిచేస్తున్నాం" అని ఈడీ ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
మమత ఏదో దాస్తున్నారు, అందుకే ఆధారాలను లాక్కున్నారు : బీజేపీ
సీఎం మమతా బెనర్జీపై బీజేపీ మండిపడింది. ఈడీ రైడ్స్ చేస్తున్న వేళ ఐ ప్యాక్ ఆఫీసులోకి, ప్రతీక్ జైన్ ఇంట్లోకి సీఎం వెళ్లడంపై బీజేపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఆయా చోట్ల నుంచి కీలకమైన ఫైళ్లను, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను మమతా బెనర్జీ బలవంతంగా లాక్కొని వెళ్లడం అనేది ఆధారాలను దాచడంతో సమానమని ఆరోపించింది. దాచేందుకు ఏమీ లేనప్పుడు, ఆ ఫైళ్లను సీఎం దీదీ లాక్కోవాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చిందని కమలదళం ప్రశ్నించింది. బెంగాల్ రాష్ట్రంలో జరిగిన ఫేక్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల స్కాంతో ఐ ప్యాక్కు సంబంధం ఉందని పేర్కొంది. దీనిపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈడీ అధికారులను స్వయంగా సీఎం వెళ్లి అడ్డుకోవడం సరికాదని తెలిపింది. ఇందులో ఏదో పెద్ద కుట్ర ఉందని, తప్పకుండా మమతా బెనర్జీ దాస్తున్న రహస్యాలన్నీ ఒకరోజు వెలుగులోకి వస్తాయని బీజేపీ వ్యాఖ్యానించింది. ఈ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీకే ఓటు వేయాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చింది.