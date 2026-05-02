ETV Bharat / bharat

రికార్డు స్థాయిలో  దాడులు పెరిగాయ్- అరెస్టులు తగ్గాయ్ : ED వార్షిక లెక్కలు ఇవే

రూ.81వేల కోట్లకుపైగా విలువ చేసే ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ- 2025- 2026 వార్షిక నివేదిక వెల్లడి

Enforcement Directorate
Enforcement Directorate (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 2, 2026 at 5:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ED Annual Report FY26 : కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) రైడ్స్‌తో ముడిపడిన కీలక సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది. 2025- 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో మనీలాండరింగ్ కేసులతో ముడిపడిన ఈడీ సోదాల సంఖ్య డబుల్ అయ్యి 2,892కు పెరగగా, అరెస్టులు మాత్రం కొంతమేర తగ్గి 156కు చేరాయి. ఇక దేశ చరిత్రలో మునుపెన్నడూ లేని రీతిలో అత్యంత భారీగా రూ.81వేల కోట్లకుపైగా విలువ చేసే ఆస్తులను ఈడీ అటాచ్ చేసింది. ఈడీ 2025- 2026 వార్షిక నివేదికలో ఈ వివరాలను ప్రస్తావించారు. 2025 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 2026 మార్చి 31 మధ్యకాలంలో తాము దర్యాప్తు చేసిన మనీలాండరింగ్ కేసులకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని ఇందులో పొందుపరిచారు.

TAGGED:

ED RAIDS IN FY26
ED ARRESTS IN FY26
ED ANNUAL REPORT FY26
ENFORCEMENT DIRECTORATE UPDATE
ED ANNUAL REPORT FY26

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.