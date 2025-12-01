ETV Bharat / bharat

Ed Notice To Kerala CM : కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్​కు ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కేఐఐఎఫ్​బీ మసాలా బాండ్ కేసులో పినరయి విజయన్, మాజీ ఆర్థిక మంత్రి థామస్ ఇస్సాక్, సీఎం ప్రధాన కార్యదర్శి కేఎం అబ్రహంలకు ఎన్‌ ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ( ఈడీ) నోటీసులు జారీ చేసింది. రూ.466 కోట్ల ఫెమా ఉల్లంఘనల నేపథ్యంలో ఈడీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు అధికారులు తెలిపారు.

