ఐప్యాక్ సోదాల్లో రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన ఆధారాలు: ఈడీ సంచలన ఆరోపణలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 14, 2026 at 1:10 PM IST

ED On I-PAC Raids : ఇండియన్ పీఏసీ కన్సల్టింగ్ ప్రైవేటు లిమిటెడ్(ఐ-ప్యాక్‌) నిర్వహించిన సోదాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మంగళవారం కీలక ఆరోపణలు చేసింది. ఐ- ప్యాక్​ కార్యాలయాల్లో నిర్వహించిన సోదాల్లో లభించిన పత్రాలు ఒక రాజకీయ పార్టీ కార్యాలయంలో కూడా గుర్తించామని తెలిపింది. సోదాల అనంతరం సంస్థ ఉద్యోగుల ఈమెయిల్‌ ఖాతాల నుంచి సున్నితమైన సమాచారాన్ని తొలగించారని ఈడీ తెలిపింది. దర్యాప్తులో భాగంగా 50 శాతం చెక్‌ చెల్లింపుల పద్ధతి బయటపడిందని ఈడీ పేర్కొంది. అంటే కొంత మొత్తం బ్యాంక్‌ ద్వారా, మిగతాది నగదు రూపంలో చెల్లింపులు జరిగినట్టు అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యాయి.

బంగాల్‌లోని ఈస్టర్న్‌ కోల్‌ఫీల్డ్‌ మైన్స్‌లో వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన బొగ్గు చోరీకి గురైనట్లు 2020లో సీబీఐ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ నమోదు చేసింది. ఇందులో నగదు అక్రమ చలామణి జరిగినట్లు తేలడంతో ఈ ఏడాది జనవరిలో ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టి ఐప్యాక్‌ కార్యాలయంపై దాడులు నిర్వహించింది. హవాలా ఆపరేటర్ల ద్వారా ఐ-ప్యాక్ ఖాతాల్లోకి భారీగా నిధులు చేరినట్లు ఈడీ ఆరోపిస్తోంది. బోగస్ బిల్లులు, వ్యాపార అర్హత లేని సంస్థల నుంచి అన్-సెక్యూర్డ్ లోన్లు పొందినట్లు గుర్తించింది. 2021 నుంచి ఐప్యాక్ సంస్థ బంగాల్​లోని టీఎంసీ పార్టీకి సేవలందిస్తోంది.

