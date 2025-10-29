ETV Bharat / bharat

రూ.35 లక్షలు ఇస్తే చాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం​ పక్కా- వెలుగులోకి భారీ జాబ్‌ స్కామ్‌!

ఒక్కో ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి రూ.35 లక్షలు లంచం- భారీ స్కామ్‌ బట్టబయలు!

MK Stalin
MK Stalin (@mkstalin X Account)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read
Tamilnadu Job Scam Updates : తమిళనాడు భారీ జాబ్ స్కామ్ బయటపడింది. రూ.35 లక్షలు లంచం చొప్పున తీసుకుని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు అమ్మేస్తున్న వైనం తాజాగా వెలుగుచూసింది. ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ డైరెక్టరేట్​ చేపట్టిన సోదాల్లో ఈ భారీ కుంభకోణం బట్టబయలు అయ్యింది. ఇంతకీ ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే?

తమిళనాడు రాష్ట్ర మున్సిలప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వాటర్ సప్లై విభాగంలో ఉద్యోగాల కోసం రూ.25 లక్షల నుంచి రూ.35 లక్షలు వరకు ముడుపులు తీసుకుంటున్నారు. ఓ మనీలాండరింగ్ కేసుకు సంబంధించి ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్ డైరెక్టరేట్​ చేపట్టిన సోదాల్లో ఈ జాబ్​ స్కామ్​ బయటపడింది. దీనితో వారు తమిళనాడు పోలీసు విభాగానికి లేఖ రాశారు. ఈ కుంభకోణంలో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజకీయ నాయకులు, ప్రముఖులు ఉన్నారని తెలుస్తోంది.

ఉద్యోగాలు అమ్మేశారు!
తమిళనాడు రాష్ట్ర మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ వాటర్ సప్లై విభాగానికి సంబంధించి 2024లో రిక్రూట్​మెంట్ చేపట్టారు. ఇందులో అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్లు, టౌన్ ప్లానింగ్​ అధికారులు, జూనియర్ ఇంజినీర్లు, శానిటరీ ఇన్​స్పెక్టర్లు తదితర పోస్టులు ఉన్నాయి. ఈ ఉద్యోగాల కోసం దాదాపు 1.12 లక్షల మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఇప్పటికే రిక్రూట్​మెంట్​ పరీక్షను నిర్వహించి 2,538 మందిని జాబ్స్​ కోసం ఎంపిక చేశారు. అంతేకాదు ఈ ఏడాది ఆగస్టులో తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ స్వయంగా వీరికి నియామక పత్రాలు కూడా అందజేశారు.

స్కామ్​ వెనుక బడా రాజకీయ నేతలు
అయితే ఈ నియామక ప్రక్రియలో చాలా అవకతవకలు జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. దాదాపు 150 మంది అభ్యర్థులకు అనుకూలంగా పరీక్షలో రిగ్గింగ్ జరిగిందని తెలిపింది. ఇందుకోసం ఆయా అభ్యర్థుల నుంచి ఏకంగా రూ.25 లక్షల నుంచి రూ.35 లక్షలు చొప్పున లంచాలు తీసుకున్నట్లు గుర్తించామని చెప్పింది. అంతకంటే ఘోరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ జాబ్ స్కామ్​ వెనుక తమిళనాడుకు చెందిన పలువురు బడా రాజకీయ నాయకులు, కొన్ని సంస్థలు ఉన్నాయని తెలిపింది. దీనిపై దర్యాప్తు చేయాలని కోరుతూ తమిళనాడు హెడ్ ఆఫ్ పోలీస్ ఫోర్స్​కు ఈడీ లేఖ రాసింది. అంతేకాదు ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి 232 పేజీల ఆధారాలను సమర్పించింది. ఈ పరీక్ష నిర్వహించిన అన్నా యూనివర్సిటీపై కూడా దర్యాప్తు చేయాలని ఈడీ కోరినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ జాబ్ స్కామ్ వెలుగులోకి రావడంతో తమిళనాడులో రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. నటుడి విజయ్​కు చెందిన టీవీకే పార్టీ తమ సోషల్ మీడియాలో ఈ కుంభకోణం గురించి ఓ పోస్టు పెట్టి, స్టాలిన్ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు గుప్పించింది. అయితే ఈ వార్తలపై ఇప్పటి వరకు తమిళనాడు ప్రభుత్వం గానీ, ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ కానీ స్పందించకపోవడం గమనార్హం. వచ్చే ఏడాది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న తరుణంలో, ఈ కుంభకోణం వెలుగులోకి రావడంతో స్టాలిన్ సర్కార్​ ఇరకాటంలో పడింది.

బీజేపీ అవినీతిపై స్టాలిన్ ఫైర్​
ఇంతకుముందు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ ధ్వజమెత్తారు. అవినీతిపరులు బీజేపీలో చేరగానే కడిగిన ఆణిముత్యాల్లా వైట్ వాష్ ఎలా అవుతున్నారని ఆయన ప్రశ్నించారు. తమిళనాడు ఆర్థిక మంత్రి తంగం తెన్నరసుతో పాటు యావత్ దేశ ప్రజల మనసుల్లో ఇంకా చాలా ప్రశ్నలు మెదులుతున్నాయని అన్నారు. వాటిలో కొన్ని ప్రశ్నలను తాను ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నానని చెప్పారు. బీజేపీ కూటమి అనే వాషింగ్ మెషీన్ అవినీతిపరులు, లంచగొండులను మరక లేని తెలుపు రంగులోకి ఎలా మారుస్తోందో చెప్పాలని మోదీ సర్కారును సీఎం నిలదీశారు.

