బంగాల్‌ సీఎస్‌పై ఈసీ వేటు- హోంశాఖ కార్యదర్శి బదిలీ

బంగాల్​ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే చర్యలకు దిగిన కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్

Bengal Elections 2026
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 8:21 AM IST

Bengal Elections 2026 : బంగాల్​ ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆ రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులపై చర్యలకు దిగింది. చీఫ్‌ సెక్రటరీపై వేటు వేసింది. ప్రస్తుతం ఉన్న సీఎస్‌ నందిని చక్రవర్తిని ఆ బాధ్యతల నుంచి తొలగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎన్నికల విధులకు ఆమెను దూరంగా ఉంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. కొత్త సీఎస్‌గా దష్యంత్‌ నరియాలను నియమించింది. మరోవైపు హోం శాఖ కార్యదర్శిపైనా బదిలీ వేటు వేసింది.

