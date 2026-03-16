బంగాల్ సీఎస్పై ఈసీ వేటు- హోంశాఖ కార్యదర్శి బదిలీ
బంగాల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే చర్యలకు దిగిన కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్
Published : March 16, 2026 at 8:21 AM IST
Bengal Elections 2026 : బంగాల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించిన కొన్ని గంటల్లోనే కేంద్ర ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆ రాష్ట్ర ఉన్నతాధికారులపై చర్యలకు దిగింది. చీఫ్ సెక్రటరీపై వేటు వేసింది. ప్రస్తుతం ఉన్న సీఎస్ నందిని చక్రవర్తిని ఆ బాధ్యతల నుంచి తొలగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఎన్నికల విధులకు ఆమెను దూరంగా ఉంచుతున్నట్లు ప్రకటించింది. కొత్త సీఎస్గా దష్యంత్ నరియాలను నియమించింది. మరోవైపు హోం శాఖ కార్యదర్శిపైనా బదిలీ వేటు వేసింది.