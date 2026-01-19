ప్రజాస్వామ్య పాలన, ఎన్నికల పద్ధతులపై చర్చ- ఐఐసీడీఈఎం సదస్సు నిర్వహించనున్న EC
ప్రజాస్వామ్యం, ఎన్నికల నిర్వహణ రంగంలో అతిపెద్ద ప్రపంచ సదస్సు ఐఐసీడీఈఎం- 2026ను నిర్వహించనున్న ఈసీఐ- జనవరి 21 నుంచి మూడు రోజుల పాటు సదస్సు
Published : January 19, 2026 at 12:52 PM IST
ECI to Host IICDEM 2026 : జనవరి 21-23 వరకు భారత ఎన్నికల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ డెమోక్రసీ అండ్ ఎలక్షన్ మేనేజ్మెంట్ (ఐఐసీడీఈఎం)-2026 జరగనుంది. ఈ సదస్సులో 70కి పైగా దేశాల ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు. దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఐఐసీడీఈఎం కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజాస్వామ్య పాలన, ఎన్నికల పద్ధతులపై జరిగే చర్చలో ప్రపంచ పటంలో భారత్ కేంద్ర బిందువుగా నిలవనుంది. ఈ మేరకు పత్రికా ప్రకటన విడుదలైంది.
పత్రికా ప్రకటన ప్రకారం, ప్రజాస్వామ్యం, ఎన్నికల నిర్వహణ రంగంలో భారత్ నిర్వహించే అతిపెద్ద ప్రపంచ సదస్సుగా ఐఐసీడీఈఎం- 2026 నిలవనుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 70కి పైగా దేశాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న దాదాపు 100 మంది అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు, ఇంటర్నేషనల్ సంస్థల ప్రతినిధులు, భారత్లోని విదేశీ రాయబార కార్యాలయాల ప్రతినిధులు, అలాగే ఎన్నికల రంగంలోని విద్యావేత్తలు, నిపుణులు ఈ సదస్సులో పాల్గొంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్నికల నిర్వహణ సంస్థలు (ఈఎంబీ) మధ్య ఆలోచనలు, ఉత్తమ పద్ధతులు, ఆవిష్కరణల మార్పిడిని సులభతరం చేయడం ఈ సదస్సు ప్రధాన లక్ష్యం.