SIR వివాదం వేళ EC కీలక ప్రకటన- ఆ రాష్ట్రాల్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణకు నిర్ణయం
సర్ ప్రక్రియపై వివాదం చెలరేగుతున్న వేళ ఎన్నికల సంఘం కీలక ప్రకటన చేసింది. దేశంలోని 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ (SSR) చేపట్టాలని ఈసీ ఆదేశించింది.
Published : October 15, 2026 at 8:47 PM IST
ECI Announces Voter List Revision : ఒకవైపు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియపై నిరసనలు చెలరేగుతున్న వేళ భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) కీలక ప్రకటన చేసింది. 2027లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న ప్రాంతాలతో పాటు మొత్తం 17 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణను (స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్- SSR) చేపట్టాలని ఈసీఐ గురువారం ఆదేశించింది. ఈ ప్రక్రియ కోసం 2027, జనవరి 1 అర్హత తేదీగా నిర్ణయించింది. అంటే ఆ తేదీ లోపు 18 ఏళ్లు నిండే వారు లేదా నిండిన వారు ఈ జాబితాలో చేరడానికి అర్హులు అని స్పష్టం చేసింది. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు కల్పించడం, ఓటర్ల వివరాల్లో తప్పుల్ని సరిచేయడం ఈ ప్రక్రియ ప్రధాన ఉద్దేశం అని ఎన్నికల కమిషన్ తెలిపింది. ఈ మేరకు భారత ఎన్నికల సంఘం అక్టోబర్ 15న ఇష్యూ చేసిన లేఖలో రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల ముఖ్య ఎన్నికల అధికారులకు ఈసీ మార్గదర్శకాలు పంపింది. యువత, తొలిసారిగా ఓటు వేయబోయే వారు ఓటర్ల జాబితాలో పేర్లు నమోదు చేసుకునేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఎస్ఎస్ఆర్ నిర్వహిస్తారు?
ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన జాబితాలో అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, అసోం, బిహార్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, గుజరాత్, గోవా, లక్షద్వీప్, కేరళ, మణిపూర్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, పుదుచ్చేరి, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్, బెంగాల్ ఉన్నాయి. ఈ రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఓటర్ల జాబితాను సవరించి, అర్హులైన కొత్త ఓటర్ల పేర్లను చేర్చడం, తప్పుగా నమోదైన వివరాల్ని సరిచేయడం, జాబితాలోని లోపాల్ని తొలగించడం వంటి పనులు చేపడతారు.
అయితే ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) కొనసాగుతున్న లేదా ఇటీవల పూర్తయిన ప్రాంతాలకు ఎస్ఎస్ఆర్ షెడ్యూల్ను తర్వాత ప్రకటిస్తామని ఈసీ స్పష్టం చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, దాద్రా నగర్ హవేలీ, చండీగఢ్, దమన్ దీవ్, కర్ణాటక, ఝార్ఖండ్, హరియాణా, మిజోరం, మేఘాలయ, మహారాష్ట్ర, దిల్లీ, ఒడిశా, నాగాలాండ్, త్రిపుర, సిక్కిం, తెలంగాణ ఈ జాబితాలో ఉన్నాయి. ఇక హిమాచల్ ప్రదేశ్, జమ్ముకశ్మీర్, లద్దాఖ్ వంటి చోట్ల ఇంకా సర్ ప్రక్రియ ప్రారంభం కాలేదు. అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితుల్ని పరిగణనలోకి తీసుకొని షెడ్యూల్ను తర్వాత ప్రకటిస్తామని ఎన్నికల కమిషన్ స్పష్టం చేసింది.
ఎస్ఎస్ఆర్ షెడ్యూల్ ఇలా
ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించిన దాని ప్రకారం ఓటర్ల జాబితాల సవరణకు సంబంధించిన కీలక తేదీలు ఇవే
- 2026, నవంబర్ 2 లోగా పోలింగ్ కేంద్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ పూర్తి చేయాలి.
- 2026, నవంబర్ 12 లోగా ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా ప్రచురించాలి.
- 2026 నవంబర్ 12 నుంచి డిసెంబర్ 12 వరకు- పేర్ల నమోదు, సవరణలు, అభ్యంతరాల దాఖలుకు అవకాశం
- 2026 డిసెంబర్ 28 లోగా అందిన దరఖాస్తులు, అభ్యంతరాలకు పరిష్కారం అందించాలి.
- 2027, జనవరి 4 లోగా తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురించాలి.
2027లో పలు రాష్ట్రాలకు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
ఉత్తర్ప్రదేశ్, మణిపూర్, గోవా, ఉత్తరాఖండ్, పంజాబ్ రాష్ట్రాల్లో 2027లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగాల్సి ఉంది. యూపీలో మొత్తం 403 స్థానాలు ఉండగా, ఈ అసెంబ్లీ గడువు 2027 మే 22తో ముగియనుంది. మణిపూర్లో 60, గోవాలో 40, పంజాబ్లో 117, ఉత్తరాఖండ్లో 70 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా, వీటి గడువు 2027 మార్చిలోనే వేర్వేరు తేదీల్లో ముగియనున్నాయి. ప్రజాప్రాతినిధ్య చట్టం- 1950 ప్రకారం ఎన్నికల సంఘానికి ఓటరు జాబితాలను సవరించే అధికారం ఉంది. అసెంబ్లీ పదవీ కాలం ముగియడానికి 6 నెలల కంటే ముందుగానే ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి కూడా ఈసీకి చట్టం అధికారం కల్పిస్తుంది.
చివరగా ఈ ఎస్ఎస్ఆర్, ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలు రెండూ ఓటర్ల జాబితా సవరణకు ఉపయోగించే వేర్వేరు పద్ధతులు. SIR అంటే ఇది చాలా ఏళ్లకు జరిగే పెద్ద ప్రక్రియ. ఇందులో బీఎల్ఓ అధికారులు తప్పనిసరిగా ప్రతి ఇంటికీ స్వయంగా వెళ్లాలి. ఓటర్ల వివరాలను సేకరించి, నకిలీ ఓట్లను గుర్తించి, చనిపోయిన వారి ఓట్లను తొలగించి కొత్త ఓటర్ల జాబితాను సిద్ధం చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే ఎస్ఎస్ఆర్ విషయానికి వస్తే ఇది ఏటా క్రమం తప్పకుండా జరిగే సాధారణ ప్రక్రియ. ఇక్కడ ఓటర్లు స్వయంగా ఇచ్చే దరఖాస్తుల ఆధారంగా ఓటరు జాబితాను అప్డేట్ చేస్తారు. బూత్ లెవెల్ అధికారులు ఇక్కడ ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లరు.
యువత, ప్రతిపక్ష నేతల అరెస్టులు CEC కోసమేనా?: కేంద్రంపై అభిజీత్ దీప్కే ఫైర్
లక్ష్యం నెరవేరింది- నక్సలిజం ముగిసింది: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా