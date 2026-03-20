రాజకీయ ప్రకటనలకు ప్రీ-సర్టిఫికేషన్ తప్పనిసరి- అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ EC కీలక నిర్ణయం
కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం- ఎలక్ట్రానిక్, సోషల్ మీడియాలో రాజకీయ ప్రకటనలకు ఎంసీఎంసీ ఆమోదం తప్పనిసరని ప్రకటన రిలీజ్
Published : March 20, 2026 at 8:54 PM IST
ECI On Political Ads : నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఎలక్ట్రానిక్, సోషల్ మీడియా వేదికలపై రాజకీయ ప్రకటనలను విడుదల చేసే ముందు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, అభ్యర్థులు మీడియా సర్టిఫికేషన్ అండ్ మానిటరింగ్ కమిటీ (MCMC) నుంచి ముందస్తు ధ్రువీకరణ పొందాలని శుక్రవారం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.