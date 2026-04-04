బంగాల్​లో ఎన్నికలను స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించాలి- ఈసీ ఆదేశాలు

మాల్దా హింసాకాండ నేపథ్యంలో కఠిన ఆదేశాలు- భయం, హింస, బూత్ క్యాప్చరింగ్‌కు తావులేదన్న ఈసీ- న్యాయాధికారుల నిర్బంధంపై ఎన్‌ఐఏ దర్యాప్తు

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 9:54 AM IST

EC On Bengal Elections : బంగాల్‌లో ఎన్నికల వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారుతున్న వేళ, మాల్దా జిల్లాలో జరిగిన హింసాత్మక ఘటన దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ, రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా జరగాలని స్పష్టం చేశారు. విధి నిర్వహణలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం సహించబోమని, తప్పు చేసిన అధికారులపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు.

అక్రమాలకు పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేయాలి
ఆ ఆదేశాలు రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీ, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్, కోల్‌కతా పోలీస్ కమిషనర్‌తో పాటు డివిజనల్ కమిషనర్లు, జిల్లా మెజిస్ట్రేట్లు, ఎస్పీలు, సీనియర్ పోలీస్ అధికారులందరికీ వర్తిస్తాయని ఈసీ పేర్కొంది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో ఎటువంటి భయం, హింస, బెదిరింపులు, ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టడం, బూత్ క్యాప్చరింగ్, బూత్ జ్యామింగ్ వంటి అక్రమాలకు పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేయాలని స్పష్టంగా ఆదేశించింది. ఇటీవల మాల్దా జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న సంఘటన పరిస్థితిని మరింత ఉద్రిక్తంగా మార్చింది. ఓటర్ల జాబితా సవరణలో భారీగా పేర్లు తొలగించారన్న ఆరోపణలతో గ్రామస్థులు ఆగ్రహానికి గురై, ఏడుగురు న్యాయాధికారులను నిర్బంధించారు. వీరిలో ముగ్గురు మహిళా అధికారులూ ఉండటం గమనార్హం. ఈ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా చర్చలు మొదలయ్యాయి.

తీవ్రంగా ఆందోళన కలిగించే అంశమన్న సుప్రీంకోర్టు
ఈ ఘటనను సీరియస్‌గా తీసుకున్న సుప్రీంకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. న్యాయవ్యవస్థ పనితీరును అడ్డుకోవడానికి చేసిన ధైర్యవంతమైన ప్రయత్నంగా దీన్ని అభివర్ణించింది. ముందస్తు సమాచారం ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర అధికారులు తక్షణ చర్యలు తీసుకోలేదని కోర్టు ఆక్షేపించింది. గంటల తరబడి ఆ అధికారులకు ఆహారం, నీరు కూడా అందకపోవడం తీవ్రంగా ఆందోళన కలిగించే అంశమని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ కేసును నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ (ఎన్‌ఐఏ)కి అప్పగించారు. ఇప్పటికే ఎన్‌ఐఏ బృందం దర్యాప్తు ప్రారంభించగా, ప్రాథమిక నివేదికను నేరుగా సుప్రీంకోర్టుకు సమర్పించనుంది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణ ఏప్రిల్ 6న జరగనుంది. సంబంధిత అధికారులు వర్చువల్‌గా హాజరు కావాలని కోర్టు ఆదేశించింది.

అదే సమయంలో, రాష్ట్రంలో ఎన్నికల రాజకీయాలు కూడా వేడెక్కుతున్నాయి. ప్రత్యేక ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియపై ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ, ఎన్నికల కమిషన్‌పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ ప్రక్రియ వెనుక రాజకీయ ఉద్దేశాలు ఉన్నాయంటూ ఆరోపిస్తున్నారు. మరోవైపు, భవానీపుర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన రిటర్నింగ్ అధికారిపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఆ అధికారి బీజేపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారి‌కు సన్నిహితుడని ఆరోపిస్తూ, వెంటనే ఆయనను మార్చాలని డిమాండ్ చేసింది. ఎన్నికల ప్రక్రియలో నిష్పక్షపాతత్వం అత్యంత కీలకమని, అలాంటి అనుమానాలు ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని దెబ్బతీస్తాయని టీఎంసీ పేర్కొంది.

రిటర్నింగ్ అధికారికి ఎన్నికలలో కీలక బాధ్యతలు ఉంటాయని, నామినేషన్ల పరిశీలన నుంచి ఫలితాల ప్రకటింపు వరకు అన్ని ప్రక్రియల్లో ఆయన పాత్ర ముఖ్యమని టీఎంసీ గుర్తుచేసింది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 324 మరియు ప్రజాప్రతినిధుల చట్టం ప్రకారం ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, న్యాయంగా జరగాల్సిన బాధ్యత ఎన్నికల కమిషన్‌పై ఉందని పేర్కొంది. ఇక 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. మొత్తం 294 స్థానాల్లో 213 సీట్లు గెలుచుకుని అధికారం దక్కించుకుంది. బీజేపీ 77 స్థానాలకు పెరిగినా, కాంగ్రెస్ మరియు వామపక్షాలు ఖాతా తెరవలేకపోయాయి. మొత్తంగా చూస్తే, మాల్దా ఘటనతో బంగాల్ రాజకీయ వాతావరణం మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఒకవైపు ఎన్నికల కమిషన్ కఠిన చర్యలు చేపడుతుండగా, మరోవైపు రాజకీయ ఆరోపణలు, ప్రతిఆరోపణలు వేడెక్కుతున్నాయి. ఈ పరిణామాలు రానున్న ఎన్నికలపై ఎంత ప్రభావం చూపిస్తాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.

