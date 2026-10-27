ఎన్నికల సన్నద్ధతపై సమీక్ష- ఆ 5రాష్ట్రాల్లో పర్యటించనున్న ఈసీ ఫుల్ బెంచ్!
ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఏర్పాట్లను పరిశీలించడానికి ఈసీ పూర్తి స్థాయి బృందం నవంబర్ 20 తర్వాత ఆయా రాష్ట్రాల్లో పర్యటించే అవకాశం ఉంది.
Published : October 27, 2026 at 9:40 PM IST
ECI Full Bench Visit Poll Bound States : వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల ఏర్పాట్లను సమీక్షించేందుకు భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) పూర్తి స్థాయి బృందం పర్యటించే అవకాశం ఉంది. నవంబర్ 20 తర్వాత ఈ పర్యటనలు ప్రారంభం కావొచ్చని ఎన్నికల సంఘం వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఉత్తర్ప్రదేశ్, పంజాబ్, గోవా, ఉత్తరాఖండ్, మణిపూర్ రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే ప్రారంభం అయ్యాయి. ఈ పూర్తి స్థాయి బృందంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (CEC) జ్ఞానేశ్ కుమార్తో పాటు ఎన్నికల కమిషనర్లు సుఖ్బీర్ సింగ్ సంధు, వివేక్ జోషిలు ఉంటారు. ఎన్నికలు నిర్ణీత సమయంలో ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా నిర్వహించడానికి అవసరమైన ఏర్పాట్లను పరిశీలించి, వివిధ విభాగాలకు చెందిన అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహించనుంది.
ఈ 5 రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల పదవీ కాలం వచ్చే ఏడాది ముగియనుంది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో మొత్తం 403 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా ఈ శాసన సభ పదవీ కాలం మే 22న ముగియనుంది. పంజాబ్లో 120 స్థానాలు ఉండగా మార్చి 16న అసెంబ్లీ గడువు ముగుస్తుంది. గోవాలో 40 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా మార్చి 14న, ఉత్తరాఖండ్లో 70 స్థానాలు ఉండగా, దీని గడువు మార్చి 28న ముగియనుంది. మణిపూర్లో మొత్తం 60 స్థానాలు ఉండగా మార్చి 13న ఈ శాసన సభ గడువు ముగుస్తుంది.
ముందు సీనియర్ అధికారుల పర్యటనలు
పూర్తి స్థాయి బృందం పర్యటనకు ముందుగా ఎన్నికల సంఘానికి చెందిన సీనియర్ అధికారులు ఆయా రాష్ట్రాల్లో పర్యటించి ఏర్పాట్లను పరిశీలిస్తున్నారు. డిప్యూటీ ఎన్నికల కమిషనర్లు సహా సీనియర్ అధికారుల బృందం ఇప్పటికే ఉత్తరాఖండ్, మణిపూర్లో పర్యటించింది. ఉత్తరాఖండ్లో అక్టోబర్ 12- 13 తేదీల్లో, మణిపూర్లో అక్టోబర్ 22-23 తేదీల్లో 2 రోజుల పాటు సమీక్షలు నిర్వహించింది. ప్రస్తుతం ఈ బృందం పంజాబ్లో పర్యటిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. నవంబర్ తొలి వారంలో ఉత్తర్ప్రదేశ్కు, దీపావళి తర్వాత గోవాకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఈ పర్యటనల్లో భాగంగా జిల్లా మేజిస్ట్రేట్లు (DM), సీనియర్ సూపరింటెండెంట్స్ ఆఫ్ పోలీస్ (SSP) సహా ఇతర సంస్థల అధికారులతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్నికల వేళ శాంతి భద్రతలు, భద్రతా ఏర్పాట్లు, అధికారుల సన్నద్ధత తదితర అంశాలు సమీక్షిస్తారు. ప్రతి రాష్ట్రంలో పర్యటన పూర్తయిన తర్వాత సీనియర్ అధికారుల బృందం తమ రిపోర్టును ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పిస్తుంది. ఈ నివేదికలను పరిశీలించిన తర్వాత పూర్తి స్థాయి బృందం పర్యటనలు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఓటర్ల జాబితా సవరణకు షెడ్యూల్
ఈ ఐదు రాష్ట్రాలతో పాటు మరో 12 రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లోనూ ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సంక్షిప్త సవరణ (SSR- స్పెషల్ సమరీ రివిజన్) ప్రక్రియ చేపట్టనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం ఇటీవల ప్రకటించింది. ఇక్కడ ఓటర్ల జాబితాలో అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కును కల్పించడమే ప్రధాన లక్ష్యమని ఎన్నికల అధికారులు తెలిపారు. నవంబర్ 12 నుంచి ఓటరు పేర్ల మార్పులు, చేర్పులు, తొలగింపులు, ఇతర అభ్యంతరాల కోసం దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. డిసెంబర్ 11 వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. క్లెయిమ్స్, అభ్యంతరాలను డిసెంబర్ 28లోగా పరిష్కరించి, జనవరి 4న తుది ఓటర్ల జాబితా ప్రచురించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ ద్వారా అర్హులైన ఓటర్లు అంతా జాబితాలో ఉన్నారో లేదో నిర్ధరించడంతో పాటు ఓటర్ల వివరాలను సరిచేయాలని ఈసీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికి సర్ (స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్- SIR) ప్రక్రియతో సంబంధం లేదు. సర్ ప్రక్రియ చాలా ఏళ్లకు ఓసారి జరుగుతుంది. అదే ఎస్ఎస్ఆర్ ప్రక్రియ ప్రతి ఏటా ఎన్నికలకు ముందు నిర్వహించే సాధారణ ప్రక్రియ. అయితే ఒకవైపు ఓట్ల చోరీ జరిగిందని ఆరోపిస్తూ, సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని ఇండియా కూటమి పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు చేస్తున్న సమయంలోనే ఈసీ నుంచి ఈ ప్రకటన వెలువడటం గమనార్హం.
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