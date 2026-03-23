ఎన్నికల వేళ ఈసీ కీలక నిర్ణయం- ఉచిత ప్రసారాల కోసం పార్టీలకు డిజిటల్ వోచర్లు
ప్రసార షెడ్యూల్ కోసం లాటరీ - ప్రతి పార్టీకి 45 నిమిషాల ఉచిత ప్రసారం- ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి- స్పష్టం చేసిన ఈసీ
Published : March 23, 2026 at 5:01 PM IST
Political Parties Digital Voucher : దేశంలో త్వరలో జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో భారత ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. జాతీయ, రాష్ట్ర స్తాయి రాజకీయ పార్టీలకు దూరదర్శన్, ఆల్ ఇండియా రేడియోలో ఉచితంగా ప్రసారం, టెలికాస్ట్ చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది. అందుకోసం డిజిటల్ వోచర్లను కేటాయిస్తున్నట్లు ఈసీ ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనను విడుదుల చేసింది.
ప్రసార షెడ్యూల్ కోసం లాటరీ
ప్రజా ప్రాతినిధ్యం చట్టం-1951లోని సెక్షన్ 39A ప్రకారం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఈసీ తెలిపింది. అసెంబ్లీ ఎన్నిక కోసం పుదుచ్చేరి, కేరళ, అసోం, తమిళనాడు, బంగాల్ రాష్ట్రాల్లోని అన్ని గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలకు ఐటీ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఈ డిజిటల్ టైం వోచర్ల జారీ చేసినట్లు పేర్కొంది. పోటీ చేసే అభ్యర్థుల జాబితా విడుదలై తేదీ నుంచి పోలింగ్కు రెండు రోజుల ముందు వరకు ఈ ఉచిత ప్రసార సమయం అందుబాటులో ఉంటుందని చెప్పింది. ప్రసార సమయాన్ని రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులు, అధికారుల సమక్షంలో లాటరీ ద్వారా పారదర్శకంగా నిర్ణయిస్తారని వెల్లడించింది.
ప్రతి పార్టీకి 45 నిమిషాల ఉచిత ప్రసారం
ప్రతి గుర్తింపు పొందిన పార్టీకి దూర్శదన్, ఆల్ ఇండియా రేడియోలో 45 నిమిషాల ఉచిత ప్రసార సమయం ఇస్తారు. ఈ సమయాన్ని సంబంధిత రాష్ట్రాల్లోని ప్రాంతీయ ఛానెళ్లలో సమానంగా విభజిస్తారు. అదనపు ప్రసార సమయం గత ఎన్నికల్లో పార్టీ ప్రదర్శన ఆధారంగా కేటాయిస్తారు. తద్వారా ఎన్నికల్లో మంచి ప్రాబల్యం ఉన్న పార్టీలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ఈసీ స్పష్టం చేసింది.
కఠిన నియమాలు: ముందస్తు అనుమతి తప్పనిసరి
రాజకీయ పార్టీలు తమ ప్రసారాలకు సంబంధించిన స్క్రిప్టులు, రికార్డింగ్స్ను ముందుగానే సమర్పించాలని ఈసీ తెలిపింది. ఇవి ప్రసార ప్రమాణాలు, నియమాలకు అనుగుణంగా ఉండాలని పేర్కొంది. రికార్డింగ్స్ను ప్రసార భారతి నిర్దేశించిన సాంకేతిక ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్న స్టూడియోల్లో లేదా దూరదర్శన్/ ఆల్ ఇండియా రేడియో కేంద్రాల్లో చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పింది.
డిబేట్లు, చర్చలకు కూడా అవకాశం
ప్రత్యేక ప్రసారాలతో పాటు, ప్రసార భారతి ఆధ్వర్యంలో చర్చలు, డిబేట్లు కూడా నిర్వహిస్తారు. ప్రతి అర్హత కలిగిన పార్టీ ఒక ప్రతినిధిని నామినేట్ చేసి, తమ అభిప్రాయాలను ప్రజలకు తెలియజేసే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఈసీ కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పోలింగ్ రోజున మొత్తం 2,18,807 పోలింగ్ కేంద్రాలలో ఓటర్లకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాలని ఆయా రాష్ట్రాలు/కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ఎన్నికల కమిషనర్లకు (సీఈఓలకు) సూచించింది. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో తాగునీరు, ఓటర్లు వేచి ఉండేందుకు ప్రదేశం, మరుగుదొడ్డి, తగినంత లైటింగ్, దివ్యాంగుల కోసం సరైన వాలుతో కూడిన ర్యాంప్, స్టాండర్ట్ ఓటింగ్ కంపార్ట్మెంట్, సరైన సూచిక బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపింది. ఓటర్లు గందరగోళానికి గురికాకుండా ఉండేందుకు, అలాగే వారి అవగాహన కోసం అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఒకే రకమైన నాలుగు ఓటరు సౌకర్యాల పోస్టర్లను (VFP) ప్రదర్శించాలని పేర్కొంది. ఈ పోస్టర్ల్లో పోలింగ్ కేంద్రం వివరాలు, అభ్యర్థుల జాబితా, అనుమతించే ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్స్ జాబితా, ఓటింగ్ ప్రక్రియ వివరాలు ఉండాలని చెప్పింది.
ఏప్రిల్లోనే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
భారత ఎన్నికల సంఘం ఇటీవలే కేరళ, తమిళనాడు, బంగాల్, అసోం, కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన పుదుచ్చేరిలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం షెడ్యూల్ రిలీజ్ చేసింది. కేరళ, పుదుచ్చేరి, అసోంలో ఒకే దశలో ఏప్రిల్ 9న పోలింగ్ జరుగనుంది. బంగాల్లో ఏప్రిల్ 23, 29న రెండు దశల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. అలాగే తమిళనాడులో ఏప్రిల్ 23న పోలింగ్ జరుగనుంది. మే 4న కౌటింగ్ ఉంటుంది. అదే రోజు ఫలితాలను వెల్లడిస్తారు.